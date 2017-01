鬼王來鬼扯》川普與台灣的農業夢魘

川普正式就任美國總統,有些人或許會覺得川普對中國十分強硬,或川普對「一個中國」政策將重新定位的主張,有利於台灣,因此大力鼓掌叫好。但是,如果單就對台灣的農業局勢而言,川普上台只會造成台灣農業的夢魘,而且衝擊將遠勝於TPP。

昨天川普簽署了行政命令,宣布美國將退出「跨太平洋夥伴協定(TPP)」。換句話說,先前歐巴馬玩起來、而原先希拉蕊也準備繼續玩的TTP,川普還真的擺明不玩了,決定要落實競選期間的承諾。

雖說先前討論到台灣的農業問題時,為了要不要加入TPP、以及該如何應對TPP,台灣內部就有兩派主張。其中一派就是【文青別鬼扯】所一貫強調的,認為國際貿易自由化早已是難以抵擋的趨勢,與其一味反對,不如儘速調整農業體質,迎接自由化的來臨,積極與國際接軌,發展出口擴張的農業與攻擊型的農業。

與此同時,台灣則有一股站在反全球化、追求農業保護主義的聲音。他們認為,自由化只會挫傷本土農業,為了保護本土農業,政府應該積極扶持所謂的「小農」,推動地產地銷,擴大內需市場,只要台灣人都願意「吃在地」,台灣農業就會強大起來。 此處我們先不評論兩邊論點的優劣對錯(廢話,當然一定是【文青別鬼扯】比較棒啊),但現在局勢顯然已變得不一樣了。

既然川普不玩TPP了,請問未來美國的農業政策會變得如何?台美間的農業情勢又會有啥變化?

首先,大家得弄懂一點。川普不玩TPP了,不代表事情又恢復到原點,也不代表台灣就沒事了。TPP是個多邊的自由貿易架構,共牽涉12個國家,只要是TPP內的會員國,大家都遵守同一套原則進行互惠性的自由貿易。當然啦,TPP是美國起頭的產物,美國希望利用TPP作為穩定亞太地區經濟秩序的架構基礎。但為了串起這麼多國家,要讓其他國家都願意陪美國玩,美國多少得擺出點互惠的姿態與讓利的舉動,不能太過惡霸。

但對川普而言,TPP是個耗時費日的玩意,這就好比同時要跟一堆地主談都更一樣,為了要讓事情通過,必定得花費不少時間。此外,美國要當TPP的盟主,又得做出某種程度的讓步。在川普看來,這根本不是做生意的原則啊!我如果能賺100萬,為何還要顧全大局,只賺80萬呢? 所以,川普認為,與其同時跟另外11個國家談,還不如一個國家一個國家分別來談,利用個別擊破的方式,美國才能求取最大的利益。也就是說,即使TPP沒了、台灣也不用去玩TPP了,但未來還是得面對最基本的台、美關係議題。

但很不多人搞不懂的是,先前我們要加入TPP時,就必須先通過美國這一關。台美間的經貿談妥了、美國開給台灣的條件都OK沒問題了,美國才允許台灣加入TPP。如今就算不玩TPP了,台美間的貿易問題還是要談啊,美國對台灣的期盼並不會改變啊。因此,就算川普不玩TPP了,我們還是得跟美國談,要談的項目與內容,差別並不大。但唯一的不同就是,以前還有TPP這碼事,美國跟我們談判多少得溫良恭儉讓一下。如果沒TPP了,川普跟台灣進行雙邊貿易對談時,只會更機車、更蠻橫、更刁鑽,也更惡霸。 大家都知道,川普的政策非常清晰簡單,就是要美國優先,「買美國貨、雇美國人」(buy American and hire American)。因此,川普會想盡一切辦法減少進口、增加出口。而要讓美國增加出口的前提很簡單,就是要維持弱勢的美元,同時降低一切生產成本。

而於農業議題部分,川普的觀點也是如此。

而於農業議題部分,川普的觀點也是如此。

在農業上,川普可說是傳統慣行農業的支持者,他支持的是低成本、有效益、高科技的農業。川普曾於競選期間就曾表示,他是John Deere農機的鐵粉。他期待John Deere能努力生產、努力出口。不過,要讓John Deere,或是以機械化生產為主的農業能順暢運作,前提就是要有便宜的能源燃料。 於能源政策部分,川普非常反對「綠能」。川普認為,環保雖然重要,但不該拖垮經濟。他嚴重懷疑「地球暖化」論點的正確性,認為地球暖化說只會增加美國的能源成本。因此,歐巴馬時代推行的綠色經濟,他根本連甩都不甩。綠色經濟概念下的綠能,比傳統的石油燃煤還貴許多。不但不利於經濟發展,也會造成農業發展的阻礙。所以囉,川普理想中的美國農業應該是40、50年前美國農業的樣貌:以便宜的石油燃料為基礎,且是高度機械化與商業化的農業,基本上應該跟尼克森時代的農業部長Earl Butz的農業藍圖如出一轍。

此時大家必然會問,降低農業生產成本的目的是要幹啥?憨孫啊,當然是要出口啊!

川普叫大家Buy American,又不是只有美國人要買美國貨,人家要的是全世界都買美國貨!

對川普而言,任何能賣的東西,都可以拿來談、都可以拿來賣(甚至連台灣都能賣)。例如,農產品就絕對是美國可以努力賣到全世界的東西。文青都愛說,農業不只是農業,還有生態和生活的價值。農產品不只是食物,還蘊含有土地和文化價值。但講這些對川普都沒用,在川普看來,農業就是不折不扣的產業,農業生產就要想辦法賺錢。 講到這就不得不順便一提,川普甚至認為,食物券(food stamp)得好好重新檢討。食物券是美國社會福利體制中非常特殊的設計,它的原理是將社福與農業結合,提供中下階層必要的食物津貼,讓他們免費購買食物。換言之,食物券可說是美國政府提供農產品內需市場的重要管道之一。但川普覺得,食物券應該只是救急之用,但美國的狀況卻是有一狗票人居然領食物券領了一、二十年以上,可見這項制度絕對出了點問題,顯有檢討的必要。

美國的中下階層購買食物時,為了求取最大的CP值,多會偏好廉價的加工食品,而這類食品幾乎都是以玉米原料為基礎-不管是早餐穀物片,或洋芋片等。當然,這些加工食品之所以能如此物美價廉,則跟美國相關的補貼制度息息相關。假設川普決定取消食物券,或大幅降低食物券的補貼額度,勢必會減少國內的需求量。請問,這些多出來的農產食物該怎麼辦?當然是出口啊!

所以,川普討論食物券的問題時曾說過一段讓外人看不太懂的話。他說,農業生產不只是要提供食物,它更攸關國家安全利益。啥是國家安全利益?就是刺激出口、推動發達的農業,藉此提高農民收入! 如果一切都為了創造發達的產業與利益,任何限制農食產業發展的法律規範,在川普看來都是罪惡。

川普就覺得,現階段美國的食品與藥物管理局(FDA)已經管太多了,整天搞一堆檢查,農場的土壤要檢查,農產品生產流程的衛生情況要檢查,連動物福利也要檢查,這麼多檢查只會造成嚴重的稅賦,到頭來納稅人只會當冤大頭。因此,日後他將限縮FDA的權責(limit the scope of the FDA)。當然啦,川普也說到做到,提名一位來自矽谷的投資客Jim O’Neill主管FDA。這位老兄既沒有醫藥背景,對農業食物也一竅不通,但總認為FDA在核准新藥上市的問題上,實在是管太多,需要徹底改革一番。

不過,雖然川普凡事以利益為重,在G改食品與有G食物的問題上(編按:為尊重作者白爛寫作法,以下以G代替之有「機」、「基」改、肯德「雞」均不做修改),卻讓人捉摸不定。雖說歐巴馬和蜜雪兒整天鼓吹進步價值,在白宮內也動不動就吃在地農民的有G食材,但歐巴馬政府卻簽署了非常寬鬆的G改食物標章規定。依據這項規定,G改食物不需主動標示自己是G改的,而希拉蕊的政見基本上也是遵循歐巴馬政府的方向。因此,選舉期間川普在這個議題上是和希拉蕊唱反調的,川普還曾在Twitter上發言說,他很蠻賭爛Monsanto。

此外,川普的正妹女兒Ivanka是位有G控,整天都吃有G食物,川普也據此強調身體健康很重要,趁機數落希拉蕊的身體健康有問題。 然而,川普自己非常愛吃麥當勞、肯德G。說真的,一個整天吃速食的人,究竟會不會反對G改食品,實在讓人猜不透。此外,川普還曾多次表示,支持農民使用各種新科技、新技術,用以改進農業生產,這樣話聽起來就非常不文青啊。因此,川普未來對G改食品與有G農業的態度究竟為何?現階段還難以定論。

Okay,講了這麼多,未來美國對台的農業貿易政策究竟會變得如何?在我們看來,此時此刻的情景就彷彿回到1980年代。 雷根主政的1980年代表面上對台灣很友好,但為了縮減台美貿易逆差,可說用盡各種賤招爛招。當時美國為了改善自己的貿易逆差問題,於1985年時搞出了廣場協定(Plaza Accord),逼迫其他國家調高匯率,提高幣值,增加其出口美國的成本,美國也藉此增加其出口競爭力。如果說,今天日本為何會一蹶不振,可說是廣場協定所造成的。而當時台幣對美元的匯率,也從40:1一路狂升到28:1的水準。

此外,美國當時為了逼迫台灣開放農產品市場,利用培利法案修正案,不斷恐嚇台灣將實施貿易制裁。現在台灣之所以有「動保」的概念,就是培利法案修正案促成的。當時美國很神奇,說台灣都不重視野生動物保護,逼迫台灣要改善動物福利。結果哩?結果台灣為了配合美國,農委會就開始去華西街取締當街殺蛇的店家,說這樣的舉動很殘忍。同樣的,當時舉行台美貿易談判時,美國也不斷逼迫開放各項美國農產品進口,其中最有名的就是火雞肉。台灣為何要進口火雞肉?難道是為了嘉義雞肉飯嗎?當然不是囉,反正美國老大哥說要進口,你能不開放嗎!結果哩?結果一堆農民就憤怒了,跑到台北街頭抗議,爆發嚴重的衝突,釀成著名的「520事件」。

所以呢?所以接下來美國在對台的農業貿易談判上,就如同1980年代,絕對不會手軟,台灣農業可能會再度面臨1980年代曾經歷過的夢魘。先前許多項目,包括美豬,或是農業智財權等議題,美國對台灣算是非常客氣。但川普上任後,不可能再跟你溫良恭儉讓了啦。川普提名的農業部長Sonny Perdue,本身就不是吃素的,曾擔任過喬治亞州州長,還擁有獸醫博士學位。你想想看,獸醫博士怎麼可能會不站在美國畜產界的利益?同樣的,在美豬美牛的議題上,他會你講理嗎?

川普當選後,某些人或許會覺得川普對中國十分強硬,或川普對「一個中國」政策將重新定位,因此大力鼓掌叫好。但不得不指出的是,就台灣的農業局勢而言,川普上台只會造成台灣農業的夢魘,它的衝擊將遠勝於TPP。