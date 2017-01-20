自由開講》請支持週邊血捐贈

◎倪銘均

看了林媽利教授的投書《請支持捐血》，深有感觸。

林教授提到台灣的捐血成績有目共睹，是全球捐輸血最健全的十個國家之一，捐血人口占總人口的10%以上；她呼籲大家繼續捐血「保護我們一路走來不易，優良及重要的捐血系統。」

希望大家不只響應捐血，也請支持捐贈「週邊血」幹細胞，搶救血癌患者的生命。



血癌是白血病的俗稱，每年台灣新增成人的病例大約1100人；週邊血幹細胞還有骨髓幹細胞，是他們活下去的希望。過去骨髓捐贈必須麻醉，抽取腸骨的骨髓（並非誤傳的龍骨水），而現在95%的捐贈是週邊血幹細胞。捐贈週邊血幹細胞就像捐血一樣，可以很清醒的看電視、吃東西，有的人五個小時就完成。捐贈者包括各行各業，有護理師也有醫師。曾有一位楊醫師提起自身經驗分享也說到：「捐贈後，我現在人很健康，還去參加馬拉松，研究所也讀畢業了。」

血癌每年在台灣新增成人的病例大約1100人；週邊血幹細胞還有骨髓幹細胞，是他們活下去的希望。（資料照，記者歐素美攝）

若以配對成功率來看，捐血的配對成功率是幾分之幾，但是捐贈造血幹細胞，機率卻是二千分之一到一億分之一。因為捐贈者與受贈者的HLA（人類白血球抗原）必須符合，因此，多一筆資料，血癌患者就多一分希望。如果有一天，您聽到廣播「有人車禍，需要大量輸血！」相信只要血型符合，您一定會捐血；血癌病患也迫切等待您的挽袖。

而目前骨髓幹細胞中心有40萬筆資料，但是超過55歲就不能再捐贈，因此需要18歲以上45歲以下的您參加驗血。血庫如果告急，就有很多人捐血，幾天內就達到安全存量。但是，骨髓幹細胞資料庫，卻從來沒有足夠過，迄今累積有51,062人尋求配對，只完成4,530起捐贈。我訪問過幾位血癌患者，他們面對生命一點一滴流逝，卻無能為力，整個家庭都陷入愁雲慘霧。

一位受髓者林先生說：「我38歲時發現得到血癌，晴天霹靂，當時太太懷孕五個月，我卻要準備辦後事。」還好他幸運的配對成功，健康的活了下來，不會讓小孩一出生就沒有了爸爸。還有幾萬人就像林先生一樣，等待配對的機會，只要驗血10cc建檔，您就可能讓一個人還有一個家庭重生。

全世界73億人，可能只有您能夠救他！

（媒體工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



