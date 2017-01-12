自由開講》種匏仔，生菜瓜！

潘文傑

種匏仔，生菜瓜（台語）！這是說計畫與所得到的結果不一樣的意思！

例如，柑橘園的主人發現柑橘園裡有少量的吹棉介殼蟲，於是整園噴灑農藥，次日一看成效良好，果然沒了吹棉介殼蟲的蹤影，但一段時間之後，吹棉介殼蟲反而數量驚人的出現，危及柑橘園的生存！究其原因，原來柑橘園裡的吹棉介殼蟲數量被其天敵澳洲瓢蟲控制著，所以數量不多，但當柑橘園主人用農藥想要撲滅那不多量的吹棉介殼蟲時，順便也把澳洲瓢蟲給滅了。再生的吹棉介殼蟲少了天敵的壓抑，於是一發難以收拾！

現在衛生福利部提出的《菸害防制法》修法也是如此，草案第6條規定，菸品容器之標示方式，應依下列規定為之：

1、於最大外表正反面積明顯位置處，以中文標示吸菸有害健康之警 示圖文及戒菸相關資訊。 2、前款標示面積，不得小於最大外表面積85%。 3、以全國統一之單一底色、字型、字體大小、字體顏色印製。

第14條後段，任何人不得販售或展示添加花草、水果、巧克力、薄荷或其他經公告禁止之添加物或調味劑之菸品。

菸害防制法修法通過後，因為便宜的菸比較好抽，大家都去買不繳稅的菸。結果是，抽菸的人繼續抽菸，只是不買貴的又難抽的有繳稅的菸而已。（示意圖，記者陳慰慈攝）

修訂這兩條條文的目的，不外乎就是讓菸品包裝全都變得一樣，以後在包裝上只看得到驚悚的警示圖案，少了炫麗外表的包裝，自然就無法引起抽菸的人的興趣。

禁止加香味料目標也很簡單，不加香味料的菸就不好抽，就不會吸引青少年抽菸。 道理這樣講是沒錯，但是官方有沒有想到，有些小品牌菸品，因為不繳稅，所以便宜很多，本來還躲躲藏藏的在賣，消費者就算買了這種菸，也不好意思拿出來炫耀。

現在可好了，一改，全部看起來都一樣。

沒繳稅的菸不就大發利市了嗎？再說禁止加香味料的規定，合法的菸廠或菸商，當然只能遵循法令按章辦事，但那些不見得有繳稅的小品牌菸品呢？他們沒繳稅本來就違法了，應該不會在乎多一條罪名吧。所以，他們繼續加香味料。這些法令通過之後，因為便宜的菸比較好抽，大家都去買不繳稅的菸。結果是，抽菸的人繼續抽菸，只是不買貴的又難抽的有繳稅的菸而已。

吸菸率沒降多少、不繳稅的菸大發利市、國庫稅收流失！

這樣的政策算是「福國利民」還是「禍國殃民」？

（台灣菸酒公司台中營業處工會理事長）

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