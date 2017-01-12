一路向南》巴育將軍，您知道泰國簽證有多難辦嗎？

新政府在給予泰國免簽遭受內部最大的反彈即是不對等，現在泰國雖然給台灣免簽證費，但只是為了搶救該國自己的觀光產業發展，而不是回應台灣的免簽善意。如果泰國是給予台灣穿小鞋式的免簽證費政策，那我們寧可不要。因為國家尊嚴與對等絕對比1,200台幣的泰簽更為尊貴許多

陳尚懋／佛光大學公共事務學系教授兼系主任

為因應新政府520上台之後所推出的「新南向政策」，「一路向南」專欄主要針對新南向議題，邀集學者專家針對東南亞各國的政經情勢與發展進行分析，營造一個可供討論的公共場域。而我有幸擔任該專欄的首位主筆，於去（2016）年6月23日發表「東南亞走得進來嗎？部長，您知道泰國來台簽證有多難辦嗎？」一文，文中指出泰國民眾申請來台簽證之困難與不合理之處，希望政府可以簡化泰國或其他新南向國家民眾來台手續。

也不知道是巧合，或政府高層真的有在看「一路向南」（但至少我知道駐泰國台北經濟文化辦事處的官員有看到），行政院長林全隨後即於7月15日召開跨部會議，決議於8月1日起，針對泰國與汶萊兩國民眾，試辦一年來台30天免簽的政策。

此政策一出，獲得泰國民眾熱烈迴響，往來台灣與泰國的班機幾乎七成以上都是泰國人，機艙內聽到的都是滿滿的泰文，我的臉書上也很常看到泰國朋友或泰國明星在台灣各地打卡，甚至在西門町遇到泰國觀光客的機率也比以前高上許多。

行政院自去年8月1日起，針對泰國與汶萊兩國民眾，試辦一年來台30天免簽的政策。圖為中華民國駐泰國代表處午休時間的等候人潮。（中央社）

根據觀光局的統計，8月份來台的泰國觀光客為13,632人次，比去年同期的8,117人次，成長68%；9月份成長率為66%；10月份成長率為73%；11月成長率更高達99%。總計光是8到11月這四個月期間，來台灣的泰國觀光客為71,836人次，比去年同期的40,500人次，成長幅度達到77%。顯見免簽政策初步已經達到新南向政策中「以人為本」與「雙向交流」的目標。

其實我可以了解，要給泰國民眾免簽是需要政府很大的決心與魄力。日前與行政院負責推動新南向政策的某位政委通電話時，其就表示給予泰國免簽遭到來自國安、外交與移民相關單位的反對，理由包括：泰國只給予台灣落地簽，不符合對等原則；一旦給予泰國民眾免簽，將容易產生管理上的困難，造成社會問題等等。但儘管如此，新政府還是排除萬難給予泰國免簽。當下，我真的覺得新政府的新南向政策跨出了正確的一大步，跳脫出原本傳統的決策思維模式。

但根據媒體的報導，自從去年8月1日泰國民眾來台免簽的政策一出之後，許多應召站紛紛引進泰國性工作者利用30天免簽的漏洞，大舉進入台灣從事性交易，號稱不用到泰國也可以享受到純正的「泰國浴」服務。台灣的應召站甚至找上我在泰國的台灣朋友，要求其協助在網路上刊登招聘啟事，希望可以大賺免簽財。看來當初反對免簽的政府相關部門，他們的憂慮是實有所本。過去也有些許泰國女性前往日本從事性交易，但日本政府在經濟的考量下，仍然於2013年給予泰國民眾免簽，時至今日，也並未有大規模的反對聲音出現。顯見雖然免簽政策短期內難免會有鑽漏洞的犯罪脫序行為出現，但相信只要透過執法層面著手，還是能將免簽政策的負面影響降到最低。

新政府排除萬難給予泰國免簽，同時觀光局自去年9月起在曼谷市中心的帝國大廈廣告電視牆播放宣傳廣告。（圖：中央社）

另一方面，觀光產業一直是泰國經濟發展的重點，2015年有29,881,091位觀光客造訪泰國，帶來的觀光收入相當可觀，超過1.4兆泰銖。而隨著2016年10月13日泰皇蒲美蓬駕崩，泰國進入國喪期間，對於觀光客來說難免會卻步。為此，泰國政府特別從2016年12月1日至2017年2月28日，為期三個月的時間，針對19個國家（包含台灣與中國）提出免簽證費用的優惠措施；同時九月才調漲的落地簽費用也將暫時降回一千元泰銖，希望可以藉此增加國外觀光客前來泰國旅遊的數字，間接刺激泰國經濟成長。此舉目前看來似乎有其短期效果，泰國在2016年12月27日迎來了第3,200萬名觀光客，創下歷史新高，觀光收入也超過1.7兆泰銖。但12月1日當泰國開放台灣免簽證費用的第一天，我人在泰國辦事處辦理簽證的現場，卻完全感受不到泰國免簽證費政策的誠意與尊重。

觀光產業一直是泰國經濟發展的重點，在進入國喪期間後，泰國政府特別祭出免簽證費用的優惠措施，希望可以藉此增加國外觀光客前來泰國旅遊的數字，間接刺激泰國經濟成長。

根據泰國經貿辦事處「針對台灣」的公告，每日受理的泰簽件數為2,000件，分別為個人申請的500件與旅遊業者申請的1,500件，另外必須提出旅遊日期落在免簽證費期間之機票，且需為已經完成付款之正式機票。由於泰國也曾在兩年前推出免簽證費的政策，當時有部分貪小便宜的民眾先辦了簽證，但後來並沒有去泰國，增加辦理簽證人員的工作量，也因此不難理解此次泰辦處要求民眾買了機票才去辦簽證的用意，但這樣的做法是否也應該適用於此次免簽證費的所有國家呢？然而，對照泰國對於中國民眾的公告，完全沒有每日件數的限制，也沒有需要提出正式機票的要求。

而當我準備好相關文件於12月1日到現場時，卻發現現場相當混亂，完全沒有工作人員發放號碼牌，只有到了十點多時，有一個泰辦處的工作人員到了排隊隊伍的盡頭，並表示其後來的人無須排隊，而排在其前面的人員皆可以辦到簽證。但等到我在大太陽底下苦等兩個鐘頭，手機的電量都快用盡時，終於進到泰辦處的大樓裡，此時卻傳來晴天霹靂，有一位階較高的工作人員表示本日簽證辦理件數已額滿，大家明天請早。完全無視先前工作人員信誓旦旦的保證，只留下了一堆錯愕的愛泰台灣人。

根據泰國經貿辦事處「針對台灣」的公告，每日受理的泰簽件數為2,000件，分別為個人申請的500件與旅遊業者申請的1,500件，另外必須提出旅遊日期落在免簽證費期間之機票，且需為已經完成付款之正式機票。（中央社）

12月2日我們擁有特權可以免排隊（這個特權是我們浪費前一天一整個上午所換來的），先上去辦昨日應該辦完的簽證，但才發現泰辦處人員的態度極度挑剔，許多民眾持著中文的機票證明遭到退件，泰辦處人員的說詞是：「妳覺得泰國人看得懂中文嗎？」所以許多從中南部上來的民眾只好隔日再跑一趟，這其中所花費的時間與精力，早已經超越原先泰簽的新台幣1,200價值。

為了一個免簽證費遭受折騰與刁難，台灣人，你不生氣嗎？

由於辦理簽證的混亂引發極大的民怨，泰辦處馬上從善如流加以改善，首先原先的限量改為限時，個人案件申請時間為每日上午九點到十點半；旅遊業者案件申請時間為每日上午九點到九點半，但取件時間延至第二個工作天的下午四點到五點領取。另外，每位申請人必須附上已繳費之英文版機票。但如此就不會被刁難了嗎？泰辦處人員又因為我們所提供的機票是印成橫式A4格式，而不是印成直式A4格式；還有我們的機票是中英文併陳而非純英文版，險遭退件。寫到這邊，我不禁要問泰國真的需要台灣人去提振其觀光嗎？

當初新政府在給予泰國免簽遭受內部最大的反彈即是不對等，但現在泰國雖然給台灣免簽證費，但只是為了搶救該國自己的觀光產業發展，而不是回應台灣的免簽善意；除此之外，泰國在對於台灣與中國的免簽證費政策上，明顯有別，且對台灣民眾諸多限制與刁難。

俗話有云：「不食嗟來食」，如果泰國是給予台灣這種穿小鞋式的免簽證費政策，那我們寧可不要。國家尊嚴與對等絕對比1,200台幣的泰簽更為尊貴許多許多！