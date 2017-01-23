魔幻拉美》湖泊、火山、詩人與對比之地：尼加拉瓜（下）

美軍干預、獨裁統治、游擊戰，昔日的尼加拉瓜曾被視為中美洲最危險的國家，令觀光客卻步。戰亂不再，社會安定，自由民主，今日的尼加拉瓜成為觀光勝地。湖泊、火山、詩人與對比，成為最佳的觀光宣傳！

陳小雀

1956年九月二十一日，安納斯塔西奧．蘇慕沙（Anastasio Somoza García, 1896-1956）一如傳統，在宣布再度參選後，前往萊昂（León）的勞工之家（Casa del Obrero）舉行舞會。當晩十一點二十分，蘇慕沙跳完曼波名曲《黑馬》（Caballo negro）後，在一旁略作休息，年輕詩人羅培斯（Rigoberto López Pérez，1929 -1956）悄悄靠近，以一把點38左輪手槍，朝蘇慕沙開了五槍，其中四槍打中他。蘇慕沙隨後被送往巴拿馬治療，但八天後仍傷重不治。

父親去世後，大兒子路易士．蘇慕沙．德巴伊雷（Luis Somoza Debayle，1922-1967）繼任總統，小兒子安納斯塔西奧．蘇慕沙．德巴伊雷（Anastasio Somoza Debayle，1925-1980）則接掌「國家警衛隊」隊長。大哥於1967年因心臟病而暴卒，小弟順理成章延續蘇慕沙王朝的政治生命。

年輕詩人羅培斯，以一把點38左輪手槍，刺殺蘇慕沙。蘇慕沙隨後被送往巴拿馬治療，但八天後仍傷重不治。（www.bolsadenoticias.com.ni）

1961年，五名年輕人受到古巴大革命的鼓舞，而以民族英雄桑定諾之名，組成「桑定諾民族解放陣線」（Frente Sandinista de Liberación Nacional），企圖推翻蘇慕沙政府，解放尼加拉瓜。游擊戰進行十餘年。1972年，尼加拉瓜發生大地震，首都馬那瓜被夷於平地，小蘇慕沙私吞外國捐款與救濟物資，造成民怨沸騰，國家警衛隊卻血腥鎮壓異議人士。

1977年，知識分子、企業鉅子、教會人士紛紛倒向「桑定諾民族解放陣線」。1978年，《新聞報》（La Prensa）社長華金．查莫洛（Joaquín Chamorro，1924-1978）因支持「桑定諾民族解放陣線」，而遭暗殺身亡，反蘇慕沙家族的武裝起義達到高峰。 1979年，恰逢古巴大革命勝利二十週年，「桑定諾民族解放陣線」獲得決定性的勝利，在美國調停無效下，小蘇慕沙流亡美國，隔年在巴拉圭遇刺身亡，結束長達四十五年的獨裁統治。

《獨裁者的秋天》藉暴君之死，影射蘇慕沙王朝的崩解，對比人民的歡聲雷動：

歡欣的煙火，榮耀的鐘聲，儼然在向世界宣布好消息，人類那永劫的災難終於結束了。

1978年，《新聞報》社長華金．查莫洛，因支持「桑定諾民族解放陣線」，而遭暗殺身亡。（La Prensa）

「桑定諾民族解放陣線」革命成功後，組成國家重建臨時政府，執政委員會成員有五人，除了兩位企業家之外，尚有：奧蒂嘉（Daniel Ortega, 1945-）、拉米雷斯（Sergio Ramírez，1942-）、奧萊塔．查莫洛（Violeta Barrios de Chamorro, 1929- ）。奧萊塔．查莫洛即前《新聞報》社長華金．查莫洛的遺孀。1984年，奧蒂嘉和拉米雷斯搭檔，當選正副總統。當時的美國總統雷根（Ronald Wilson Reagan，1911-2004）害怕尼加拉瓜會演變成第二個古巴，而意圖顛覆奧蒂嘉政府。奧蒂嘉則奉馬克斯主義為圭臬，以鐵腕統治國家，因而爆發反革命戰爭（1982-1988），於是他與暗助反抗軍的國家斷交，尼加拉瓜就在那時曾與台灣斷交。

反革命戰爭使原本就相當貧窮的國家更加破敗不堪。彼時的奧蒂嘉剛愎自用，「桑定諾民族解放陣線」的戰友因理念相左，一個個遠去。拉米雷斯本為一位出色的作家，卸下副總統後轉任教職，與奧蒂嘉形同陌路。奧萊塔．查莫洛則親自投入選戰，並於1990年打敗奧蒂嘉，成為尼加拉瓜第一位女性總統，台灣在奧萊塔．查莫洛任內與尼加拉瓜恢復邦交。

奧萊塔．查莫洛於1990年打敗奧蒂嘉，成為尼加拉瓜第一位女性總統，台灣在奧萊塔．查莫洛任內與尼加拉瓜恢復邦交。（RuizHealyTimes）

1996年，奧蒂嘉有意奪回政權，卻接連失利。2006年，在拉美紛紛向左轉的浪潮中，加上強勁對手賀迪．列維德斯（Herty Lewites Rodríguez，1939-2006）突然辭世，以及當時執政黨的貪污醜聞不斷，奧蒂嘉得票率百分之三十八點一，以相對多數再次贏大選，而且之後一路連任，到了2016年，他的得票率高達百分之七十二點五。

走過美國多次的軍事干預、蘇慕沙家族四十五年的獨裁統治，桑定諾民族解放陣線十七年的游擊戰、六年的反革命戰爭，昔日的尼加拉瓜曾被視為中美洲最危險的國家，令觀光客卻步。對照往昔，今日的尼加拉瓜，戰亂不再，社會安定，自由民主，奧蒂嘉政府不僅努力對抗貧窮，也試圖端正外界的印象。

的確，美不勝收的風光，達里歐的詩句，今昔對比的人文，吸引各國觀光客紛至沓來，其中以美國觀光客居多。

湖泊、火山、詩人與對比，係尼加拉瓜最佳的觀光宣傳！