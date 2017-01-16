林濁水觀點》新時代下的舊典範（二）：遵守「一中政策」？一切還在協商中

川普政府縱使沒有放棄一中，但是川普政府的一中已經大不同於歐巴馬時代的一中，就像歐巴馬的一中大不同於小布希的一中，小布希的一中又不同於柯林頓的一中，柯林頓的一中，更不同中美蜜月期的一中一樣。簡單來說，時代已經變了，一中政策這一個冷戰時期建構起來而在新時代中困窘的舊典範，和新結構間的破口將如過去一段時間一樣，透過賦予新解釋，或制定局部性的新政策加以彌補。

林濁水

一年來川普帶來驚駭連連，現在距離他上任不到一周，驚奇事輪到他提名的政務官團隊接手演出。在川普最令人矚目的國家安全主張方面，像是刑求，交好俄國，在墨西哥邊界築牆，全面禁止穆斯林入境，氣候變遷，美國應遵守伊朗核子協定⋯等等，他的準閣員在國會聽證會一一唱川普的反調。

針對準閣員大唱反調，川普在推特說：「我的內閣提名人看起來都不錯，表現都很好。我希望他們做自己，表達自己的想法，而不是我的想法！」 表達自己的想法，而不是川普的想法，也許沒有問題；但是「希望他們做自己」是什麼意思？真是匪夷所思。

閣員和總統說法南轅北轍，隔洋對照，目前蔡政府的情況簡直只是太小兒科了。閣員唱反調，可能是看法真的和川普不一樣，也可能是為了應付國會聽證會的修辭；但是無論理由是那一個，都表示美國政府將來政策引起的爭議和不穩定性將非常高。不是白宮準發言人史派瑟說的：「最終，他們每一位都會致力落實川普的施政項目和願景。」那麼簡單。

針對準閣員大唱反調，川普在推特說：「我的內閣提名人看起來都不錯，表現都很好。我希望他們做自己，表達自己的想法，而不是我的想法！（AP）

諸般政策中，台灣最關心的一個中國政策也不例外

12月12日，川普說：「我完全清楚『一個中國政策』，但除非我們和中國能在貿易、南海及北韓包括貿易問題上談成協議，我不知道為什麼我們必須要受到一個中國政策約束，「我不會讓中國指揮我」。 現在，聽證會中，準國防部長馬提斯說「美國基於美中三公報與台灣關係法，長期維持一中政策。共和黨與民主黨的多屆政府均維持一致政策。」； 準國務卿提勒森則在聽證會上說「我不知道有任何要改變『一中』立場的計畫。」

對照川普前面說法，內閣真的要來個大髪夾彎嗎？

針對一中政策，川普回答《華爾街日報》訪問時又把調子拉了回來，他說：「一切還在協商，包括一中政策」。

一中政策拿來協商，川普這個說法，卜睿哲指責是把台灣當成籌碼，非常令人不安。

接著，蔡英文總統13日在薩爾瓦多表示，聽說過「籌碼說」，但台灣有能力面對，她說：

「我們真的不要忘了，以整體國力來講，我們也不算是一個小國家。」

其實，如果依川普說法，他應該是把美國的一個中國政策當籌碼，而不是把台灣當籌碼；如果中國願意在貿易磨擦、區域安全上對美國讓步，那麼美國將繼續守舊的一個中國政策，否則，美國對於台灣關係將來就不只和台灣總統通電話而已。換句話說，不管中美關係怎麼發展，美國現在的一個中國政策至少都是底線。北京就是站在這樣的理解下對川普反擊。

中國外交部發言人陸慷說：「一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可談判的。我們敦促美國有關方面認清台灣問題的高度敏感性，恪守美國兩黨歷屆政府做出的承諾，即奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則，妥善處理台灣問題。」

只是，一旦中美角力下去，變數多多，美國真的會守住被當作籌碼的，只是一個中國政策而不是台灣的這一個底線嗎？於是難免有人繼續憂心。如今有兩個可據以推測未來美國政府對台政策的訊息：

一、川普的執政團隊的基調是友台，但是對中國强硬。

川普團隊中，友台派不少，川普提名的國務卿提勒森11日表示，美國透過對台灣做出重要承諾，「我們需要重申並實踐《台灣關係法》和《六項保證》中的承諾。」

川普提名的國務卿提勒森11日表示，美國透過對台灣做出重要承諾，「我們需要重申並實踐《台灣關係法》和《六項保證》中的承諾。」（EPA）

美國國會通過的《台灣關係法》雖然早在1979年4月10日，經美國總統卡特簽署，但是在中美蜜月期間，美國政府慣例上避免提起，直到1990年代末柯林頓總統才搬出來，甚至一度強調它的位階高於《三公報》；至於《六項保證》，是1982年美國政府為了平衡《817軍售公報》對台灣的衝擊而向台灣做的承諾，但是同樣為了避免剌激北京，美國政府向來也儘量不提，但是終於在川普參加總統初選時列入政綱，接著由國會通過決議，確認六項保證是美台關係之重要基石，現在更由準國務卿向國會作證說美國透過《台灣關係法》與《六項保證》對台灣許下重要承諾，必須不斷重申這些承諾，讓台灣清楚知道我們會履行承諾。

相反的，對於中國的態度，美國國防部長提名人馬提斯在國會聽證強調「中國是美國的策略競爭者」，這立場毫無疑問的是川普團隊的主調。提勒森還對中國在南海的行為提出美國官方到現在最嚴厲的指責，他說是和俄羅斯侵犯克里米亞一樣的行為，還說對南海美國必須傳遞更強烈的訊號，要求中國停止造島。

二、趨勢如此

這已經是普遍的看法了，那就是儘管策略上會有出入，但無論希拉蕊還是川普當選，對中國都會比對歐巴馬要強硬。其實在大格局的制約下，甚至歐巴馬可以連任的話，他也會比以前的自已對中國更強硬。就在上個月，歐巴馬簽署了內容包括五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流在內的《國防授權法》。這個法案在參眾兩院分別以92票贊成、7票反對和375票對4票同意通過和歐巴馬的簽署，都強烈地呈現了美國政壇的大氣候。

氣候如此，因此儘管民主黨的參院少數黨領袖舒默說，一些內閣被提名人「努力跳脫候任總統的非主流立場，向大眾展現他們是講理的。」但是未來正式上台後，沒有人會認為川普內閣會回到像舒默所說，過去建制派那樣的主流立場。無疑的，在可見的未來，台灣緊繃、不穩定的狀態持續的時間將不會太短。現實將是：川普政府縱使沒有放棄一中，但是川普政府的一中已經大不同於歐巴馬時代的一中，就像歐巴馬的一中大不同於小布希的一中，小布希的一中又不同於柯林頓的一中，柯林頓的一中，更不同中美蜜月期的一中一樣 1 。

最可能的是，一中政策這一個冷戰時期建構起來而在新時代中困窘的舊典範，和新結構間的破口將如過去一段時間一樣，透過賦予新解釋，或制定局部性的新政策加以以彌補。

新解釋的例子如川普副總統彭斯一面說美國對中國政策一貫不變，一面一再重複The President of Taiwan的稱呼。至於《國防授權法》則是以新政策補充舊典範。

註：

1. 當然，小布希的不同於柯林頓並不表示小布希就對台灣更友善，在2004年後美國對台政策大有倒退。這變化在續篇將進一步探討。