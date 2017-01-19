自由開講》外銷是買賣，不是倒垃圾

◎一級嘴砲技術士

19日早上，立委林岱樺在立法院召開記者會，直指台灣國際農業開發公司對高麗菜的崩盤袖手旁觀，林大立委也批判農糧署對於崩盤的預警機制不足。但身為農業第一線的從業人員，這場記者會並沒有辦法改變現況，只是在刷這位立委的存在感。對了，聽說這位立委也是下屆市長的熱門人選之一。

早在去年梅姬颱風過後，很多人早就知道高麗菜在三個月後會崩盤，但是知道了又能怎麼樣？於法，哪一個單位可以依循什麼法源來限制民間的商業活動？高麗菜種子是買賣，菜苗市買賣，整個農業生產就是一樁生意，標榜依法行政的政府部門又能憑藉著什麼規定去限縮這些活動？ 以前，物流業還沒這麼發達的時候，政府相關部門還能從種子公司和育苗場去推估種植數量。到了今天，許多業者都會自行購入種子育苗，以前的源頭監測機制早已不適用。再說，你知道數量了，然後呢？你是要念易經，還是要念聖經給業者聽？

連自己黨內的政策方向和功能都不願意去弄懂，成天為了選舉刷存在感，這種素質的民意代表才真是讓農民哭訴無門。（記者廖振輝攝）

台灣國際農業開發公司在今天還真是「躺著也中槍」，所謂農產品的國際貿易，是針對目標市場生產特定作物進行銷售販售，這是雙邊貿易，不是傾倒垃圾，把自己過剩的垃圾倒給他人。例如，韓國看準了日本民間對於彩色甜椒的需求，在2000年時大舉興建農業溫室，成立外銷專區，經過數年的蠶食鯨吞，韓國的彩色甜椒拿下了日本國內市場九成的市佔率。 通有運無，這是貿易最基本的概念。

試想，你會想把台灣芒果賣到泰國嗎？你會想把台灣火龍果賣到越南嗎？當然不會吧，有腦的人都知道，人家的東西比你便宜，品質也比你好，台灣去了也只是吃土而已，更別說人家要的水果品種和我們種植的品種不同。換個例子，他們要的是超潮的iPhone，你卻給他會爆炸的Note7，你以為人家吞得下去嗎？ 高雄好歹也是個農業重鎮，雖說農業縣份的立委不懂農業見怪不怪，但身為執政黨，如果連自己黨內的政策方向和功能都不願意去弄懂，成天為了你的選舉在刷存在感，這種素質的民意代表才真是讓農民哭訴無門。

（農業從業人員）

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