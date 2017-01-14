無以酩狀》Corpse Reviver：《通靈美人》裝醉的人永遠喚不醒

有人真的在喝了回魂酒之後，就從醉態裡回魂嗎？也許就只是自己騙自己罷了。即便如此，終究我們還是會選擇酒入愁腸，選擇欺人與自欺。

縮梭

以1930年代法國為背景，《通靈美人（Planetarium）》題材改編自美國靈媒三姐妹真實事件 ，並融合多樣隱誨議題於其中。蘿拉與凱特兩姐妹以通靈表演維生，蘿拉擅於交涉言辭，凱特年幼單純，找上姐妹倆拍攝電影的製片為了影業理念的偏執行徑；雖然中文片名譯為通靈美人，卻鮮有真正與亡者的對話交流，反而多是描寫身為姐姐的蘿拉如何過度保護凱特、製片為影業的顛狂、還有當時對猶太人的歧視打壓。

《通靈美人》題材改編自美國靈媒三姐妹真實事件。（圖： Les Films Velvet）

對白裡提到電影對於人們的意義是替他們經驗那些虛構的情節生活，捏造出真偽難辨的鏡頭； 好比片頭的滿天繁星對比劇末棚內的星空動畫。我們看見的、認知的就會是事實嗎？就像電影 裡妹妹凱特對通靈的解釋：「人們只想看見自己在乎的人，但其實通靈會出現的，往往是對自 己仍有掛念，而被自己一直忽略的人」。我們是不是太常漠視了很多其他人的關心與注視呢？ 我們只想看見自己想看的畫面，只想聽見自己想聽的話。

位於加拿大多倫多金融區大樓裡的瑪曼餐廳（Maman Restaurant），由九星名廚艾倫．杜卡 斯（Alain Ducasse）旗下弟子，擅長以當地有機食材加入創意發想，不到三十歲就摘下米其林一星的年輕主廚﹣阿曼德．阿諾（Armand Arnal）負責菜單，從紐約蘇活區開到多倫多。阿諾以《通靈美人》片名為題，改編自經典調酒「亡者復甦二號（Corpse Reviver #2）」，「天文館（Planetarium）」用各四分之三盎司白麗葉酒（Lillet Blanc）、君度橙酒（ Cointreau）、檸檬汁，最後再加進少量艾碧斯酒（Absinthe）搖製均勻，拿掉琴酒後，降低整體酒體濃度，酸甜果香與茴香氣息組合成一股幽幽輕柔。

Maman Restaurant與其電影調酒﹣Planetarium。（圖： Maman Restaurant）

亡者復甦（Corpse Reviver）其實是一系列調酒統稱，也可視為是回魂酒的意思。

19世紀中期，開始有人將這樣的調酒歸類；1861年12月時，一份英國週刊《Punch, or The London Charivari》上的文章首次登載提到：

「喝完司令酒（Sling，酒加蘇打汽水）接著一杯史東沃（ Stone Wall，威士忌加上蘋果西打酒），再來杯亡者復甦，然後在屋子裡翩然起舞，愉悅地哼著小調。」

目前最早見於調酒手冊內的酒譜紀錄，是1871年由瑞奇特與湯瑪斯（E.Ricket and C.Thomas ）合著的《The Gentleman's Table Guide》註明「亡者復甦（Corpse Reviver）」是用各半的白蘭地（Brandy）和黑櫻桃蒸餾酒（Maraschino），再加上少量的布克苦精（Boker's Bitter）調製。發展到1930年，倫敦薩伏伊酒店（Savoy Hotel）的美籍調酒師哈利．克拉多克（Harry Craddock）於《Savoy Cocktail Book》編入兩款亡者復甦調酒。

「亡者復甦一號（Corpse Reviver #1）」是以1盎司白蘭地再加上各0.5盎司蘋果白蘭地（Apple Brandy或Calvados）與 義式苦艾酒（Italian Vermouth或Sweet Vermouth）搖製；「亡者復甦二號（Corpse Reviver #2）」則是現下最常見的版本：以等份量的琴酒（Gin）、君度橙酒、白麗葉酒、檸檬汁與少 量艾碧斯酒混合，並標註這樣的組合就算能回魂，喝太多杯又會很快醉倒。

調酒Corpse Reviver #2。（圖：Cool Material）

電影最後，蘿拉靠舊識的介紹獲得演出機會，戲中戲裡身為護士的她抱著孩子，身邊圍繞著躲 避戰火的孤兒們；而實際生活裡的她僅剩下自己，沒有別人。在降靈舞台上被聚光燈罩著的她，攝影機前濃妝豔美的她，那個過份呵護又霸佔著妹妹的她，都像是不存在的幻影般；窗外的流星是真的嗎？過去的種種都是真的嗎？

喝完亡者復甦以後沒有人真的就能從醉態裡回魂，就跟許多事情最後只是自己一廂情願的盲目相信（醉漢都堅持自己相當清醒）；即便如此，終究我們還是會選擇酒入愁腸，選擇欺人與自欺。

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