林濁水觀點》關於年金改革，真相比副總統畫的圖更可怕

總統府年金改革委員會以Q&A強烈批判年金制度不可「以下一代養上一代」，但是這一個改革方案實施下來，當我們仔細算過之後，才發現結果將不只是下一代養上一代，而是「充分犧牲下一代以養尊處優上一代」了。

林濁水

關於公務員年金改革副總統前幾天在臉書PO了兩張手畫圖。

第一張很可怕，說明的是一位25歲就業，每月領3萬元薪資的年輕人，工作到55歲每月領7.5萬元的薪資時退休。在30年工作期間，政府每月提撥薪資7.8％（綠色），自己繳交薪資4.2％（橙色）納入退休金。退休金以退休時薪資的80％替代率計算，每月可領6萬元，直到80歲辭世時，可領到的退休金總額（粉紅色），遠遠大於工作期間存入基金的總額及其投資報酬。

副總統只畫圖，但是圖說中並沒有說出圖中的主角一生繳了多少費，退休後的餘生又共領了多少，現在我們就進一步替他推估一番。

假設主角25到55歲每個月平均月薪是： （3.0萬+7.5萬）／2=5.25萬

那麼他在職30年共提存了： 5.25萬X0.12X12X30=226.8萬

他退休時月領6萬，那麼到去世時總共領到 6萬X12X25=1,800萬

提存的和領到差額是： 1,800萬-226.8萬=1573.2萬

倍數是： 1,800萬／226.8萬=7.94倍

這實在很可怕，只是真相比副總統畫的這張圖更可怕。

他這圖只適用於1996年後才進公家機關的人，也就是退休時，純適用1992年通過的退撫新制的人，他們頂多只有20年年資，距離退休還有一段時間。而最可怕的主角是在1996年前就已進入公家機關的人，也就是所謂年資涵蓋新制舊的那些人。那些人目前是已退休的大宗，未來20年內，他們更幾乎是申請退休的全部，至於他們怎麼繳怎麼領，早在去年9月就有人畫了一張比副總統畫的更可怕的圖。

（圖片來源：http://p.udn.com.tw/upf/newmedia/2016_data/20160831_tate_news/index.html）

這張圖的主角是30歲開始任教，60歲退休的碩士級國中老師。他退休時本俸48,415元，加上31,320元的學術研究費與3,000導師費，每月薪資共計82,735元。他的年資前10年是舊的恩給制，不必繳交提撥費率，後20年是新的儲金制，一開始，費率也不是12%，而是只有8%。於是在職30年才繳了85萬。比副總統的圖少了151.8萬！至於退休時月領76,247元，領到去世，總共領了2,059萬。 結算下來，比副總統可怕的圖多領了250萬，領的與繳的相比是24.2倍！更可怕。

無論如何，這兩幅圖都嚇死人。所以，儘管反改革人士臉不紅氣不喘地高嗆必須堅守信賴保護原則，不可以改，但沒有人聽得下去。

那麼，依據政府方案改革了後又怎樣？副總統又畫了一張圖。

我們再依副總統的圖說：「同一位年輕人，工作到65歲（持續領7.5萬元／月薪10年）才退休。在40年工作期間，政府每月提撥薪資的11.7％，自己繳交薪資的6.3％納入退休金。退休時，以退休前10年平均薪資的60％替代率計算，每月可領4.5萬元，直到80歲辭世時」來試算一算。

由於政府公布的方案替代率是70.08％而不是副總統圖說上的60％，因此，月領是75,000元X0.7008=52,560元，下面就以52,560元計算。

他每月平均薪資： （3.0萬+7.5萬）／2=5.25萬

18%費率繳了40年共繳： 5.25萬X0.18X12X40=453.6萬

453.6萬的確比他另外一個圖的226.8萬足足多了一倍，實在差很大。更比圖二的主角多了300多萬！

至於月退，每個月52,560元，15年總共領了： 52,560元X12X15=9,460,800元

946萬當然也比1,800萬少很多，但是和繳存的453.6萬相比就多了一倍多，距離副總統說的「可領到的退休金總額，就和工作期間存入基金的總額及其投資報酬拉近。」根本十萬八千里，更談不上符合總統府年金改革委員會Q＆A圖表強調「務實」的「繳多少領多少不把債留後代」了。

總統府年金改革委員會Q&A 和副總統的兩張圖很受稱讚，被認為很能讓大家明暸年金改革的重要性和急迫性充分。但是比較對照了這幾張圖以後，大家卻不免納悶： 假如副總統那張繳226.8萬領1,800萬的圖很可怕，非改不可的話，那麼那張繳58萬領2,059萬的圖不是更可怕，應該改得更徹底嗎？

然而，現在依副總統提出來的方案卻只是加以「漸進改革」。這一漸進下來，改革不只是成了半吊子，尤其嚴重的是兼有新舊制年資的公教人員，他們繳得遠比圖一的那位主角少了至少100多萬已經是事實；而他們經過改革方案優惠存款分2年、4年、6年分別降為9%、6%、3%和高於本俸2倍的60%額度和退休第一年可以領到85%替代率的月退金，每一年降1%，直到到70.08%為止，兩道手續調整後領下的退休金也不會比副總統圖二的主角少。

年資涵蓋新舊制的公教繳得少的理由是這樣：以30年年資退休，而且有10年舊制年資，那麼他前10年提撥費率一毛錢也不用繳，第11年以後也不是每月繳12%，而是6年繳8%，2年繳8.8%，1年繳9.8%，1年10.8%，繳12%的只有10年。

年資涵蓋新舊制的公教領得不會少的理由有兩個：

第一，他還可領6年的優惠利率；第二，他自明年起第1年替代率是85%，比圖1那位主角的80％還多，要到5年後雙方才扯平（不包括優惠利率）。

依政府的報告，改革後各種退休基金仍然會用盡，年份是：公務人員基金 2044 年，教育人員基金 2043年（至於勞保基金 2036 年）。也就是說，1996年前就進入公家擁有新舊年資，領了一輩子超希臘級的退休待遇，走完他美好的人生旅程的時候；正是在1996年後才進公家，現在擁有最多只擁有20多年年資的一代，也就約是是副總統圖一主角的一代，剛剛開始要退休時。

於是，一個現象吊詭無比，圖三，也就是副總統第二張圖，他的左半頁繳交的部分是實在的－因為他們的確已經繳了453.6萬（當然，由於依現制他現制是繳12％，過去也曾繳8％，而繳18％是未來的事，所以如果在20年後左右退休，他實繳的不會到453.6萬這麼多，但是至少300萬～400萬跑不掉）；但是右半頁是虛的－因為基金已經空了！因為他們繳交的已經被拿去填補圖二那個年資涵蓋新舊制的主角的巨大胃納而空了。

替純領新制的公教畫了一張虛的圖三右半頁，讓他們實實在在地依左半頁繳錢，副總統是在開玩笑嗎？

這樣半調子的年金改革，也許該懸崖勒馬的，是副總統。（截自副總統陳建仁臉書）

總統府年金改革委員會以Q&A強烈批判年金制度不可以下一代養上一代，但是這一個改革方案實施下來，結果將不只是下一代養上一代，而是充分犧牲下一代以養尊處優上一代了。