博硯「說」法》有錯的不是余天，而是制度

我國的高等教育，多數學校都聘有兼任教授，除了其他學校所支援教師外，多數的兼任老師來自於社會各界，或稱之為實務界，綜觀世界各國，這樣的情況並不多。因為這些實務界的兼任教師雖有豐富的實務經驗，但多數不是學術研究者，就理念而言，很難延續所謂的結合研究與教學。這種不依靠學歷卻依據職業能力所認證專業技術人員做為授課教師的制度更是特殊。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

知名藝人李亞萍以及夫婿余天，近日因為受聘為臺北海洋技術學院專技副教授與榮譽系主任被爆料爽領六萬元。兩位資深藝人對此都深表不滿。

事實上，學校若設有相關的系所，就必然會有相應的師資。臺北海洋技術學院設有演藝相關的學系，而這兩位資深演藝人員在演藝圈的資歷以及從歌唱、主持到戲劇都有參與的實務經驗，即使不具備相應的教學經驗，也很難說他們不適格。

在法令上，依據《大學聘任專業技術人員擔任教學辦法》中規定，相當副教授的專任技術人員其中一個資格要求為：「曾從事與應聘科目性質相關之專業性工作十二年以上，具有特殊造詣或成就者。但獲有國際級大獎者，其年限得酌減之。」

余天夫婦近日因為受聘為臺北海洋技術學院專技副教授與榮譽系主任引發風波。（（記者陳逸寬攝）

兩位演藝界的長青樹，雖無國際級大獎的光環，但是在演藝生涯的成就上也是一般人所難及，被聘任為專任的專業技術人員必有相應的薪資，於法有據。

不過，在這個新聞尚未爆出前，相信絕大多數的人不知道原來台北海洋技術學院設有演藝相關科系。

原名中國海事商業專科學校的台北海洋技術學院，是台灣首富郭台銘的母校，改制之初設有設有輪機工程系、海洋休閒觀光系、食品科學系、航運企業管理系、國際貿易系、電腦與通訊工程系等6個系及通識教育中心；另外保留的專科部設有航海科、餐飲管理科、物流管理科、資訊工程科等 4個專科部科系。由於兼具海洋與商業的特性，上述科系的設置最早之初應該都還符合設校目的。不過，此後餐旅、表演藝術、多媒體與遊戲、健康照顧等科系的設置，就讓人家無法理解這個學校到底要以什麼專業做為發展方向。

而這種散槍打鳥的設系方式，也不只在台北海洋技術學院。系所設置雜亂的公私立大學甚多。受到少子化影響，學校為求生存，設置不同的系所以便招生，而教育部毫無章法的全都許可設置。

以筆者留學的柏林洪堡大學（Humboldt University to Berlin）為例，其為新式大學濫觴，兩百年前設置之際，創立者所追求的目標就是讓研究與教學合一，所以大學的老師必須集研究與教學於一身，不是什麼科系都可以設置，必須本身就是門可以深入研究的學問始能存在。因此大學的科系都是學術性的，而非用以養成純熟的技術專業人員為其目的。在德國大學裡沒有聽聞過餐飲、演藝等系所，甚至體育高校也不是以培養技職人才為目的。

第二個部分是，既然強調教學與研究合一，德國教授必須要具備有一定的研究能力，目的是使其能傳遞該研究成果。

回到我國的高等教育，除了上述系所設置外，多數學校都聘有兼任教授，除了其他學校所支援教師外，多數的兼任老師來自於社會各界，或稱之為實務界，綜觀世界各國，這樣的情況並不多。因為這些實務界的兼任教師雖有豐富的實務經驗，但多數不是學術研究者，就理念而言，很難延續所謂的結合研究與教學。這種不依靠學歷卻依據職業能力所認證專業技術人員做為授課教師的制度更是特殊。

現今國內的大學教育有如四不像，教育部要求教授升等必須在教學、輔導、服務與研究上面都有所表現才具升等資格，但是就這些專業技術人員，因為無法符合上述要求，所以不管評鑑與升等，都是個問題，也才會有所謂的多元化升等制度。

李亞萍女士如果屈就了這份專任教授的薪水，未來就要面對升等、評鑑等問題，到那時若她發現在演藝圈上顯赫的經歷，無法反映在這樣的評鑑制度上時，想必屆時就更不可能接受這份職務。