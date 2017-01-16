自由限時批》若北京不願「臣服」 川普勢將翻轉「一中」！

辛文

川普不愧是做過大生意的商人，見過大風大浪，顯然經過一番精打細算，料在正式就任美國總統後，北京未必會在貨幣、經貿、南海等問題下讓步，只有翻轉「一中」政策，可以「就地還價」，才能產生折衷互惠的新模式，更無須犧牲台灣利益（對中國鷹派的加州大學經濟教授納瓦羅Peter Navarro，就是肯定民主台灣，符合美國利益，亦即將掌舵白宮「國家貿易委員會」National Trade Council，著有《致命中國》），此恐值得一般「籌碼、談判不利台或棄台論」者省思！ 其實，川普從頭到尾，對中國佔盡美國經貿、貨幣等便宜，乃至南海（視為中國內海）不斷擴張勢力的種切舉措，一直耿耿於懷。所以自當選日起，除了有意無意地稱呼「台灣總統」外，就不斷「推特」，表達對北京在貨幣與貿易的操縱及南海問題的不滿至今，均未獲得中國善意回應；偏偏北京又強調「一中」政策是不能談判的！這下，可真的惹惱了川普！

他除了在13日接受《華爾街日報》長達1小時的專訪中就坦直表示，「中國未改善貨幣及貿易問題前，不會恪守『一個中國』政策的承諾」，亦不會堅守美國長期以來對台灣實施的「一個中國」（連英國媒體都在去年12月間評論川普將不會再對北京「臣服」了！），還透過他的核心幕僚、白宮準幕僚長蒲博思（Reince Priebus）在美國廣播公司（ABC）節目This Week中，嚴正表示，中國若不願與美國談判貿易與南海等問題，美方將對『一中政策』重新考慮！ 川普的強悍行事風格和鮮明個性，是說了算數。北京卻狐疑不信，直至近來一連串的不尋常現象，包括川普團隊核心成員對中國負面攻訐增加，才感到事態的嚴重性；像準國務卿提勒森（Rex Tillerson）11日對北京丟出爆炸性挑戰，表示將阻止中國在南海建造的人工島礁；認為中國不是「可靠的夥伴」，並重申台灣關係法和六項保證的承諾！而準國防部長馬提斯（James Mattis ）12日呼應提勒森的說法，中國在南海的行為是危害世界無藥可救秩序，準中情局長龐皮歐（Mike Pompeo）亦點名中國，是網路領域的敵人，認為中國近年大秀軍事肌肉，在南海及東海擴張影響力、製造緊張，不利和平安定等等。

英國媒體在去年12月間評論川普將不會再對北京「臣服」了！（圖：美聯社）

詎料，中國官媒《環球時報》不知輕重，竟在13日警告，封鎖中國進入南海相關島嶼將與美國「開戰」云云。據香港《明報》16日報導，北京的文宣部門已嚴格下令中國媒體「加強審查及自律，避免出現不必要的中美輿論大戰」，並且要求「近期涉及美國的新聞報道，務必以『官方口徑』為準、涉及中美關係的新聞則須嚴格採用新華社通稿」。中國政府要求媒體在處理涉及川普的新聞報導時，必須謹慎處理、不得任意批評。足見北京當局已有「山雨欲來風滿樓」的危機感！

儘管歐巴馬政府的國安團隊質疑俄羅斯介入大選，及逐出涉及間諜行為的多名俄外交官出境，但普丁卻未作任何回應，就是希望未來美俄之間能化冰；而川普13日亦表示，未來不排除取消美方針對俄羅斯的制裁。同時，即將出任國家安全顧問的弗林（Michael Flynn）近幾週與俄國駐美大使基斯利亞克（Sergei Kislyak）頻繁熱線，《華盛頓郵報》指出，雙方通話旨在促成川普團隊參與本月於哈薩克舉行的敘利亞問題和談，此舉正意味美、俄關係在川普上任後有回溫跡象。此外，亦顯示川普與普丁的交情，非比尋常，致國際間議論紛紛的「聯俄制中」大戰略，當是正在進行式，自是對北京不利！ 簡言之，川普「聯俄制中」，對中國採取攻勢，並不表示台灣不會受到北京威脅，所以川普要求台日韓提高軍備經費（類如籌建「薩德」反飛彈系統等），以強化防衛能力，而美方則已在亞太地區增強軍力（美國太平洋司令、海軍上將哈里斯（Harry Harris）不久前就公開表示：「我們將持續維持對印亞太盟邦與夥伴的堅定防衛承諾。未來亦是如此」），則是事實。這種亞太的「區域軍事聯防」，自是針對北京的武力威懾！而川普一再要求日本多承擔亞太安危的責任，首相安倍晉三即表願擔當重責，且僕僕於途。

復次，日本已修訂的鬆綁軍備及增強周邊區域國家防衛合作等相關規定，以及《國家安全保障戰略》等等，皆有將「周邊國家有事」列為日本安危的責任，此無異粉碎外界美日棄守台海的傳言，畢竟美日將會直接受害，更損及「美國優先論」的尊嚴，川普鷹派團隊根本不會容許類此情況發生！準國家安全顧問的弗林（Michael Flynn）將軍，和準國防部長馬提斯（James Mattis）上將的顏面何在哉！（弗林近日曾表示，川普政府會以「實力」維護和平，理所當然地維護「自由」，重視盟邦關係（含台灣在內），重新擁抱美國優越論（American Exceptionalism），讓美國再次偉大！）

再者，北京或許會在貨幣、經貿等，以不影響其經濟發展作「部分」退讓，但南海問題一旦退讓，則中共又面臨今年的十九大召開（涉及換屆及高層人事異動），及國際變化、國內經濟環保困境，及民族主義因素等等，必然進退維谷，牽一髮動全身，能否讓步，退讓多少？！自將肇致「一中」的翻轉！ 或有人謂川普是生意人，只重視台灣的軍售利益，未必在意台灣民主、人權、自由市場等的成就與價值。其實不然，因為人權、經貿層面已在「台灣關係法」中受到美國國會絕大多數肯定，只有軍事防衛才是台灣須強化的部分，何況「自助人助」才是國安要旨，豈能完全依賴他人？！況且中國一旦掀起戰爭（南海或台海），勢將重蹈百年前的「八國聯軍」覆轍（軍力與美俄日合作的實力，相差太懸殊了），難道北京是笨蛋嗎？！

嚴格來說，翻轉「一中」不是朝夕可成，但未來會因美中的「談判」，產生一種折衷的新模式。而川普是商業談判高手，中國自不能再像過去可以對美國或台灣，頤指氣使，亦只有擱置爭議（例如九二共識，或共屬「一中」等），回到兩岸不設前提下的和平交流道路！