自由開講》從查緝賽鴿事件，論被囚禁在舒適圈的林全內閣

◎張欽智

先說明在前，我是被賽鴿養大的孩子，對於賽鴿有份特別的情感，絕對無法認同林全院長胡亂放話要加強查緝，將賽鴿產業視為危害社會治安的亂源；賽鴿產業應明訂主管機關加以管理，擬定出一套合理稅收，讓賽鴿產業不再遊走於法律邊緣。

在1/16行政院所公告的《資安工作要點》，內容提到為了讓今年八月舉辦的事件大學運動會圓滿，要求相關單位徹底執行維安工作，其中賽鴿產業，被林全院長視為是賭博，且有損台灣國際形象。

林全院長說要加強查緝，將賽鴿產業視為危害社會治安的亂源。（記者陳建志翻攝）

行政院如此的批判，對我甚至是我的家人們是何等不堪。我父親在高中時期也曾經在運動競技舞台上有亮麗的表現，是學校培養的運動選手，參與大大小小的運動競賽；但就在高中畢業時，他明白運動生涯已畫下句點；而學生時期，別人在念書的時間他在打球，在不讀書就難有出息的年代，早有領悟這輩子不可能是白領階級。因此，他將對運動的熱情投入於賽鴿之中，在社會邊尋求一條謀生的道路。三十年前無法延續的運動舞台，三十年後卻為了成就世界大學運動會的亮麗，一紙命令恐怕連最邊緣的喘息機會都沒有了。

在賽鴿產業中，甚至是其他遊走在法律邊緣的行業，多數參與者跟我父親一樣，在過去只重視知識分子養成的年代，都是被遺棄在這社會角落的一群；儘管在政黨輪替後，仍無法感受行政體系有誠意去面對這些生活在灰色地帶的人民。

回到賽鴿產業的本質，絕非以簡單「賭博」兩字可以帶過，飼養者為贏得比賽的殊榮，必須從出生前開始做功課，配種、養育、配料、營養品、訓練…，細心的觀察每一隻鴿子的狀況，鮮少有動物相關產業，能夠對單一種動物有如此細緻且專業的觀察；為了要讓鴿子有良好體力，必須提供足夠的運動空間，也就不會有外界謠傳賽鴿是虐待動物的誤解。

台灣賽鴿的專業更是在國際間有名，時常會有各國鴿友來訪，討教養育技術；在賽鴿技術世界各國爭相學習的對比下，我國行政院卻視其為治安風險，再對照日本、香港賽馬文化有健全的發展空間，台灣的鴿友們也只能感嘆無奈，學會在社會邊緣自立自強。

相較起台灣賽鴿產業的國際化，林全院長走不出舒適圈的執政，恐更有損台灣在國際間的形象。

（現為政治工作者）

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