農業二三事》養殖漁業的未來？！

對廣大消費者而言，漁業轉換到餐桌上就是一道道「味美」的海鮮；只不過這味美的背後，潛藏的台灣漁業未來的困境：特別是，養殖漁業的未來何去何從的大哉問！

焦鈞

農林漁牧是農業的基本分類概念，至少在我國中央政府體系內，是這麼分類的。但漁業領域，有其特殊專業，也因為其生產型態的差異性，卻往往不是媒體關注焦點；粗略來說，台灣漁業可分為養殖漁業與捕撈漁業；而養殖漁業又分為內陸魚塭養殖、淺海養殖及海洋箱網養殖；捕撈漁業則分近海與遠洋。

對廣大消費者而言，漁業轉換到餐桌上就是一道道「味美」的海鮮；只不過這味美的背後，潛藏的台灣漁業未來的困境：特別是，養殖漁業的未來何去何從的大哉問！

擁有水產養殖專業博士高學歷的青農，和繼承父業守著魚塭的養殖戶二代，兩者之間最大的差異，就是台灣養殖漁業的結構性根本問題：低密度養殖與高密度養殖的差異。

問題是，為何明知高密度養殖是條不歸路，卻仍步上後塵？為何青農想以專業取代舊觀念，卻無法普及？

要認清台灣養殖漁業的未來，首要能對此問題有辯證能力。青農投入養殖業的具體數字很難有精準的粗算，但在為數不多的情況下，為何仍有人願意投身此高風險、與高不確定性的產業中？他們又面臨到那些問題？首先要從台灣的養殖漁業大環境談起。

一窩蜂是最糟糕的心態，不尊重專業也是

魚塭取得成本的偏高，更是造成青農投身養殖漁業心中最大的痛。占地約5萬5千公頃的養殖面積，大約有10萬的從業人口，也就是說，每個養殖戶平均的養殖面積約0.55公頃；如果扣除掉專業大型企業養殖戶，個體戶的魚塭面積大概都在1－2公頃左右。水產養殖的種類超過100種，找不到核心、旗艦型產品，更是一大問題。

魚塭取得成本的偏高，更是造成青農投身養殖漁業心中最大的痛。（資料照，記者陳燦坤攝）

按照農委會的官方資料，內陸魚塭面積約有4萬公頃，鹹水、淡水魚塭各約佔一半；淡水魚塭的主要養殖魚種為吳郭魚、虱目魚、長腳大蝦、蜆、鰻魚、鯉魚。鹹水魚塭主要的養殖魚種則為：虱目魚、文蛤、白蝦、石斑、草蝦。淺海養殖面積約1萬3千公頃，以牡蠣養殖佔最多、其次為文蛤。海上箱網養殖主要分布於澎湖縣及屏東縣，養殖面積約 120 萬立方公尺，養殖魚種以海鱺、石斑、嘉臘、紅魽、鯛類等高經濟魚種為主。

當中，民眾或許聽過澎湖的海鱺魚，就是屬於成功的箱網養殖模式，但這種高成本投入的養殖模式卻不是一般青農可以負擔的起；通常，一公頃的魚塭，從承租到整地到硬體設施，少則七、八十萬，多則破百萬，其實是筆不小的成本支出。這也造成了高密度養殖的遠因。

水產養殖環境，決定產業命運

高密度養殖衍生的複雜的魚病，而魚病愈嚴重，傳統養殖戶的養殖密度也就愈高。 形成上述惡性循環的主因，終結根本原因仍是產銷通路的不通透所造成。低密度養殖，或是混養，一隻草蝦絕對可以養到巴掌大；但其養殖成本換算市場通路價格，一公斤可能就超過一千元。如果，養殖戶沒有辦法打入高端消費市場通路，只好選擇高密度的養殖模式－反正，魚病造成的死亡率是相同的，那就加倍投放魚苗，最終存活比例的收成數字能達到預期數字，也就不在乎養殖密度的不斷提高了！

高密度養殖衍生的複雜的魚病，魚病愈嚴重，傳統養殖戶的養殖密度也就愈高。（資料照，記者黃淑莉攝）

舉個例子，以過去養殖榮景的蝦類養殖為例，如果一立方公尺的低密度養殖是50尾蝦苗，高密度通常就是500尾；當500尾的存活率是5%，1000尾的存活率是3%，那麼養魚戶最終仍會選擇投放1000尾為計算。如果，返鄉青農事專業養殖戶，又能有辦法低價取得魚塭，那麼投入低密度養殖的機會就會大增；但很不幸的，這樣的情況在台灣並不多見！

此外，台灣地小人稠，所以養殖魚塭的受制水文環境影響，很難找到乾淨的取水口，更不要說來自周邊沿海工業區的環境汙染。同時，缺乏循環經濟的概念，透過混養、資源循環再利用的概念，讓養殖漁業擺脫抽海水養殖的舊觀念，導入生物菌技術，提升養殖魚蝦的免疫力，搭配低密度養殖，自然能夠產出不同於高密度、高用藥養殖的水產品。

養殖漁業另一大困境，是來自於消費者的習慣

君不見，都市消費主力，仍強調所謂的現撈海鮮；但在海洋資源日益枯竭的大環境下，遠洋漁業又遭遇歐盟黃牌警告，民眾如果仍不扭轉多食用養殖魚類，而仍一窩蜂地追求捕撈海鮮，養殖漁業自然很難取得市場的主流地位。雖然，民眾在餐桌上已經經常享用到養殖海鮮，但前端生產的一窩蜂，又造成市場供過於求－這中間還有另一個巨大挑戰，就是進口水產品的低價競爭，這更是台灣養殖產業的巨大挑戰與衝擊。

正本清源，如何正面看待台灣養殖漁業的未來，除了要創造更多的使用者需求之外，恐怕還是得回到生產端的結構性調整：從魚塭取得成本降低，到鼓勵低密度養殖，但同步輔導養殖戶建立市場差異化通路，最重要的，就是能否對近海捕撈漁業的總量管制，一方面讓出空間把水產養殖的消費市場做大，一方面保護已經瀕臨枯竭的近海漁業生態。

當然，把一百多種養殖水產品項往下修正，找出適合台灣養殖環境，同時有競爭力的產品，譬如說，貝類養殖仍是台灣的強項，同樣刻不容緩。 台灣養殖漁業的未來，悲觀者認為或許該讓這個產業從零開始；但，仍有一群默默付出的專業青農，在水產養殖業默默付出。其未來，政府、消費者、養殖業者，三方須同步努力，方能扭轉這不確定的態勢。