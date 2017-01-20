日本自由行》逃過3次死劫的大阪強運奇「雞」 酉年行大運

大阪市天王寺動物園的人氣明星「正寬君」是隻強運奇雞，今年酉年進入「雞」的本命年，更是雞運亨通。正寬君在動物園內「橫著走」儼然像位巨星，很多人入園就是為了一睹牠的風采，最重要的是想沾沾牠的幸福強運。正寬君之所以如此強運，得從牠歷經三次死劫，曲折離奇的「雞生」故事談起。

林翠儀

鳥園裡沒有養雞和動物園裡沒有養貓，可能都是基於同一種道理，因為雞和貓很常見並不稀奇。儘管很多現代都市人「吃雞肉卻沒看過雞走路」，不過人類將「雞」視為食用經濟動物，也許基於某些觀感上的問題，很難讓牠進入動物園變成觀賞用動物。

但是大阪市天王寺動物園，有隻強運奇雞「正寬君」（マサヒロくん）打破了這樣的宿命，牠不但逃過了3次死劫，還成為天王寺的人氣明星，今年酉年進入「雞」的本命年，可說是雞運亨通。正寬君在動物園內「橫著走」儼然像位巨星，很多人入園就是為了一睹牠的風采，最重要的是想沾沾牠的幸福強運。

強運奇雞「正寬君」。（http://news.walkerplus.com/article/83420/）

出席園內活動的正寬君。（http://news.walkerplus.com/article/83420/）

公雞正寬君逃過3次死劫的強運奇跡，必須從2015年7月開始說起。

大阪市天王寺動物園為一間市立綜合動物園，1915年開園，為日本第3古老的動物園，動物園佔地11公頃，園內飼養了200種約900隻動物，可說是關西人都很熟悉的一間動物園。

據說動物園內飼養的肉食動物，因為長期關在獸籠裡，雖然野性較低但定期需要餵食活餌以滿足牠們的野性，藉此舒緩壓力。正寬君就是以「活餌」的身分進入天王寺動物園。

第一次死劫

換句話說，正寬君剛孵化成小雞後，在2015年7月被業者連同其他的雛雞整批送到動物園，主要是要當做狸或浣熊的活餌，正巧當時園內有1隻藉由人工孵化的綠頭鴨誕生，綠頭鴨生性膽小，尤其落單時常因人類靠近而怕到不敢吃飼料。由於當時園內剛好沒有飼養其他的小鴨，飼育員心生一計決定找一隻小雞來作伴，小雞正寬君就在一群活餌中被幸運選中，成為小綠頭鴨的吃飯教練。而逃過第一次死劫的正寬君，也在「伴吃」的過程中逐漸長大成一隻小公雞。

第二次死劫

第二次死劫很快地在2個多月後降臨。2015年9月動物園的鳥園區出現了不速之客鼬鼠，野生的鼬鼠偷偷摸進鳥園對園內的鳥類造成莫大的威脅，園方設下陷阱試圖捕捉這隻偷鳥賊，正寬君成為誘餌被關進捕鼠籠內，但左等右等足足過了3天，鼬鼠並未出現，正寬君被關在籠內卻一派老神在在的模樣，根本不知道自己再度和死神擦身而過。 動物園沒有養雞，也從未覺得需要養雞，所以動物園的雞必然不是用來觀賞而是用來被吃的。逃過2次死劫的公雞正寬君，似乎還需要經過一次試煉，才能向人類證明把牠留下來飼養的必要性。

第三次死劫

沒有成為鼬鼠腹中物的正寬君，很快就要被送進獅子等猛獸的獸欄中當成活餌，但說來也巧，那段期間動物園內的獅子老虎等猛獸都元氣的不得了，根本不需要活餌舒壓解悶，沒有任何單位向飼育組提出活餌申請，於是正寬君再次錯過了被吃的時機。 這下飼育員才意識到，他們遇到了動物園史上最強運的一隻雞。如果再把牠送進虎口，有一種可能會遭到天譴的感覺。

一般的公雞長大後脾氣都不會太好，叮人咬人也是家常便飯，但正寬君卻很好「逗陣」，牠從小就喜歡站在飼育員的手臂上，而隨便人家又摸又抱也不會翻臉，飼育員在準備動物飼料或清掃時，牠還會趨前來湊熱鬧，可愛的模樣深得飼育員們喜愛。

跟飼育員混熟了的正寬君，2015年12月起開始在園內散步逛大街，有時還會自動跳上園裡載運飼料的搬運車「押車」，遇到參觀的民眾也不會閃躲，大方給人抱抱拍紀念照。

搭乘運飼料的搬運車「押車」的正寬君。（http://blog.zaq.ne.jp/zoo_tennoji6/category/73/）





喜歡爬到飼育員肩上的正寬君。（http://blog.zaq.ne.jp/zoo_tennoji6/category/73/）

和女霸王大象博子成為園友

正寬君的名字來自兩名負責鳥園和大象園區的飼育員「正人」（マサト）和「芳寬」（ヨシヒロ），牠不但和這兩名飼育員混得最熟，甚至還和園內最難搞的大象「博子」成為另類園友。 天王寺動物園飼養的亞洲象「博子」今年大約有48歲，牠是大象園區出名的女霸王。大象園區原本除了博子之外，還有另外兩頭母象「春子」和「百合」，春子在戰後從泰國來到日本，君臨天下數十年，牠和百合情同姊妹，來自印度的博子進入園區時間較晚，起初經常遭到春子和百合兩姊妹聯手霸凌，百合還曾兩度挖洞害博子跌落，但百合在2000年因心臟病死亡，博子趁春子落單展開絕地反攻，兩頭母象從此陷入長達十多年的女人的戰爭。

2015年7月高齡60多歲的春子病死，博子因為宿敵不在顯得非常自在，獨佔整個大象園區，正寬君經常隨著飼育園進入大象園區，或許沒聽過女霸王博子惡名昭彰的打架史，竟然一派悠哉地在博子地盤大搖大擺地啄食地上小蟲，博子雖然面露嫌惡之色，但對這隻「初生之犢」似乎多了一點寬容。

大象博子（左）與春子（右）決鬥場面。（http://www.jazga.or.jp/tennoji/nakigoe/2010/06/report01.html）





正寬君與博子。（http://blog.zaq.ne.jp/zoo_tennoji6/category/73/）

另一隻奇雞「吉人」

正寬君的強運不但救了自己，也救了另外一隻雞，去年園內又多飼養的一隻公雞取名為「吉人」（ヨシト）。吉人的遭遇和正寬君差不多，也是以活餌身分入園，園方並沒有交代太多關於吉人如何存活下來的緣由，但很可能是為了替人氣正夯正寬君找一隻合適的「代班雞」而留下牠的小命，吉人雖然沒有大哥那麼愛和人類湊熱鬧，但雄糾糾氣昂昂的模樣並不輸給牠的雞老大。

正寬君的故事在去年中被日本媒體大肆報導，媒體封牠是一隻「見到了會帶來幸福」的強運雞，事實上，牠真的也為天王寺動物園帶來好運。天王寺動物園在1970年代曾經締造了1年入園人類335萬人的佳績，但到了2000年之後人數逐漸減少，2013年跌到1年113萬人谷底，2015年是天王寺動物園開園百週年慶，正寬君在這年年中「入園」，雖然還沒變成話題，但這年動物園的入園人數回升到160萬人，好運似乎已在不知不覺中發功了。

正寬君（左）與仍是中雛時的小弟吉人。（http://blog.zaq.ne.jp/zoo_tennoji6/category/73/）

長大後的吉人也是一表人才，只是略微具野性，警戒心較強。（http://blog.zaq.ne.jp/zoo_tennoji6/category/73/）

大阪府官方吉祥物也來取經

正寬君現在成為動物園的「招財雞」更是旺得不得了，以往每天上下午會在動物園內散步出沒兩次，最近因為禽流感盛行，為了慎重起見改為每天散步一次，稀有度大增，能見到牠的機會更少，但也因此吸引更多人入園試運氣。 人氣超夯正寬君不但參加園內的多項活動，現在也成為許多重要官方活動爭相邀請的佳賓，例如去年9月，牠被大阪府警邀請擔任「一日高速公路交通警察隊長」，為秋之全國交通運動進行宣傳，府警希望藉由正寬君的加持，讓死亡車禍案件數歸零。 去年底，正寬君和吉人受邀前往大阪通天閣，擔任猴年與雞年的交接代表，牠和知名的歌舞伎演員中村芝翫同台，接受媒體團團包圍拍照採訪，照樣是老神在在。 有趣的是，大阪府的官方吉祥物「もずやん」（伯勞樣），還因為正寬君的名氣凌駕過他，特地跑來取經，希望正寬君面授機宜。

もずやん是以大阪府府鳥紅頭伯勞設計的吉祥物，誕生於1997年，算是大阪府最資深的吉祥物之一，もずやん目前雖然位居「宣傳副知事」的職位，但名氣就是差那麼一點，所以也到天王寺動物園希望能沾沾正寬君的福氣，如果雞年再不紅，可能就會被降職了。

去年9月正寬君受邀擔任「一日高速公路交通警察隊長」。（http://www.asahi.com/articles/photo/AS20160920004771.html）

猴年與雞年的交接典禮，正寬君背後的人物為知名歌舞伎演員中村芝翫。（http://www.goo.ne.jp/green/column/minkei_abeno2379.html）

大阪府的官方吉祥物「もずやん」來向正寬君求授人氣秘訣。（http://www.asahi.com/articles/photo/AS20170107001198.html）