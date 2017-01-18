自由限時批》美日台唇亡齒寒，「棄台論」不攻自破！

辛文

從現階段台美日的經貿、軍事合作聯盟的呼之欲出，及川普、安倍晉三的穿梭來往密切，並與台灣逐一解除相關軍事、外交等的限制（包括美台高層國防官員互訪、軍售或改名日本台灣交流協會等），使近來甚囂塵上的「棄台論」，不攻自破！

像前國防部副部長林中斌接受中共官媒專訪中，特別提到若北京打台灣，美國會「考慮再三」後放棄（指恐與中共軍力對抗不划算）。不過，此結論下得太早也太快。因為中共飛彈並非只有針對台灣，連美國和日本（包括琉球、釣魚台等）亦難倖免；而川普團隊近來的種切鷹派言行，一再強調「美國至上（優先）」論的體現，豈會相信「棄台」（近日準國務卿提勒森Rex Tillerson更在國會直說「中國是不可靠的夥伴」），就能「窩囊式」的自保？！豈非有失美國尊嚴？！（民主黨執政則較具「一中」妥協性，就難說了） 美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton，原是國務卿人選之一）是知名的強硬派，近日更投書《華爾街日報》，建議美國將部份的沖繩美軍派駐到台灣，以強化對中國的制衡。而他表示，和台灣的軍事合作是重要的一步，因為這能保護海洋航行的自由，並防止美國的核心利益遭到損害。 波頓強調，台灣在地緣政治上是個相當接近南海的國家，比沖繩和關島都還要接近，所以在制衡中國於南海擴張上，可以扮演重要的角色。

川普團隊近來的種切鷹派言行，一再強調「美國至上」論的體現，例如，近日準國務卿提勒森更在國會直說「中國是不可靠的夥伴」。（AP）

據《路透社》報導，美國準總統川普（Donald Trump）的一名顧問透露，目前川普新政府正在制定東亞大規模增兵的計劃，其中內容包括：增加海軍兵力、在澳洲和日本擴建或新增基地、在南韓部署空中遠程攻擊武器，以及強化反導彈系統。以制衡中國；而美國軍艦數量亦將從目前的274艘增加到350艘。在在顯示，美國捍衛亞太海域及台海的決心。

事實上，美國在前幾年就決定投入128億美元擴建關島基地，最重要的工程就是擴建航空母艦碼頭，使其不僅可以停泊航母，還可以停泊大型兩棲攻擊艦，關島就成為美國航母的基地，可與日本橫須賀美軍基地相互呼應，保證美國雙航母戰鬥群在亞太地區常態化駐守。 而日本首相安倍晉三在新年伊始，就以六天時間馬不停蹄地走訪亞太四個國家，17日才結束訪問越南行程，收獲頗豐。安倍在記者會上表示，日本與菲律賓、印尼和澳洲等國，都將開展新的各項合作計畫，並預定一月底川普就職後再次訪美。

安倍係自12日前往菲律賓訪問，不僅走訪菲國總統杜特蒂的家鄉民答那峨，也帶給厚重的伴手禮，即五年一兆日圓（約二千八百億台幣）的金援及投資案，以及六億圓對菲國海岸防衛隊的援助款。

14日，安倍抵達澳洲雪梨，又與澳洲總理滕博爾舉行會談，並預定在今年內簽署物品勞務相互提供協定（ACSA），及安排日本自衛隊與澳洲軍方舉行的聯合演習。

15日；安倍復轉往印尼，與印尼總統佐科威舉行會談，日方除同意提供七百四十億日圓貸款，以開發位於南海的納土納群島、泗水鐵路線、港口及油氣田等，亦將與印尼締結促進防衛裝備和技術轉讓的協定，並加強雙方在安全防務領域的合作。

16日，安倍則和越南總理阮春福會談後宣布，將提供越南一一七四億日圓貸款，以及六艘新造巡邏船，承諾將繼續協助越方提升海上執法能力，並加強雙方海事安全合作等。

足見，美日在軍事層面與鄰近國家將有更上層樓的發展，以遏阻窮兵黷武的北京氣焰！

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）近日亦對川普準總統提出四項「護台」建議，呼籲華府繼續深化美台關係。四項建議，包括「1.美國和台灣必須繼續透過密切溝通、尊重相互利益及避免意外，持續雙邊關係；2.美台雙方應努力讓雙邊經貿關係自由化；3.美台應深化雙邊安全關係、包括對台軍售；4.美國應繼續協助台灣參與國際社會。」他猶強調，中國自身政策不得台灣民心才導致失敗，和美國對台灣的安全支持無關。 由於近來親中媒體大肆渲染「棄台論」，殊不知今夕何夕。卻一再重覆1949年發布《對華政策白皮書》、放棄對蔣介石的支持，或是1972年尼克森訪華、簽訂《上海公報》，或是1978年底卡特宣布對台「斷交、廢約、撤軍」，並與北京完成關係正常化等往昔歷史（其間有其階段性背景，像過去的「聯中制蘇」現轉變為「聯俄制中」，即為例子）。卻忘了今天的台灣利益和美國利益、日本利益，經過六十多年來經歷大風大浪的合作，已是密不可分；再者，由於科技武器的飛躍進步，亦造成彼此的「核武恐怖平衡」，誰破壞，就會一起毀滅；不像過去使用的傳統武器，可以「各管各的、各自為政」，像飛彈打台灣，也可以同步打華府、東京，沒人會相信誰只打一焦點，而與他無關，此也造就了今天美台日的「唇亡齒寒」密切關係！

以今天一日千里的高科技（衛星等）而言，潛在的敵國莫不能將對方看透透，誰都難以「一意孤行」或「犯眾怒」；如今美日等大國根本視中共為「不可靠的夥伴」，而俄羅斯的普丁現又和川普麻吉，中共業已陷入「孤掌難鳴」窘境，也只有與人為善，才能自求多福！遑言打台灣矣。