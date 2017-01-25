緬梔子新娘》願你們，一生幸福

孩子就是我最大的夢想，我希望他們可以好好接受教育，接觸世界，然後有很多人愛惜他們，幫助他們學習成長。

劉哲豪

坐落在士林的芝山捷運站附近，我沒有花太多力氣，就找到了相約的地點。走入店裡，映入眼中的是異國風情的裝飾擺設。走近櫃台表明來意，我說明與「阮」相約在此見面，店主「梅」先是客氣地請我入座，「等會兒，她就會來上班了」，一邊端上了越式檸檬茶，「這對風寒很有效的，請你喝，別客氣啊」。店主如此的友善溫婉，我連忙道謝。

坐正後仔細端詳店家，裡頭燈光與擺設溫暖宜人，不時有香氣從廚房竄出。時值午後，店裡人潮稍歇，店員們一邊俐落的備料，一邊以家鄉話輕聲談笑，形成和諧的背景。這次是我成了客人，踏入了不熟悉的場域；然而這些微的不安，卻在溫醇酸甜的茶香與人聲的輕談間，不知覺地消散無蹤。

過沒多久，「梅」徐徐走來，貼心地指著門外提醒：「阮」已經到了。

這是我第一次當面見到「阮」，她的神情看來像是有些緊張，眉頭輕蹙。所幸語言相通，經過仔細地訴說來意後，阮逐漸放鬆下來，並開始娓娓道出自己的身世。

士林福華路上的「越南美食館」。（圖：作者提供）

阮氏，出身在胡志明市（西貢）南邊靠海的小鎮，父親是漁夫，母親則在家裡主持家務。大約16年前時，阮與家人打算找一戶台灣人家締結良緣，阮打算來台後要好好努力工作，想讓自己與家人，過上好一點的生活，那年她19歲。

語言的隔閡像是一堵高牆

阮嫁到台灣後，沒多久就懷上了第一胎，然而害喜的症狀卻讓她經常貧血暈眩，工作異常吃力難受，但夫家卻因此指責她辦事不力；受限於語言的隔閡，阮無法為自己做出任何有力的辯護，更遑論良好的溝通、釋疑。在一海之隔的台灣，離鄉背井的阮，真正意義上承受了「啞巴吃黃連，有苦說不出」的無助困境，只能讓夫家對自己的誤會不斷加深。

阮接連生下了兩個女兒，但與夫家的關係卻未見改善，倒是管制與指責越來越嚴苛，有幾次甚至引來了鄰人的關切，家庭氣氛相當緊繃。在孕育兩個生命的期間，阮卻是長年處在高壓的情況下備受責難，幾乎要不堪負荷。

「為了孩子我什麼都能忍，但我無法忍受，孩子跟我生活在一樣的環境中」

為母則強的阮，出乎所有人意表，在二女兒即將滿一歲前，毅然帶著兩個孩子回到越南娘家。「就算辛苦點一個人養孩子也好，我不能讓孩子過跟我一樣的生活」，說到對孩子的不捨，阮的眼眶再也含不住淚水，眼淚簌簌的落了下來。

孩子是我們的共識

回到越南後，阮在孩子的教育碰上了難題。她的兩個孩子在台灣出生，擁有台灣國籍，但越南政府不承認雙重國籍，於是阮面臨到，是否要讓孩子放棄台灣國籍的處境。

「我希望他們倆有朝一日，可以在台灣接受教育」

阮對孩子的教育非常堅持，基於這樣的考量，阮保有了兩個孩子的台灣國籍，並在兩個家庭高漲的情緒還未平息之前，先以私塾的方式，讓孩子先在越南接受教育。

時間是撫平情緒的良藥，轉眼間兩個孩子已經將近十歲，阮與台灣夫家的姑姑進行聯繫，而姑姑也居中，鍥而不捨地溝通著阮與夫家的關係，儘管仍不敢稱說「前嫌盡棄」，但相隔著大海的兩家子人，倒也漸漸能平心靜氣的談論孩子的未來。

「孩子是我們的最大共識」

相隔近十年，阮帶著兩個孩子，重新踏上了台灣這片曾讓她傷心的土地，這次她希望能為孩子做出更多努力。 要感謝的太多太多 「要感謝的人太多了，我的姑姑其實居中幫我們兩家做協調，解決了很多困難，而且也經常幫我陪伴孩子，還會幫我們慶生呢！」阮談到了姑姑一家人，眼淚又止不住了，然而與上次因苦難而落淚不同，他的語氣中伴隨著滿滿的感激。

真實的人生並不像童話故事「從此幸福快樂」那麼簡單，反而處處充滿暗流與挑戰，人心的多變更是難以測度。但這次阮下定了決心，要擁著孩子度過暗流，而姑姑一家人，則多次在阮幾乎要承受不住時，適時伸出援手。家人的陪伴，讓阮有了宣洩與喘息的空間。

「越南西貢市、跟台灣這的政府也幫我們很多忙」

原來在這十年之中，也許仍未盡周全，但雙方政府卻也逐漸搭起了互助的平台。孩子所就讀的學校，經過政府媒合，延請到來自西貢的老師，以一個禮拜兩次的頻率，在下放學後以安親班的形式，提供兩個孩子學習語言、關心課業的協助，而阮在偶爾工作有空時，也會一同參與語言學習。當然延請老師是需要學費的，阮為此兼了許多工作，辛勞自是不在話下，但是為了孩子，她甘之如飴。

「前面兩三年真的很辛苦，我們堅持下去，後來慢慢就上軌道了」

孩子在學校，從原本語言不通，難以打入班級上的人際關係，到逐漸熟習語言，適應環境，他們開始跟同儕交上朋友，課業的表現也漸入佳境。「除了我們去關心孩子，孩子的朋友、老師也都對他們付出關懷，願意去愛他們，孩子的笑容變多了，我真的很感謝」隨著談話進展，阮的神情也像是撥開雲霧，逐漸顯得開朗。

阮在細訴這些年的故事後，逐漸破涕為笑。（圖：作者提供）

孩子就是我的夢想

「你有什麼夢想嗎？」我問 「很多呀，很多事情都想完成。但是現階段，孩子就是我最大的夢想，我希望他們可以好好接受教育，接觸世界，然後有很多人愛惜他們，幫助他們學習成長。我因為工作忙，常常不能陪他們，可是他們很懂事，已經可以自己慢慢獨立自處了。」。

「對，我希望他們有一天可以獨立，就算我不在身邊，他們也可以活得很好，這就是我最大的心願」

阮微微笑著，驕傲的談著兩個寶貝女兒。從初次來到台灣，到渡過16個年頭，歷經期望與失望的落差；阮從隻身跨海來台的踽踽獨行，走到有體貼的孩子相伴，其中種種不足為外人道。一席茶水間的訪談，實難描述其中萬一，充其量只能在她漫長的奮鬥過程中，稍作一個截面的註解吧。

「阮」在台語念作「guán」，也就是「我們」的意思。或許，當「我們」願意把所有的「他們」，都當成「阮」來看待，台灣將會成為更友善而體貼的好所在吧。