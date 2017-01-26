鬼王來鬼扯》魚翅有「毒」？你全家都有毒啦！

保護海洋資源、拒吃魚翅，確實是項政治正確的主張，大家也應多加支持。但為了宣揚這個理念，而牽扯食安，甚至刻意扭曲相關資訊，這樣就很理盲了。

鬼王／文青別鬼扯

最近保育團體「野生救援（WildAid）」一支宣傳拒吃魚翅的影片在FB上大為流傳。

根據WildAid的說法，「七成的魚翅汞超標，汞累積在人體內損害中樞神經、生殖系統。烹調後，汞不但不會消失，反而更加濃縮」，所以要害一個人，最簡單的方法就是給他吃魚翅。

一個是環境保育的問題，一個是食安的問題，你若站在保育和人道主義的立場，希望大家拒吃魚翅，保護海洋資源，這沒啥問題啊。相信許多人聽過後，必定會舉雙手雙腳單棒贊成。反正鬼王一直比較偏好燕窩，從不覺得魚刺有多美味。禁不禁魚翅，對我也沒差。但問題是，明明就是保育問題，你的宣傳影片卻要刻意牽扯說魚翅有毒，從食安的角度勸大家不要吃魚翅呢？

明明是保育問題，宣傳影片卻要刻意牽扯說魚翅有毒，從食安的角度勸大家不要吃魚翅，這是另類的恐怖「反」行銷。（資料照，記者王敏為攝）

更重要的是，WildAid提供的食安觀念卻又如此偏頗，等於是另類的恐怖行銷。

我們就先來講「毒」這件事好了。

大自然中本來就存在有各種物質元素，有些東西只要人體接觸或吃下肚，就會產生立即性的反應。當然啦，有些反應症狀很強，有些非常輕微。但只要是這類可能會立即導致反應的危害性物質，我們才統稱為「毒」。就像前陣子某位長官誤食自家種植的姑婆芋，馬上出現嘴巴、喉嚨和腸胃刺痛的反應，不得不緊急送醫治療。碰到這樣的狀況，我們才會稱此為「中毒」。

不過，我們在討論這些物質或元素時，除了要針對它的性質，同時也要考慮到它的攝取量或吸入量。因此，這同時有「性」與「量」的問題。有些東西看起來不錯，但吃多了也會產生反效果。就好比大家都知道要多喝水，喝水有益身體健康。但如果在短時間內喝下過量的水，就會立即稀釋體內的鈉含量，引發「急性水中毒」，產生頭痛、嘔吐、意識不清的症狀，嚴重的話還會造成死亡。

前陣子某位長官誤食自家種植的姑婆芋，馬上出現嘴巴、喉嚨和腸胃刺痛的反應，不得不緊急送醫治療。碰到這樣的狀況，我們才會稱此為「中毒」。作者沒說是誰，小編很貼心幫大家標記。（記者張嘉明攝）

同樣的，講到鈉，現在大家都追求健康意識，吃飯強調要少鹽少油。鹽吃得太多，會導致高血壓，也會增加腎臟的負荷。不過，科學家最新的研究也顯示，鹽分攝取不足的人，罹患心臟病、中風與心臟衰竭的比率也高出許多。科學家因此推測，鹽與人體調節血壓與血脂的功能息息相關。換句話說，任何物質與元素對人體究竟是好還是壞，不只是要看它的性質，還要看我們的攝取量，這是討論食安問題時最基本的觀念。

然而，這幾年台灣瀰漫了一股惡質的恐怖行銷風潮。某些醫師或本身有從事商業活動的飲食達人，總愛強調「零污染」、「無毒」的觀念。任何食物只要帶有一點點、甚至微不足道的有害物質或化學物質，就宣稱「有毒」。並據此暗示消費者，必須購買他們家販賣的「無毒」或「零污染」產品，對健康才有保障。而這類商業行銷話術也都差不多，必定會強調家人得了癌症或有嚴重的皮膚過敏問題，自從改善飲食後，就不藥而癒。至於為何吃了所謂的「無毒」食材就會改善過敏症狀？其中的原理為何？從未交代。

而於科學上，他們也非常清楚該如何規避科學舉證的責任，通用的話術必定是：「長期食用會產生ＸＸＸＸ的疾病」，或「可能會有ＸＸＸＸ的風險」。請問「長期食用」是吃多久？每天吃多少？醫生和專家也從不說。若這類危言聳聽的言論遭到質疑或打臉時，他們則會說這一切都是「好心提醒」。而這類「好心」的言論若對產業造成了傷害，他們也會打死裝作沒看見。黑糖致癌與濾掛咖啡致癌事件，就是最佳明證！

如果大家都清楚討論食安問題是得同時看「性」和「量」，就不難發現WildAid的影片刻意牽扯到食安，幾乎是危言聳聽了。

如果大家都清楚討論食安問題是得同時看「性」和「量」，就不難發現WildAid的影片刻意牽扯到食安，幾乎是危言聳聽了。（圖：網路）

首先，鯊魚是海洋食物鏈的最頂層，相較於其他魚類，當然會吸收到較高的汞。但同時屬於含汞量高的水產品，又不是只有鯊魚。例如，美國食品藥物監督管理局（FDA）就建議孕婦，為了保護胎兒，應該避免食鯊魚、劍旗魚、康氏馬加鰆（king mackerel）及馬頭魚（tilefish）等4種含汞量較高的魚。

如果因為含汞量高，就稱為「毒」，就不能吃，理論上WildAid也應該反對食用劍旗魚、康氏馬加鰆和馬頭魚啊，為何只反對吃鯊魚的魚翅？

此外，FDA也講的很清楚。建議孕婦避免食用，是為了保護胎兒，並非針對一般人。況且，若都不吃魚，將會影響孕婦與胎兒的健康。FDA因此也同時呼籲孕婦，每週至少要吃8 – 12盎司的含汞量低的水產品。換句話說，只要是低含汞量，而攝取量也正常，這跟本不是個問題啊！

不過，WildAid顯然是刻意扭曲正確的食安知識，整段影片不斷強調汞很危險，暗示吃魚翅會導致嚴重的食安與健康問題，一點都不能吃，進而鼓吹大家拒吃魚翅。如果WildAid的論點是正確的，是否就意指FDA在鼓勵大家吃「毒」呢？如果WildAid只是佛心來的，希望大家拒吃魚翅，為何又要刻意扭曲食安知識呢？

其實，保護海洋資源、拒吃魚翅，確實是項政治正確的主張，我們也應多加支持。但為了宣揚這項理念，而牽扯食安，甚至刻意扭曲相關資訊，這部分非但不可取，也讓人難以接受。

台灣已充斥太多的恐怖行銷，若連保育也要透過恐怖行銷的方式來推廣，這就真的很奇怪了。