Outside》有關《安妮日記》的最新研究，揭示荷蘭人的地下文藝活動

《安妮日記》是一部德籍猶太少女安妮‧法蘭克在二戰時期，一家人為逃避納粹屠殺猶太人迫害，所遺留下來的個人日記。也是一部揭發納粹大屠殺猶太人的重要罪證。近來相關學者研究發現，事實上，當時的荷蘭人出版了大量地下文藝作品來抵抗納粹。而這些作品讓我們可以看到荷蘭人在德佔時期的堅韌態度。

JOSEPH LI

1940年代，正值第二次世界大戰。安妮‧法蘭克（Anne Frank）及其家人在阿姆斯特丹的藏身地被發現和逮捕。最近，有學者為我們提供多一個角度，分析這宗納粹大屠殺的悲慘故事。

安妮‧法蘭克（Anne Frank）。（照片來源網站）

《安妮日記》，很多人都讀過。多年來，不少人都懷疑安妮之所以被發現，是有荷蘭人告密。

不過，現在的研究認為，納粹份子是偶然發現安妮的，並沒有告密者。本來，納粹德軍在調查一宗「配給卡」的欺詐案，涉及非法的經濟活動，卻無意得知安妮的存在。

現在的研究認為，納粹份子是偶然發現安妮的，並沒有告密者。（照片來源網站）

新的研究，不僅揭示了一些有關安妮的歷史事實。而且，也說明了當時荷蘭人抵抗納粹的程度，並不如想像中脆弱，也不是充滿背叛與勾結。

事實上，當時的荷蘭人出版了大量地下文藝作品，抵抗納粹。這些作品，讓我們看到荷蘭人在德佔時期的堅韌態度。

學者Jeroen Dewulf指，根據安妮的紀錄，每次有新的地下文章傳到安妮手中，她就會感到十分興奮。這些文章，從何而來？Dewulf寫道：

「在第二次世界大戰期間，在所有德國占領的國家中，沒有一個國家比荷蘭出版更多地下文學。地下出版的書和詩都絕對是非法的。歷史上，荷蘭人一向都追求自由思想。」

二戰期間的阿姆斯特丹。（照片來源網站）

於1940年代的德佔時期，荷蘭人非常堅持自由的思想。荷蘭人熱愛言論自由，很多人都蔑視德國納粹的當權者，努力寫作和出版，不惜違反德國的法律和文化規範，很多作品都向納粹挑戰。

這些地下文藝作品的質量不高。 戰爭期間，生活和物質條件惡劣，荷蘭許多精英都被迫害，監禁或殺害。 很多圖書館員和出版商都自我審查。但是，一些人仍然努力出版，批評德國人。

佔領期間，德國人在荷蘭發動了一場「納粹化運動」（Nazification campaign），旨在宣揚納粹的理想，根除被認為是顛覆性的文化。 運動的重點之一，就是成立一個名為「荷蘭文化會所」（Dutch Chamber of Culture）的組織，任何屬於文化界的人，都會「被成為」會員。但是，許多荷蘭人拒絕加入，或假裝他們已不再創作。

Leendert Jurriaan Jordaan（1885-1980）是著名的荷蘭政治漫畫家。這是他一幅當時有名的畫作，在地下廣為流傳，叫 ‘De Vampyr’ （1940）。（照片來源網站）

當時，地下出版社蓬勃發展。有些人出售詩歌和書籍，就是為了幫隱藏的猶太小孩籌款。一些荷蘭藝術家敢於發言被納粹打壓，被迫轉入地下文藝界。於是，不少人利用賣書的收益來支持這些藝術家。

地下出版商為了規避紙張的配給法，製作微型的出版物，使它們不會違反紙張配給的限制。當時，荷蘭到處可見小型的印刷品。

Dewulf估計，當時荷蘭有超過1000種地下出版物：

「…可以說，地下文學所代表的，就是當時最適合荷蘭人的活動：等待」。

當然，一些人得付出代價。 至少有700名在地下文藝界工作的人在佔領期間失去生命。

來源：Jstor Daily、Washington Post

本文經授權轉載自Outside 有關《安妮日記》的最新研究，揭示荷蘭人的地下文藝活動