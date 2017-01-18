緬梔子新娘》飛吧！蹇足的青鳥

我太任性了，如果當初不這麼任性，我的人生或許就不會受這麼多苦。仔細想想，小時候家裡算是有點錢，因此養成嬌縱的脾氣，這可能是丈夫不愛我的原因吧！但到頭來我學到了一件事：平實才有福氣。

張裕焯

竹南火車站博愛街側，站前兩條街廓間一百公尺範圍內，有眾多專營東南亞生意的餐廳、雜貨店、美容院、與通訊行，形成一個高生活機能的商圈。再往外五十公尺之處，則是本地居民傳統的市場圈，東南亞顧客少了許多。但特別的是，距離火車站約一百五十公尺外的慈祐醫院旁，有家風味獨特的越南餐廳，由於餐廳的外觀並未特別裝潢，因此看起來與當地商家風格一致，相當程度地融入這一帶原有的地景中，這家專賣越式牛肉料理的餐廳，店名是：西貢牛肉料理餐廳。經營者是位美麗慧黠的女性，名叫「蓉」，來自越南西寧省。父母在越南故鄉也經營餐飲店，自幼在耳濡目染之下，在異地開餐廳，再自然不過。只是，這家餐廳帶著不同的情感的依戀，在離家十幾年後才逐漸感悟而生。

竹南光復路上的西貢牛肉料理餐廳。（圖：作者提供）

相親旅行團

2000年左右，台灣與越南兩國間的婚姻仲介，一度出現相親旅遊模式，許多越南女性在台灣男性組團至越南旅遊期間，經由婚姻仲介的牽線，進而認識、意合、結婚、辦理移民手續、入境、以至辦理戶籍登記，也就是俗稱的「相親旅行團」。相較於傳統婚姻仲介的作法，看似少了一些金錢交易的意味，越南女性也不須歷經如挑選商品般的尊嚴剝奪。但由於台灣男性生活背景真實性的資訊不足，過去也多有受騙結婚的事件發生，然而，當時的台越聯姻的主流還是赤裸裸的婚姻商品化模式。甚至於2006年美國《全球人口販運報告書》還因此將台灣列入第二級觀察名單，而這個排名的意義就是台灣尚在留校察看階段。

當年，蓉就是參加了相親旅行團，才自越南嫁來台灣。她說：「小時候我爸爸的管教很嚴，我家是標準的天主教家庭。父母親權威不民主，但是非常重視道德教育，尤其對於物質誘惑的節制力。因此，我知道窮，但是絕不能亂來。」。

儘管信仰與價值觀讓她驕傲，但是對一個情竇初開的少女而言，愛情的管束讓當年的她無法接受。

「有男生到我家來，我爸爸便從頭到尾都坐在客廳，表情嚴肅、凶巴巴的看著人家，這樣我怎麼交男朋友？」

因此，少女時代的她，想逃離家的念頭始終沒有停過。於是就在此時參加了相親旅行團自越南來台觀光，到了台中時，婚姻仲介介紹她與年長15歲的男性相親，當時她一句話台灣話都聽不懂，透過越南通譯的翻譯，得知眼前這位男性從事土木包工業，有穩定的工作、看起來又穩重，她以為這是個離家生活的好機會，因此便答應了男性的求婚。回到越南不久，這位男性就到了越南把她娶回台灣。

家暴

婚後夫妻倆租了一間兩層樓的平房，一樓是客廳與廚房，二樓是房間、起居室。接著很快便有了身孕，生下女兒。因為語言不通，她主動到附近的國小讀了一學期的語言班，試著看懂電視，閱讀中文書籍，希望能夠儘快融入週遭環境，跟先生過個小日子。對她而言，生活充滿幸福的想像，但是凡事總不盡如人意，例如婆媳問題。

一天孩子哭鬧得厲害，她獨自一個人在二樓哄小孩，不知何時婆婆來到家中，聽見孩子在哭，便囑咐她先生把孩子抱下來，丈夫來到樓上要抱孩子時，她無意間應了句：「我在抱了。」，想不到婆婆隨即衝到樓上來要把孩子從她手中搶走，她不從，接著臉頰感到一陣刺痛，狠狠的挨了婆婆一巴掌。這一巴掌，來得莫名其妙，也才讓她意識到自己在這個家中地位竟然如此低賤，婆媳間的關係也迅速惡化。

不久，她發現婆婆總在丈夫面前講他的壞話，說她會跑掉，要丈夫看緊她，儘管這些話讓她無法接受，但只要先生還為她，還會保護她，她甘心忍受。 孩子三歲時，因為先生的收入越來越不穩定，為了家計，她決定去工業區找份工作，然礙於婆媳間嫌隙太深，只能暫時把女兒抱回娘家託給母親照顧。令她大感意外的是，婆婆對此並沒有什麼意見。當時，她同時兼了兩份工作，除了加工區的正職的工作，排班以外的時間，她四處兼差打零工。一肩扛起家庭的大小開銷。蓉先後在電子公司做過面板測試的工作，也在金屬零件廠做過車床作業員。車床是危險性極高的工作，一個不留神便可能被機械壓斷手掌，這對一個弱的女子而言更加辛苦。

一段時間後，婆婆開始告誡丈夫說：不要給她錢，因為她愛錢。她無法理解先生為何相信她拼命賺錢是因為愛錢的說法，於是猜忌與控制欲越來越強烈。尤其在酒後，先生總是斥喝她說：「妳就是愛錢，拿35萬還給我，就放妳自由。」，同時變本加厲的開始動手毆打她，也不管逐漸懂事的女兒是否在場、是否因為害怕哭喊拉扯。儘管每天下班回家後，整晚都得提心吊膽怕丈夫對她施暴，但她告訴自己，必須忍耐，忍耐到女兒年紀夠大，能夠自己找到媽媽的那一天，才能脫離這種言語與肢體暴力的生活。

蓉因為家裡開餐廳，從小就會做越南菜。（圖：作者提供）

我要站起來

「以前，我常常被趕出去睡公園，好在他很疼愛女兒，把所有的情緒發洩到我身上，也就對我一個人不好而已。」

幾年前，她用積蓄買了間房子，全家人總算告別的租屋的日子，她也不再需要去睡公園了。因為幾次先生要趕她出去，她便反過來理直氣壯回說：「這是我的房子，你要搞清楚！」，雖然暫時得到安全，但她心裡知道總有一天會出大事。

一日夜班下班後的午夜時分，先生突然從臥室裡跑出來，不分青紅皂白一把掐住她的脖子，讓她昏眩到幾乎要窒息，努力掙脫後，抓起手機趕緊報警。警察來到家中，把她帶到警察局理做了筆錄，三更半夜回到家，先生正在客廳等著她，劈頭便說：「丈夫打太太是正常的，妳不可以報警！」，幾天後，她收到一張法院寄出的保護令，看著那一紙蓋著紅色大印的公文，終於下定決心要先生搬家。先生不從，她便報警，警察果然來到家中把先生帶走，不久兩人協議離婚。

因為也就是這一年，女兒長大了，能夠自己搭車去任何的地方了，她知道女兒能找到自己，不管她身在何處。

幸運的是，先生竟然不與她爭扶養權，這表示母女兩人終於可以脫離家暴，實現她當初那個「兩個人過過小日子」的夢想。看著女兒的相片，她隨手擦拭了眼角的淚水說：

「他搬走後，我每天都在哭。就是覺得他可憐，為何我的人生被逼著要做出這麼絕情的事？」。

最近，蓉開了這間西貢牛料理餐廳，對她而言，餐廳不只是賴以為生，這間餐廳是她對父母最深的歉意與思念。

「我太任性了，如果當初不這麼任性，我的人生或許就不會受這麼多苦。仔細想想，小時候家裡算是有點錢，因此養成嬌縱的脾氣，這可能是丈夫不愛我的原因吧！但到頭來我學到了一件事：平實才有福氣。」

秋蓉火鍋，這是一位畫家來這裡用餐後送給蓉的畫。（圖：作者提供）

女兒現在正就讀高職餐飲科，看來也遺傳了母親做料理的天份，不過，女兒的興趣是台式料理，跟母親的越式料理風格不同。母女倆計劃著，待女兒學成後，一起開一家台、越合併的特色餐廳，再花點錢裝潢店面，讓空間更有質感。

正在述說夢想的同時，店內來了客人，她笑臉吟吟地上前招呼。當年抱著少女浪漫的幻夢來到異鄉，歷經刻苦恐懼的環境，如今，在異地生根，生命的歷練讓人茁壯、勇敢，終於盼到開出向陽的花朵。