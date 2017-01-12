自由限時批》川普團隊進擊中國，力道十足！

◎杭東

北京在川普稱蔡英文為「台灣總統」後，頻頻採「虛張聲勢」的「文攻武嚇」，包括文宣、外交或軍演等動作，乃至今天「龜速」離台灣海峽的遼寧號航母，在在惹毛川普團隊！果不其然，就在最近即將上任的新政府核心成員，個個摩拳擦掌，炮擊中國！

像準國務卿提勒森（Rex Tillerson），日前就在國會聽證會炮轟中國，不是一個「可靠的夥伴」！並重申台灣關係法和六項保證的承諾！

而即將出任國家安全顧問弗林（Michael Flynn）近日亦在一項演說中強調，川普政府會以「實力」維護和平，理所當然地維護「自由」，重視盟邦關係（含台灣在內），重新擁抱美國優越論（American Exceptionalism），讓美國再次偉大！

準國務卿提勒森，日前在國會聽證會炮轟中國，不是一個「可靠的夥伴」！（Bloomberg）

而即將卸任的美國國務院官員，亦配合川普團隊，表示將繼續觀察中國的軍事活動，強調兩岸關係的和平穩定，是「美國的根本利益」，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀的行動！（這是「川普」式語言）

接著，美國國防部九日發表《重返海洋控制（Return to Sea Control）》戰略白皮書，旨在增進海軍水面部隊戰力，與中俄於爭議海域進行海權角力（川普日前記者會中表示，將與俄羅斯「若即若離」，以美國優先為主），美國海軍必須徹底重新控制海洋。此與即將出任國防部長的四星上將馬提斯（James Mattis）的主張（抓回世界海洋主導權，包括亞太海域在內，以控制中國海權擴張），不謀而合！

準國務卿提勒森更在國會聽證會中，直接指控中國在南海造島建礁是非法行為，還有對太空的主權宣示和控制，及日本控制的釣魚台周邊水域等，「這些都是非法行動」。又如竊取美國的智慧財產權，貿易上也不按承諾行事；美國不能接受像中國所做的空洞承諾，答應要施壓北韓棄核、進行改革，但根本沒有執行。美國必須要那些不是美國朋友的國家，為其所做的協議負責。

他並重申，例如美國向台灣做了承諾，就必須遵守這些承諾，台灣知道美國遵守台灣關係法和六項保證很重要，「這本身就是一個訊號」！（六項保證同時已列入去年總統大選的共和黨黨綱內。 包括：一、美國不同意設下對台軍售結束的期限。二、美國不擔任台灣和中華人民共和國的調人。三、美國不會企圖對台灣施壓去和中華人民共和國談判。四、美國長久以來對台灣主權的立場沒有改變。五、美國無意修改台灣關係法。六、八一七公報不應被解讀為美國有意在對台軍售前和北京諮商）。

顯然，川普新政府在未來的國防、軍事外交、國安等層面，將堅持「美國優先」的強硬態度，是無可置疑！北京恐只有挫咧等！另在財金經濟層面，亦然。

像主掌新設的白宮國家貿易委員會（White House National Trade Council）經濟學者納瓦洛（Peter Navarro），就一向嚴厲批評中國對美國的不公平貿易，匯率操縱，以及透過駭客竊取美國商業機密等（曾著有《中國戰爭即將來到》、《致命中國》等。友台派要角）；而他亦已和新任財政部長馬鈕金（Steven Mnuchin）取得報復默契；連美銀美林經濟學家喬虹最近都認為，美國財政部將把中國列為匯率操縱國的可能性越來越高，以逼中國重回談判桌！

事實上，美國加息、美元升值，自對一直面臨貶值壓力的人民幣，十分不利。2016年下旬在美聯儲宣布二度升息的當天，人民幣離岸匯率暴跌近400點，一度至6.9316人民幣兌1美元，創了八年半的新低。問題是，2017年美聯儲有可能還有三次升息，基礎利率至少還要上調0.75個百分點，則對人民幣壓力更大，資本從中國流出的趨勢將會加劇。

最近，中國民間就發生大量的兌換美元，再把美元轉移到西方國家的現象，造成資本外逃、外匯儲備減少；另一方面，由於銀根緊縮不利投資，加上中國現在抗禦風險的能力很差，一旦中國出現大的經濟蕭條，將使中國的養老體系受到嚴重影響，急劇弱化保障能力，將會產生大量的人口失業，根本看不起病，後果堪虞！

據美、中經濟學者近來的評論和看法，認為中國過去是世界的製造業中心，而今後也勢將向其他生產力、成本更低的國家轉移，使中國失去廉價勞力優勢！

同時，繼美、歐之後，2016年12月8日，日本產業省亦宣布：「堅持不承認中國的市場經濟地位」。因為歐美市場在過去，就有承受來自中國廉價商品的嚴重衝擊經驗。例如在2012年到2016年，中國鋼材在英國的市場份額從零激增到40%以上，讓英國多個歷史悠久的鋼鐵企業瀕臨倒閉，鋼鐵工人大批失業，激起社會的強烈反彈。

因此，歐美等國不承認中國的市場經濟地位後，等同這些國家將對他們認定的、存在傾銷行為的中國出口商品，徵收高額的「反傾銷關稅」。像歐美國家近年來，就針對中國採反傾銷措施，業已逐步升級。例如2013年和2014年，歐盟和美國先後對中國出口的相關產品徵收反傾銷關稅。2016年3月，美國商務部裁定中國出口的某些鋼材存在傾銷行業，決定對其徵收266%的反傾銷關稅。8月份歐盟也跟進採取類似措施。

新任的商務部長羅斯（Wilbur Ross），對於中國傾銷行為夙來不滿，亦勢將加強相關的管制措施；而中國又在世貿（WTO）組織佔盡15年的便宜，使外匯不足的中國，直接變成製造工廠，比如玩具已經佔據70%－80%的市場，而鞋類、小家電等等，中國幾乎就是唯一的製造商；但如鋼材、鋁材等等，則未必有如此的優遇，今後勢將會面臨經常被司法起訴的情況，此將使中國的整個外部經濟和內部的條件，都將會持續惡化。

著名的「中國崩潰論」學者章家敦近日表示，川普的「推特治國」，會讓中國措手不及，沒有還手之力。儘管川普的風格經常遭人批評，但有一好處：「讓習慣奇襲美國的中共官員緊張起來」。

章家敦說，川普對推特運用自如，但中國卻無法熟練運用網路宣傳，因為官員沒有個人微博，對引導網路輿論毫無經驗。反觀川普，則直接了當，無須透過放話來暗示他的意圖，這讓中國高層措手不及。「看起來，中國遇到了一個他們沒可能威脅的人。」（註：川普數十年來，每天都有看報和電視習慣，現更能用推特，直接表達看法，和「更正」錯誤假新聞）

從近來川普團隊的一連串鷹派式談話或表現，予人有「美國優先」使命必達的強烈印象，在他們上任後，將會有如何的亮麗成績，頗值得吾人拭目以待！