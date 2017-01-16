魔幻拉美》 湖泊、火山、詩人與對比之地：尼加拉瓜（上）

湖光山色，對比的自然景觀令尼加拉瓜散發詩情畫意；詩人與暴君，對比的人文丰采為尼加拉瓜刻劃出不一樣的歷史軌跡。

陳小雀

在中美洲國家中，尼加拉瓜面積最大，境內河川、湖泊分布頗廣，由聖胡安河（Río San Juan）與尼加拉瓜湖（Gran Lago de Nicaragua）所構成的水域，自西班牙殖民時代即被視為興建運河的理想之地。湖沼密布，尼加拉瓜湖、馬那瓜湖（Lago de Managua）係其中最重要的兩大湖。尼加拉瓜湖面積8,264平方公里，為中美洲第一大湖，居世界第二十五位，湖中有四百餘座島礁及三座大島，均為火山島，其中，最大島奧梅特佩（Ometepe）係由兩座活火山所形成。

此外，尚有馬薩亞（Masaya）及孟巴丘（Mombacho）等，共計十九座活火山，火山附近地表起伏，蔚成綠意盎然的天然公園，有些火山近來活動頻仍，並引發地震。湖光山色，尼加拉瓜素有湖泊與火山之地的美稱，對比的自然景觀令尼加拉瓜散發詩情畫意。

山明水秀，風光旖旎，尼加拉瓜是詩人創作的泉源。

尼加拉瓜的馬薩亞的火山地區附近地表起伏，蔚成綠意盎然的天然公園。（By Phayne - Own work,wikimedia.org）

詩人達里歐（Rubén Darío，1867-1916）是尼加拉瓜的驕傲，在日常生活中，男女老少喜歡朗誦他的詩句。達里歐開創了拉丁美洲西語文學的現代主義風潮，對拉丁美洲文學影響深鉅，被譽為「卡斯提亞文學王子」（príncipe de las letras castellanas）。

賈西亞．馬奎斯（Gabriel García Márquez，1927-2014）在《獨裁者的秋天》（El otoño del Patriarca）裡，以魔幻手法勾勒出達里歐的文采，頌揚他的詩篇〈凱旋進曲〉（Marcha Triunfal），並藉他的偉大凸顯獨裁者的粗鄙：

他媽的！這個印地安人，怎麼能用他那隻擦屁股的手，寫出如此美妙的詩句！

獨裁者對比大文豪，增添興味。詩人與暴君，對比的人文丰采為尼加拉瓜刻劃出不一樣的歷史軌跡。小說充滿諷刺意象，揶揄獨裁者的無知，其原型即源自尼加拉瓜的獨裁者蘇慕沙（Anastasio Somoza García, 1896-1956）。

馬奎斯的作品《獨裁者的秋天》其原型即源自尼加拉瓜的獨裁者蘇慕沙。（Latin American Studies）

事實上，達里歐並非印地安人，而是如一般的尼加拉瓜人，身上流著印地安人與歐洲人的血液！

對比是尼加拉瓜的特色，包括歷史、地景、人文、政治，均充呈現對比。

1821年，瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、哥斯達黎加、尼加拉瓜五個西班牙殖民地，隨著墨西哥獨立，翌年一起併入墨西哥帝國。1823年，墨西哥帝國崩解後，中美洲五國自成「中美洲聯邦」（Provincias Unidas del Centro de América）。「中美洲聯邦」運作一年後，於1824年更名為「中美洲聯邦共和國」（República Federal de Centro América）。這段期間，再度興起尼加拉瓜運河開鑿計畫，不過，各地保守派與自由派之間的爭端不斷，聯邦之間更是紛紛擾擾，甚至大動干戈，運河計畫又胎死腹中。

1838年，尼加拉瓜率先脫離中美洲聯邦共和國。1852年，英國商人藉機取得聖胡安河、尼加拉瓜湖的航行權，結合陸運，進行跨洋貿易，成為當時紐約和舊金山之間的主要貿易路線，於是引來美國的覬覦。1854年，尼加拉瓜的保守派和自由派之間爆發了內戰，美國冒險家威廉．沃克（William Walker，1824-1860）趁虛而入，成為尼加拉瓜總統，但隔年即遭推翻。

1893至1909年，自由派何塞．桑多斯．塞拉亞（José Santos Zelaya，1853-1919）掌權。在美國興建巴拿馬運河之際，他拉攏德國，拒絕提供美國海軍基地，更宣稱要將尼加拉瓜運河興建權讓渡給日本或英國。諸多作為引起美國的不滿，進而派遣艦隊協助叛軍發動政變，桑多斯．塞拉亞被迫辭職，並棄國流亡。對於美國的干預野心，達里歐早就預測到，而寫下〈獻給老羅斯福〉（A Roosevelt）：

汝是美國， 汝乃未來的侵略者， 侵略那有原住民血統的純真美洲， 那裡仍信奉耶穌基督並操著西班牙文。

詩人達里歐（圖）是尼加拉瓜的驕傲，他開創了拉丁美洲西語文學的現代主義風潮，被譽為「卡斯提亞文學王子」。對於美國的野心，達里歐早就預測到，而寫下〈獻給老羅斯福〉。（圖：網路）

在美國的幫助下，保守派亞道弗．廸亞斯（Adolfo Díaz，1874-1964）於1911至1916年間就任總統。彼時，尼加拉瓜反美勢力逐漸升溫，美國藉口保衛僑民，大舉派兵入侵尼加拉瓜，平息反對勢力。1926年，尼加拉瓜政局依舊動盪不安，自由派領袖桑定諾（Augusto Nicolás Calderón Sandino，1895-1934），率領二十九名礦工，於北部揭竿起義。不久，投入桑定諾麾下人數越來越，而組成「尼加拉瓜國家主權保衛軍」（Ejército Defensor de la Soberanía Nacional）。

為了維護己身利益，美國再度扶持親美派的廸亞斯擔任總統，卻引起更多自由派人士的不滿，也紛紛發動游擊隊戰爭，美國因而於1927年派出五千名海軍陸戰隊登陸尼加拉瓜，弭平了部分自由派人士的游擊隊，有些自由派人士則在政治協商後停火，唯獨桑定諾持續對抗美軍。

1934年，美國撤兵，桑定諾才放下武器，卻遭有意奪取政權的「國家警衛隊」（Guardia Nacional）隊長安納斯塔西奧．蘇慕沙所謀殺。於是，在美國的扶持下，一個父親，加上兩兒子，蘇慕沙家族自1934至1979年主宰尼加拉瓜命運長達四十五年。對此，小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt，1882-1945）曾說過：