鬼王來鬼扯》川普與台灣的農業夢魘

川普正式就任美國總統，有些人或許會覺得川普對中國十分強硬，或川普對「一個中國」政策將重新定位的主張，有利於台灣，因此大力鼓掌叫好。但是，如果單就對台灣的農業局勢而言，川普上台只會造成台灣農業的夢魘，而且衝擊將遠勝於TPP。

鬼王／文青別鬼扯

昨天川普簽署了行政命令，宣布美國將退出「跨太平洋夥伴協定（TPP）」。換句話說，先前歐巴馬玩起來、而原先希拉蕊也準備繼續玩的TTP，川普還真的擺明不玩了，決定要落實競選期間的承諾。

雖說先前討論到台灣的農業問題時，為了要不要加入TPP、以及該如何應對TPP，台灣內部就有兩派主張。其中一派就是【文青別鬼扯】所一貫強調的，認為國際貿易自由化早已是難以抵擋的趨勢，與其一味反對，不如儘速調整農業體質，迎接自由化的來臨，積極與國際接軌，發展出口擴張的農業與攻擊型的農業。

與此同時，台灣則有一股站在反全球化、追求農業保護主義的聲音。他們認為，自由化只會挫傷本土農業，為了保護本土農業，政府應該積極扶持所謂的「小農」，推動地產地銷，擴大內需市場，只要台灣人都願意「吃在地」，台灣農業就會強大起來。 此處我們先不評論兩邊論點的優劣對錯（廢話，當然一定是【文青別鬼扯】比較棒啊），但現在局勢顯然已變得不一樣了。

川普簽署行政命令，宣布美國將退出「跨太平洋夥伴協定（TPP）」。（Bloomberg）

既然川普不玩TPP了，請問未來美國的農業政策會變得如何？台美間的農業情勢又會有啥變化？

首先，大家得弄懂一點。川普不玩TPP了，不代表事情又恢復到原點，也不代表台灣就沒事了。TPP是個多邊的自由貿易架構，共牽涉12個國家，只要是TPP內的會員國，大家都遵守同一套原則進行互惠性的自由貿易。當然啦，TPP是美國起頭的產物，美國希望利用TPP作為穩定亞太地區經濟秩序的架構基礎。但為了串起這麼多國家，要讓其他國家都願意陪美國玩，美國多少得擺出點互惠的姿態與讓利的舉動，不能太過惡霸。

但對川普而言，TPP是個耗時費日的玩意，這就好比同時要跟一堆地主談都更一樣，為了要讓事情通過，必定得花費不少時間。此外，美國要當TPP的盟主，又得做出某種程度的讓步。在川普看來，這根本不是做生意的原則啊！我如果能賺100萬，為何還要顧全大局，只賺80萬呢？ 所以，川普認為，與其同時跟另外11個國家談，還不如一個國家一個國家分別來談，利用個別擊破的方式，美國才能求取最大的利益。也就是說，即使TPP沒了、台灣也不用去玩TPP了，但未來還是得面對最基本的台、美關係議題。

但很不多人搞不懂的是，先前我們要加入TPP時，就必須先通過美國這一關。台美間的經貿談妥了、美國開給台灣的條件都OK沒問題了，美國才允許台灣加入TPP。如今就算不玩TPP了，台美間的貿易問題還是要談啊，美國對台灣的期盼並不會改變啊。因此，就算川普不玩TPP了，我們還是得跟美國談，要談的項目與內容，差別並不大。但唯一的不同就是，以前還有TPP這碼事，美國跟我們談判多少得溫良恭儉讓一下。如果沒TPP了，川普跟台灣進行雙邊貿易對談時，只會更機車、更蠻橫、更刁鑽，也更惡霸。 大家都知道，川普的政策非常清晰簡單，就是要美國優先，「買美國貨、雇美國人」（buy American and hire American）。因此，川普會想盡一切辦法減少進口、增加出口。而要讓美國增加出口的前提很簡單，就是要維持弱勢的美元，同時降低一切生產成本。

川普的政策非常清晰簡單，就是要美國優先，「買美國貨、雇美國人」。因此，川普會想盡一切辦法減少進口、增加出口。而要讓美國增加出口的前提很簡單，就是要維持弱勢的美元，同時降低一切生產成本。（Intelligence Squared US）

而於農業議題部分，川普的觀點也是如此。

在農業上，川普可說是傳統慣行農業的支持者，他支持的是低成本、有效益、高科技的農業。川普曾於競選期間就曾表示，他是John Deere農機的鐵粉。他期待John Deere能努力生產、努力出口。不過，要讓John Deere，或是以機械化生產為主的農業能順暢運作，前提就是要有便宜的能源燃料。 於能源政策部分，川普非常反對「綠能」。川普認為，環保雖然重要，但不該拖垮經濟。他嚴重懷疑「地球暖化」論點的正確性，認為地球暖化說只會增加美國的能源成本。因此，歐巴馬時代推行的綠色經濟，他根本連甩都不甩。綠色經濟概念下的綠能，比傳統的石油燃煤還貴許多。不但不利於經濟發展，也會造成農業發展的阻礙。所以囉，川普理想中的美國農業應該是40、50年前美國農業的樣貌：以便宜的石油燃料為基礎，且是高度機械化與商業化的農業，基本上應該跟尼克森時代的農業部長Earl Butz的農業藍圖如出一轍。

此時大家必然會問，降低農業生產成本的目的是要幹啥？憨孫啊，當然是要出口啊！

川普叫大家Buy American，又不是只有美國人要買美國貨，人家要的是全世界都買美國貨！

對川普而言，任何能賣的東西，都可以拿來談、都可以拿來賣（甚至連台灣都能賣）。例如，農產品就絕對是美國可以努力賣到全世界的東西。文青都愛說，農業不只是農業，還有生態和生活的價值。農產品不只是食物，還蘊含有土地和文化價值。但講這些對川普都沒用，在川普看來，農業就是不折不扣的產業，農業生產就要想辦法賺錢。 講到這就不得不順便一提，川普甚至認為，食物券（food stamp）得好好重新檢討。食物券是美國社會福利體制中非常特殊的設計，它的原理是將社福與農業結合，提供中下階層必要的食物津貼，讓他們免費購買食物。換言之，食物券可說是美國政府提供農產品內需市場的重要管道之一。但川普覺得，食物券應該只是救急之用，但美國的狀況卻是有一狗票人居然領食物券領了一、二十年以上，可見這項制度絕對出了點問題，顯有檢討的必要。

美國的中下階層購買食物時，為了求取最大的CP值，多會偏好廉價的加工食品，而這類食品幾乎都是以玉米原料為基礎－不管是早餐穀物片，或洋芋片等。當然，這些加工食品之所以能如此物美價廉，則跟美國相關的補貼制度息息相關。假設川普決定取消食物券，或大幅降低食物券的補貼額度，勢必會減少國內的需求量。請問，這些多出來的農產食物該怎麼辦？當然是出口啊！

食物券是美國社會福利體制中非常特殊的設計，它的原理是將社福與農業結合，提供中下階層必要的食物津貼，讓他們免費購買食物。（Food Stamps Help）

所以，川普討論食物券的問題時曾說過一段讓外人看不太懂的話。他說，農業生產不只是要提供食物，它更攸關國家安全利益。啥是國家安全利益？就是刺激出口、推動發達的農業，藉此提高農民收入！ 如果一切都為了創造發達的產業與利益，任何限制農食產業發展的法律規範，在川普看來都是罪惡。

川普就覺得，現階段美國的食品與藥物管理局（FDA）已經管太多了，整天搞一堆檢查，農場的土壤要檢查，農產品生產流程的衛生情況要檢查，連動物福利也要檢查，這麼多檢查只會造成嚴重的稅賦，到頭來納稅人只會當冤大頭。因此，日後他將限縮FDA的權責（limit the scope of the FDA）。當然啦，川普也說到做到，提名一位來自矽谷的投資客Jim O’Neill主管FDA。這位老兄既沒有醫藥背景，對農業食物也一竅不通，但總認為FDA在核准新藥上市的問題上，實在是管太多，需要徹底改革一番。

不過，雖然川普凡事以利益為重，在G改食品與有G食物的問題上（編按：為尊重作者白爛寫作法，以下以Ｇ代替之有「機」、「基」改、肯德「雞」均不做修改），卻讓人捉摸不定。雖說歐巴馬和蜜雪兒整天鼓吹進步價值，在白宮內也動不動就吃在地農民的有G食材，但歐巴馬政府卻簽署了非常寬鬆的G改食物標章規定。依據這項規定，G改食物不需主動標示自己是G改的，而希拉蕊的政見基本上也是遵循歐巴馬政府的方向。因此，選舉期間川普在這個議題上是和希拉蕊唱反調的，川普還曾在Twitter上發言說，他很蠻賭爛Monsanto。

此外，川普的正妹女兒Ivanka是位有G控，整天都吃有G食物，川普也據此強調身體健康很重要，趁機數落希拉蕊的身體健康有問題。 然而，川普自己非常愛吃麥當勞、肯德G。說真的，一個整天吃速食的人，究竟會不會反對G改食品，實在讓人猜不透。此外，川普還曾多次表示，支持農民使用各種新科技、新技術，用以改進農業生產，這樣話聽起來就非常不文青啊。因此，川普未來對G改食品與有G農業的態度究竟為何？現階段還難以定論。

川普的正妹女兒Ivanka是位有G控，整天都吃有G食物。（AP）

Okay，講了這麼多，未來美國對台的農業貿易政策究竟會變得如何？在我們看來，此時此刻的情景就彷彿回到1980年代。 雷根主政的1980年代表面上對台灣很友好，但為了縮減台美貿易逆差，可說用盡各種賤招爛招。當時美國為了改善自己的貿易逆差問題，於1985年時搞出了廣場協定（Plaza Accord），逼迫其他國家調高匯率，提高幣值，增加其出口美國的成本，美國也藉此增加其出口競爭力。如果說，今天日本為何會一蹶不振，可說是廣場協定所造成的。而當時台幣對美元的匯率，也從40：1一路狂升到28：1的水準。

此外，美國當時為了逼迫台灣開放農產品市場，利用培利法案修正案，不斷恐嚇台灣將實施貿易制裁。現在台灣之所以有「動保」的概念，就是培利法案修正案促成的。當時美國很神奇，說台灣都不重視野生動物保護，逼迫台灣要改善動物福利。結果哩？結果台灣為了配合美國，農委會就開始去華西街取締當街殺蛇的店家，說這樣的舉動很殘忍。同樣的，當時舉行台美貿易談判時，美國也不斷逼迫開放各項美國農產品進口，其中最有名的就是火雞肉。台灣為何要進口火雞肉？難道是為了嘉義雞肉飯嗎？當然不是囉，反正美國老大哥說要進口，你能不開放嗎！結果哩？結果一堆農民就憤怒了，跑到台北街頭抗議，爆發嚴重的衝突，釀成著名的「520事件」。

所以呢？所以接下來美國在對台的農業貿易談判上，就如同1980年代，絕對不會手軟，台灣農業可能會再度面臨1980年代曾經歷過的夢魘。先前許多項目，包括美豬，或是農業智財權等議題，美國對台灣算是非常客氣。但川普上任後，不可能再跟你溫良恭儉讓了啦。川普提名的農業部長Sonny Perdue，本身就不是吃素的，曾擔任過喬治亞州州長，還擁有獸醫博士學位。你想想看，獸醫博士怎麼可能會不站在美國畜產界的利益？同樣的，在美豬美牛的議題上，他會你講理嗎？

川普當選後，某些人或許會覺得川普對中國十分強硬，或川普對「一個中國」政策將重新定位，因此大力鼓掌叫好。但不得不指出的是，就台灣的農業局勢而言，川普上台只會造成台灣農業的夢魘，它的衝擊將遠勝於TPP。