自由限時批》老K黨主席的「烏龍國秀」 好不熱鬧！

國民黨主席選舉，郝龍斌、吳敦義、洪秀柱參選，紛紛打出「蔣經國」牌，而今日有韓國瑜辭去北農總經理職務，並證實準備參選黨魁。（本報合成照）

◎董森霖

這次郝龍斌、吳敦義、洪秀柱參選，又打「蔣經國」牌，但卻無一人敢表態「反共」！，甚至忘了蔣經國的「台灣要走自己的路」的雄心壯志！真的讓人「好無助」！如今又冒出剛辭掉北農總經理的韓國瑜，據傳有黃復興加持，來勢洶洶！一時成為「烏（吳）龍國秀」，好不熱鬧！

韓國瑜在與民進黨籍立委、市議員的數場官司、議會、電視等辯論中，一馬當先，聲名大噪，成為國民黨的鷹派明星，深獲黃復興讚賞，亦獲南部本土大老的支持，看來將會分散郝吳柱的鐵票票源，顯然將有一番激戰。

由於國民黨目前低迷的氛圍，黨的高層多為高齡政要，連黨主席加5位副主席的平均年齡70歲，而曾任立委、黨中評委的韓國瑜（父為榮民），軍校退伍，是正統的黃復興黨員；加上近來力戰民進黨民代，表現突出，連柯P都欣賞。顯是黨主席之役的黑馬，後勢看漲！但是否被吳敦義整合（有大老居間調和），尚不得而知。值得後續觀察。

然則，每到老K的黨主席選舉，就有一堆老面孔跑出來捧著蔣經國牌位，聲淚俱下，甚至模仿他的親民秀（像吃扁食、穿夾克之類，只知學皮毛，戀棧權位），讓人「慘不忍睹」！但卻始終沒人敢公開嗆老共，或高喊蔣經國的遺訓：「反共、革新、保台」！甚至喊出：「台灣的命運絕不讓中共決定！」（蔣經國晚年與李光耀的一席話）一生反共立場堅定，令人敬佩！

其實，蔣經國在晚年不論思想或心境方面，均有很大的變化，例如晚年說出「我也是台灣人」（就是埋下國民黨生根台灣的決心）；如今參選黨主席者，竟有不知連接地氣為何物者，如何能立足台灣？！又如1985年8月16日蔣經國接受美國《時代雜誌》專訪時，明白的指出中華民國國家元首依憲法選舉產生，從未考慮由蔣家人士繼任；同年，12月15日在「國民大會」上，針對在他身後是否有蔣家人出現主政的問題，回答說：「既不能，也不會。」

諸此，已為外來政權與本土政權的轉移作了最好的無縫接軌，更開啟了1996年台灣民主化的時代，終結「黨國台灣」，邁進「民主台灣」的新里程！

復次，鄧小平曾在80年代初，委請新加坡總理李光耀到台灣來勸蔣經國：「你現在只有兩條路可以走，一個路就是接受鄧小平條約跟他和好，另外一條路就是走你老爸的路，就是反共到底。」沒想到，蔣經國斷然回絕說：「光耀兄你搞錯了，我還有第三個選擇，走我自己的路！」此不僅強化了「革新保台」政策（1986年3月在國民黨十二屆三中全會提出「革新保台」），更鼓吹「自己的國家自己救、自己的道路自己開」等等！這才是留給台灣的重要資產！

簡言之，蔣經國的功過是非，仁智互見，留待歷史公評。但國民黨權貴政要至今，並未悟透蔣經國「獨立台灣」的心境，讓台灣保留自由民主的元氣，成就一片華人社會嚮往的民主國度！

延伸來說，蔣經國亦無法預言未來台灣是什麼樣子，但把「台灣獨立」派（建立新國家）和「獨立台灣」（中華民國）派的論述（從晚年開放報禁、黨禁、解嚴等重大決定，確擁有類此民主胸襟），交由2300萬生命共同體決定！顯然是明智的做法。

1986年10月，蔣經國在國民黨中常會上強調，國民黨今天所面臨的局面是「時代在變，環境在變，潮流也在變」，國民黨必須 「以變應變」，但是萬變不能離其宗。遺憾的是，攀附蔣經國擁有權勢名利的老K，根本無心體悟蔣經國的「進退」哲理，只知圖眼前政治利益，真是可悲！也就是說，蔣經國的大政略是，進而能「三民主義統一中國」最好，若不成，則退而在台灣建立民主國度，絕不容中共統一併吞台灣。

詎料，國民黨卻出了馬英九們，竟全面「傾中」（蔣經國是「反共不反中」，然絕非是「投共」！）簡直是背道而馳！令人瞠目結舌！

蔣經國在1979年台美斷交之時，曾一度倡議用「台灣政府」名稱，即是一種「獨台」的概念。而在推動「臺灣關係法」的制定過程中，蔣經國還要求美國國會以「臺灣政府」這名稱來稱呼「中華民國」。由此可見，蔣經國的務實態度，並非故步自封，完全以維護台灣權益、人民福祉為首要，但絕不能向中共「臣服」！

令人痛心的是，如今的國民黨徒竟是爭相媚共討好，連「一中」（認同中華人民共和國）都不敢置喙半句，猶拼命飾言巧計以爭寵，噁心之至！甚至堂堂中華民國退役將領（泰半是黃復興），被視為「爛泥」！亦不敢吭聲，反成了「同路人」向台灣民選的政府擲石頭，簡直令人髮指！

如果為了爭奪黨主席位子，不知飲水思源，甚至忘了蔣經國的恩典和反共遺訓（吳敦義就是由蔣經國一手栽培拾級而上例證），那麼未來的國民黨，更不知為何而戰，反成了台灣人民唾棄的「爛泥」矣！