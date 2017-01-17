自由限時批》林中斌看到了什麼「內應」？！他是CIA？同路人？抑或忠言逆耳？！

國防部前軍政副部長林中斌。（資料照，記者陳志曲攝）

◎東方亮

中共官媒「環球時報」 今天刊登曾任台灣國防部副部長林中斌教授的專訪， 他語出驚人地指出，島內“內應”，“耕耘已久，佈點已成”。 並說北京有太多的「超軍事手段」，或只要對台灣打「點穴戰」（ 即“點其要穴癱瘓其全身”，類如網路作戰、 電子作戰和電磁脈衝等），讓台灣指揮系統癱瘓；加上裡應外合， 就能兵不血刃地統一！而台海一旦有事，美國會考慮再三後放棄！ 自引起各方高度關注，亦成了今天坊間的熱門話題。

環時、林中斌選在此時此刻的敏感氛圍訪談， 自易予人聯想動機為何？「環時」代表中共媒宣，不在話下。 而林的身分特殊，算是「中共通」，無黨籍學者， 又曾在美深造教學研究近三十年（1986年為前美國駐聯合國大使 、喬治城大學教授珍妮·寇派翠Jeane Kirkpatrick的助理、1987年至1995年任華盛頓 共和黨華府「美國企業公共政策研究所American Enterprise Institute」專任學者兼亞洲部副主任。 同一時期並先後任喬治城大學外交學院及政治系之講座教授以及兼任 教授），在1996年到2002年跨越李、扁主政時期， 擔任行政院大陸委員會副主任委員，1999年底起為第一副主委兼 發言人。2003年到2004年5月20日擔任國防部軍政副部長 。堪稱學驗俱稱，資歷完整的政學兩棲人物，且遊走兩岸， 資訊靈通。

簡言之，林中斌曾是CIA諮詢兩岸學者的對象之一， 但無法證實是否為CIA（其背景條件具優越性）？又因是「環時」 專訪的對象，內容不免有「長他人威風」之虞。然若細閱內容， 則有語重心長，提醒警告小英政府意味濃厚！

重點是，林中斌一語道出，島內“內應”，“耕耘已久，佈點已成” ，才是令人怵目驚心！那麼「內應」為誰？除了無形的「 超軍事手段」，包括兩岸開放以來的經貿（或投資買台灣）、外交（ 中斷台灣邦交與國際空間）、文化（攏絡文化人、收買媒体） 等等手段。諸此，都是“不見血的工具”！

此外，遍布朝野政黨、政府、國會、議會、地方民代、區鄉村里、 軍中（含退將）、黑道內的「地下組織」，才是最令人憂懼！ 林中斌一定敏感到府院黨高、中層，甚至總統、閣揆、 國防部長等身邊（衡山指揮所）等，一定有潛伏有年的「共諜」！

只要北京號角響起，就能裡應外合「解放」台灣矣。

此亦與前一陣子的國台辦前副主任王在希提出的「以戰逼和」 北平模式，若合符節。（1948年， 中共華北局城工部指示北平地下黨嚴密布建，促成「剿匪」 總司令傅作義和平起義成功）。

換言之，資訊安全本就是國安重要的一環，台灣在網路作戰、 電子作戰和電磁脈衝等方面，包括人才、法規、安全管理等， 都顯得太弱；根據國安局今年度預算內容指出，在去年一至六月間， 國安局對外網路（含公開化網站）， 依建置的資通安全防禦系統偵測統計， 遭受駭客攻擊次數高達一萬七六五九次；另據2015年四月媒體報 導，中國厲行網路言論審查舉世聞名，除了獨步全球、 足以干擾阻斷傳輸內容的「防火長城」外，更成功研發威力強大的「 大加農砲（Great Cannon）」，可讓受攻擊網站無法運作。 揭發該網路武器的美方研究人員指出，部署「大加農砲」一事， 顯示中國的國家級資訊控制程度已顯著提高。

目前，台灣光是防止中國等國際駭客網路攻擊， 就面臨資安專責人員嚴重不足問題， 即使是被列為資安等級較高的行政院各部會， 大部分資安人力都是兼職，遑論各地方政府及其下轄的各機關， 推估全國由中央到地方的專責資安人力缺口至少一千人。猶憶在20 15年，當時的行政院資安會報，會報召集人、 行政院副院長張善政，就在會後記者會指出， 政府機關每年有三百多件資安事件通報， 而且資安攻擊時間點多發生在節慶、選舉等政經事件時，他強調，「 中國把台灣當作網路資訊攻擊試驗場」，很多手法都是全球罕見！

唯今之計，小英政府應全面逐年提高資安、資訊預算， 從國家網路安全戰略的高度，建設我國於Cyberspace中數 位國土的安全防護能量， 例如新加坡去年就已宣佈投入四十億元的預算。 並加強與美日的合作聯防，積極培訓人才。然時至今天， 不用說尚未建立「網軍」，連「資通安全管理法草案」都尚未完成， 足見林中斌教授的中共「點穴戰」說法，不是危言聳聽！

顯然，小英當局應針對林中斌教授的逆耳忠言，反省檢討， 全面整頓國安（包括人事、制度、法令等），加強內部的「 保密防諜」工作，此方面實在太鬆散了，幾無「憂患意識」！ 令人憂心。再者，國會亦應全面配合修訂國安相關法規以嚴繩之（ 諸如退將的中國大陸行，恣意妄為，懲罰太輕）。 像最近網路上出現很多中國大陸網軍說要斬首蔡英文，文攻武嚇， 就必須嚴查嚴辦！

更重要的是，要儘速成立行政與軍事部門的「網軍」！ 並須加強與美、日的聯防同盟（含「網軍」在內， 因他們亦受到中國駭客的嚴重威脅）。庶幾，多管齊下，同步進行， 踐履踏實，始能防患未然，克竟事功！