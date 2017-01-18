菜市場政治學》歐巴馬健保：壓垮希拉蕊選情的最後一個炸彈

歐記健保是歐巴馬總統的重要政績之一，卻成為川普「上任第一天就要廢除」的頭號政策，然而，也有許多民眾在各地組成抗議行動。為什麼這個立意良善的政策，對許多人來說反而帶來實質傷害？美國人的醫療支出龐大程度，以及其醫療體系對病人來說的不方便程度，對擁有全民健保的台灣人來說，可能是很難想像的。從這個政策的背後我們該好好想一想的是：大家一定要好好地珍惜台灣的醫療以及健保！

◎陳豐偉／精神科醫師、作家

《1》

從兩個數字來看歐巴馬健保，為什麼無法為民主黨贏得美國總統大選（ObamaCare，全名是Affordable Care Act，「可負擔健保法案」）。

第一個數字是9.5%，這是ObamaCare強制中小企業主為專職員工納保時，可要求員工從薪水中扣除的比例。

9.5%！在抗議ObamaCare對農民工的影響時，一位西班牙移民說：「我每天辛辛苦苦摘柑橘，一小時十美元，我要養一大家子人，我有很多開銷，要我從微薄的收入裡再拿9.5%出來，我辦不到！」

美國隔壁的加拿大看病不用錢，住院不用錢，只有到健保藥局領藥時需要部分負擔，州政府還補貼超過收入上限（約3%）的藥費。加拿大人從薪水裡拿出來支付健保的比例大約是9%，這位農民工光是直接付給ObamaCare就要用掉9.5%，這還不包括他付的州稅、聯邦稅裡用來補貼醫保公司的金額，然後他看病時，還要付一大堆部分負擔。

另一個數字是17%。在知名期刊Health Affairs的部落格上有一則統計：維吉尼亞州四口之家，年收入六萬美金，即使有政府補助，一年還要花4980美元購買ObamaCare第二低價的「銀級計畫」（Silver Plan）。這計畫有5000美元的自付款（deductible），也就是說，這家人必須先付出9980美元，相當於年收入的17%，才能開始享受ObamaCare的醫療給付！

據紐約時報報導，二〇一七年，各醫保公司將大漲ObamaCare平均24%費用。亞利桑那州鳳凰城一個年收入62000美元的四口之家，選擇的方案政府每月補貼1079美元，自己要付342美元，等於一年約4100美元。然後，他們要先付出14100美元，才能得到ObamaCare的給付。這樣算起來是29%！先付出年收入29%，才能開始享受部分負擔的醫療。

二〇一六年十月，ObamaCare將大漲保費、同時醫保公司大舉退出的消息傳出，共和黨總統候選人川普自然不會放過，大肆攻擊二十三年前就推動HillaryCare的民主黨總統候選人希拉蕊。美國前總統、民主黨籍的柯林頓先生，有一次為希拉蕊助選時還脫口而出，說ObamaCare是「世界上最瘋狂的事情」。當選舉揭曉，川普在選舉人票大勝希拉蕊，讓世人震驚。侯智元先生撰寫的「我不是川普鐵粉，我只是反對傲慢地解讀民主：川普是怎麼贏的？」說明川普如何針對搖擺州關鍵票進行精密設定的選戰。現在回頭來看，失控的ObamaCare，可能也是希拉蕊輸掉搖擺州的重要原因。

（圖片來源：C.C. by Jorge Enrique Mújica, LC）





《2》

在「先進國家」裡，美國醫療體系是出名的浪費、沒效率、可近性低、嬰兒死亡率高、平均壽命短。美國一年的GDP有16%用在醫療，是其他先進國家的兩倍。龐大的醫療支出，增加美國企業的經營成本。雖然醫療費用的高訂價，可協助美國醫藥產業研發新藥物、新技術，並率先讓美國人使用。但高昂的費用，也會讓許多中下階層負擔不起、不得不拒保醫療險。

美國醫療費用的高漲，最主要的原因是：美國沒有像其他「先進國家」一樣，擁有政府主導的公醫制或全民健保。美國社會的信念是：政府管控會失去效率，讓企業自由競爭，人民才能得到好處。但由超大型營利公司主導的美國醫療體系，可能已造成「市場失靈」。加上人口老化、醫療訴訟盛行、以及醫療高科技發展，讓美國醫療支出膨脹。在ObamaCare實施前，有18%美國人買不起或不想買醫療保險。

一九一五年，有些美國勞動團體想仿效德國首相俾斯麥的社會安全體系，推動美國的全民健保。那時，「美國醫學會」（American Medical Association）是最有力量的遊說團體。AMA跟其他勞動團體合作，結合民營醫保公司，讓全民健保立法失敗。之後，德國發動第一次世界大戰，反對德國的意識形態，加上美國社會「我們就是不一樣」的想法（American exceptionalism），當歐洲國家邁向讓全民納入醫療保險時，美國堅持不這麼做。

二次世界大戰後，美國總統杜魯門、詹森都曾想推動全民健保，這時阻礙的因素還包括種族隔離—-各買各的醫療險才能確保種族隔離。接著好幾十年，沒有美國總統想推動全民健保。原本美國的醫療險費用還不算離譜，但從二〇〇三年到二〇一三年，美國醫療險年費增長速度是薪資成長的三倍。在二〇〇九年，經濟大衰退時期，美國醫療險公司獲利反倒上升56%，五大醫保公司執行長獲得兩億美金的薪酬。二〇一五年，五大醫保公司的稅前獲利，估計有250億美金。

醫療險公司的併購、大型化、同一區域人民的選擇減少，讓理應「自由競爭」的市場經濟被人為操縱。如二〇一六年七月，美國五大醫保公司的第三名Aetna想出370億美金併購第四名Humana，第二名Anthem想出540億美金併購第五名Cigna。根據「美國醫師會」的報告，這兩個併購，會削弱23州共154個大都市的醫療險市場競爭。「美國醫師會」表示，美國41%的大都市，被單一一家醫保公司吃下超過50%市場。75%的美國大都市，醫療市場集中度非常高。如剛剛舉的鳳凰城的例子，在二〇一七年就只剩下一家醫保公司願意承接ObamaCare。

一百年前主導美國醫療市場自由化的「美國醫學會」，現在支持ObamaCare，理由倒也清楚，當市場主導力量過度集中在醫療險公司時，對醫療照護提供者不會有好處。如果ObamaCare推行成功，就可以增加市場競爭的力量，降低大型醫療險公司的主導能力。遺憾的是，民主黨從一九九三年又重新推動暱稱HillaryCare的醫療改革計畫，當年受挫未立法，二十三年來，有十五年的白宮主人屬於民主黨。這麼長的時間，民主黨並沒有做好準備，二〇一四年推出前，就有許多人警告，從醫療經濟學的角度來看，ObamaCare存在許多漏洞。而這些漏洞，在希拉蕊高高興興準備當選總統前終於爆發。

2012年三月在美國最高法院前集會支持歐巴馬健保法案的民眾。（圖片來源：C.C. by LaDawna Howard）

《3》

美國醫療險公司的效率，台灣人難以想像。有些美國醫保公司收取的年費，實際用在醫療的費用有時還低於65%，台灣大約是97%。台灣健保行政費用太低，美國醫保行政費用高得嚇人，這兩個極端都有問題。ObamaCare要求醫保公司的行政費用要低於20%，如果能落實是很好。但開辦以來，ObamaCare造成醫保公司嚴重虧損，原本或許還能微調其他醫療險保費來分擔，但當虧損太大，這些追求獲利的公司也只能選擇退出，或大幅增加保費。

ObamaCare有個重要的規定是，醫保公司不能拒絕任何民眾加入，不能拒絕帶病投保，只能以固定的費率收費，許多醫保公司認為這樣做的話就不能以病人的預期風險來計費。另外有個重大的漏洞是，若民眾拒保，或50人以上的公司拒絕幫員工保險，只需要繳納罰金，而這罰金比起保費少之又少。比如一般成年人拒保的罰金是一年695美金（或年收入的2.5%），比起ObamaCare年費少多了。這會造成年輕、健康的中下階層拒保，等身體狀況出問題來再來加保，結果就是醫保公司入不敷出。

ObamaCare還產生另一種誘因：企業會傾向增加兼職人員比例，因為法律沒有規定要為兼職人員納保。在二〇一三年、即將實施ObamaCare時，就有些企業、甚至大學，宣布不再提供某些眷屬的醫療險。許多州政府持續減少對大學的補助，有些大學就宣布說，未來將減少專職教師的人數，減少學校負擔的醫療險支出。反正現在有強制納保的ObamaCare。如果連ObamaCare的費用都覺得貴，那就繳納罰金，等那天生重病再加入ObamaCare不遲。

ObamaCare最大的問題還是：原本高貴、低效率的美國醫療體系，並沒有從根改革。ObamaCare的執行，還是得靠那些美國政府想要降低影響力的醫保公司。美國人民希望市場競爭能讓醫療險費用降低，結果卻是醫保公司越來越肥大、遊說能力越來越強。

在醫療險費用持續高升的現實底下，美國政府要讓中下階層負擔得起ObamaCare，就得持續增加對ObamaCare的補助。這自然會造成政府龐大的財政負擔。如二〇一三年九月三十日，因為共和黨抵制ObamaCare，造成美國政府停機十六天，最後解套方式是修法調升政府舉債上限。補助ObamaCare，就代表美國政府要借更多錢，也可能會排擠其他政府預算。

政府做什麼事情都必須考慮到「錢」，大家也都想跟政府討錢。例如美國加州有個「農場工人聯合會」（UFW），原本提供農工低保費、有年度給付上限的醫療險。因為政府實施ObamaCare，判定UFW提供的醫療險不符規定，必須加保附加險，一年要增加470萬美金。農民工沒那麼多錢，就動員政治力量，希望州政府補助320萬，農民自己再出150萬。

除了剛才提到的因為ObamaCare的虧損，讓醫療險公司調高其他人的保費外，美國政府預計二〇一八年後，要針對「高價」的醫療險課稅。這增加的稅金，預估會影響42%的受雇者。而針對「高價」保單課稅，也可能會讓部分雇主選擇保「低價」醫療險就好。這就是經濟學常說的「天下沒有白吃的午餐」。政府決定多收一個費用或少收一些稅，都會影響醫保公司、醫療單位跟被保險人的行為。不管是企業、機構或個人，都會按照自己的利益來決策，不會傻傻地跟著政府的「立法意旨」來走。

但，這些醫療經濟學的ABC，每個衛福、公衛、醫管等相關研究所的研究生應該都知道吧。為什麼美國民主黨的策士，卻訂出一個彷彿要擴大醫療險公司佔率、然後任他們予取予求、讓國家財政緊繃的方案出來？

（圖片來源：C.C. by shane_d_k）

《4》

ObamaCare有個很棒的「基礎建設」是Medicaid Expansion，擴大貧民保險Medicaid的涵蓋範圍，年收入在貧窮線的138%（約16243美金）以下的人，都納入Medicaid。然後在貧窮線的400%以內的家庭或個人，都享有ObamaCare的部分補助。這讓美國終於能躋身「先進國家」之林，讓多數人民享有醫療險的保障。

可惜，如前面所述的17%與29%的例子，除非你是那138%貧窮線以下的家庭，否則就算你得到一些政府補助，ObamaCare高昂的年費跟自付額，還是會讓你感受到沈重的負擔。而後年、大後年，年費不曉得還會不會持續上漲？

ObamaCare執行快三年，的確有效減少美國人接受醫療照護的障礙，減少沒有醫療保險的人的醫院總住院天數，據估計一年至少多救了兩萬人性命。但ObamaCare財務失衡，讓少數人感受到極大痛苦、以及對未來家庭經濟狀況的恐慌。這或許是川普能攻下一些原本支持民主黨的搖擺州的原因之一。

因為ObamaCare大幅降低美國沒有醫療保險的人數，美國人就要感謝民主黨、支持ObamaCare？但，為了推行ObamaCare，美國政府必須擴大舉債，許多人的稅金增加，政府其他社會福利與教育預算被排擠，ObamaCare與Medicaid得減少給付項目與金額才能降低虧損。

美國醫療照護體系的問題積重難返，川普當選總統後能推出比ObamaCare還好的政策嗎？全世界的衛福研究者都伸長脖子等著看，但我想很少人帶著樂觀的期待。

《5》

美國的醫療照護體系非常複雜，除了政府支應的老人與貧民醫療保險外，其他全靠市場競爭。身為業餘的衛福研究者，過去我只「敢」研讀加拿大與歐洲。川普的意外勝選，倒是讓我們可從ObamaCare一窺美國醫療照護體系的特殊性格。

當我粗淺地讀完這些資料，我覺得ObamaCare傷害了美國醫療保險產業的多元性。原本美國人民為了自救，成立許多草根的醫保組織，而政府補助的ObamaCare，對美國中下階層卻依舊是難以負擔。

以前述2017年鳳凰城年收入62000美元的家庭來說，選擇ObamaCare，要先用掉稅前所得的29%之後才能開始享受醫保的給付。如果再加上政府補助，等於要先付出這家庭年收入的50.2%，醫保公司才開始替被保險人付錢。這樣的方案設計，也難怪會有人寧願受罰，也不想繳保費，讓ObamaCare財務更不穩定。

沒有醫療保險的人還是有就醫需求，這些人的醫療費用就不會先經過醫保公司。ObamaCare讓沒有醫療保險的美國人大幅降低，讓更多保費匯入越來越少、越來越大的醫保公司戶頭，但人民感受到的保費支出還是一路飆漲。也難怪有人要陰謀論地說，ObamaCare是醫療險公司遊說政客的成果。但現實上卻是，醫保公司紛紛撤回、縮小對ObamaCare的支持。

ObamaCare的觸礁告訴我們，對一個已經「大到不能倒」的龐大體系，任何大幅度的改革都不容易。推行計畫的人有自己的想像，但其他人不見得會照你的想像去走，如果沒有把所有現實問題都想清楚，改革者常會意外造成許多人的痛苦。

這些「不被看到的痛苦」，或許就是標榜改革的希拉蕊敗選的最大原因？

此文經授權轉載自菜市場政治學 陳豐偉：歐巴馬健保：壓垮希拉蕊選情的最後一個炸彈