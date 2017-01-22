Outside》這奧地利小鎮，正招募專業的山洞隱士

這也許是你聽過最奇怪的工作！它是一份無酬的工作，唯一好處是，你將可以入住在距今已有350年歷史、建在懸崖峭壁之上的古老庵室。有興趣想試試看嗎？

BILLY TONG

這也許是你聽過最奇怪的工作！薩爾費爾登（Saalfelden）是位於奧地利薩爾斯堡邦的小鎮。它正在公開招募一名專業的山洞隱士（Cave Hermit）。這名隱士需要入住一所逾350年歷史、建在懸崖峭壁之上的庵室。

夏天時的薩爾費爾登（Saalfelden）。（圖源自於網站）

可是，這位山洞隱士或許要找一份副業，因為當隱士是一份無酬工作。同時，這所古老的庵室既沒有暖氣，也沒有自來水，只在每年4月至11月適合居住。庵室沒有電視和電腦，相信能令隱士有更多時禱告和靜思。

自去年秋天，庵室丟空至今。對上一位住戶來自維也納，是一名牧師和心理治療師，他去年秋天離開庵室，回到維也納，重過城市生活。再對上的住客，是一名本篤會的修士，一住便住了12年。

距今已350年歷史、建在懸崖峭壁之上的古老庵室。（圖源自於網站）

在1970年，曾發生奇怪的庵室槍擊案。一名當地居民向庵室連發數槍，幸好當時隱士並不在室內，無人受傷。事後，該位隱士嚇得立刻搬回在施泰爾馬克（Styria）的老家。經調查過後，槍手是因為不獲錄取為隱士，於是心生嫉妒，繼而行兇。

然而，自從那宗槍擊案後，庵室便一直太平無事，更因環境平和寧靜而聞名當地。庵室建於利希滕貝格堡 （Lichtenberg Castle）上方的自然山洞裡，毗連一所於17世紀落成的教堂，故吸引很多人慕名而來。

這所古老的庵室既沒有暖氣，也沒有自來水，只在每年4月至11月適合居住。（圖源自於網站）

當地牧師莫沙（Alois Moser） 和鎮長羅慕沙（Erich Rohrmoser）會親自遴選合適的隱士。遴選準則著重於人品修為多於工作履歷。獲錄取的隱士，要有豐富的宗教歷練，需要定期接見朝聖者和當地居民。

報名期截止2017年3月15日，有興趣者可留意刊於The Local雜誌的報名方法。

本文經授權轉載自Outside 這奧地利小鎮，正招募專業的山洞隱士