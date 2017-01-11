兩岸與國際》中國鬥爭的伎倆既失效於台灣，又安能複製於韓國？

薩德的部署乃韓國的內政，是家務事。2016年7月10日中國外交部長王毅便曾公開說過，「韓國在自己國土內部署什麼武器，完全是韓國國家主權內政範圍」。以過往經驗看，凡介入人家的家務事者，其結局都不怎麼好。中國對台灣進行了幾十年的統戰與鬥爭，也介入選舉，結果台海兩國關係卻越走越遠。所謂的「以經促統」、「以商圍政」琳琅滿目，但回頭看兩國關係並沒有趨近。

顏建發／健行科技大學企管系教授

自從韓國決定部署薩德以來，中國對韓國的施壓未曾中止。由於薩德的部署決於朴槿惠總統任內，因此，當朴槿惠捲入閨密醜聞案而遭彈劾時，中國的喉舌媒體乃無所不用其極地對她加以攻訐，落井下石與汙名化的意圖，其舞劍顯然志在薩德。在韓國中樞出現困難而新總統尚未選出前，中國可能會認為這是得來不易的好機會。預料，未來幾個月，中國仍會加緊對韓國軟硬兩手的統戰與鬥爭。

在2016年7月8日韓國宣布部署薩德後，中國曾對韓國進行首次小規模的經濟制裁，接著，便一波波逐級升高。對於企業直接下手應始自樂天集團。由於樂天集團把星州的高爾夫度假區提供給政府作部署薩德之用，自2016年底起，其在中國的22家分公司前後遭到稅務審計、衛生、以及防火檢查的騷擾。股市方面，繼2016年8月中資凈賣出1770億韓元的股票後，9月開始加大賣出部位，直到11月底統計，已經是2015年同期的10倍額度。

今（2017）年元月初，報載，中國相關部門發佈新能源電動汽車補助名錄，而進入名單卻又被剔除掉的都是安裝韓國產電池的汽車；韓國三星和LG的相關電池產品排除在外。今年1月運航包機，韓國航空公司已遭中國的拒絕。韓國《中央日報》稱，這是中方報復薩德力度再升級的表示。

在2016年7月8日韓國宣布部署薩德後，中國曾對韓國進行首次小規模的經濟制裁，接著，便一波波逐級升高。（AFP）

為了化解來自中國經濟制裁的壓力，今年1月4-6日韓國最大在野黨共同民主黨所屬8名國會議員進行了為期3天的中國之旅，他們希望藉此緩解「韓流」在中國發展受限的窘境。韓國《朝鮮日報》批評，中國拒絕與韓國政府對話調解，卻與以實現政權交替為目標的在野黨議員會面。而外傳，共同民主黨希望中方在赴韓旅客、租機赴韓、韓電動汽車電池審批、與韓國藝人在中國發展等事情上，停止制裁，並表示該黨如果在2017年大選中獲勝，將會重新審視美國在韓國部署薩德導彈一事。不過，韓國外長尹炳世與代總理黃教安皆已公開喊話說，韓國要擺脫過於依賴中國的狀態，且基於國家安全的考慮，反而應儘快部署薩德導彈系統。這其實是中國共產黨「以商圍政、以民逼官」、「聯合次要敵人打擊主要敵人」的老戲碼，但無論如何，韓國已開始品嚐經濟過度依賴中國的苦果。

今年11月，中國共產黨將舉辦十九大。習近平志在必得。在這場權力布局的過程中，鷹派當道勢將成為主流現象。不過，中國向來有遇弱則強，遇強則弱的心理特質。川普自勝選後一路對中國嚴厲批判，今年1月3日又任命鷹派代表人物萊特希澤（Robert Lighthizer）擔任美國貿易代表；他曾指責中國有不公平的貿易行為。雖然北京已透過《路透社》對外放話說，中國共產黨正在列出一項與美國利益有關的清單，作為報復名單，但中國極可能是在摸美國的底、測美國的意向。習近平很清楚，以目前中國的內外局勢，和川普對幹，將得不償失。然，不往下找弱勢者出氣，又很難對內交代，薩德乃成為宣洩的話題。

然而，韓國人素來剛烈，中國如無法將之壓制到底，很可能會遭韓國的反撲，而中國的恃強傲慢反會將韓國更往美日陣營推。

今年11月，中國共產黨將舉辦十九大。習近平志在必得。在這場權力布局的過程中，鷹派當道勢將成為主流現象。（REUTERS）

韓國終究不同於台灣的分裂與軟弱。對於韓國在野黨議員的訪中之行，韓國《朝鮮日報》批評他們掉入中國的離間計，也是對中國的叩頭。執政黨新國家黨則直接批判此行是賣國行為，輿論也群起攻之。以此氛圍看，熱門的總統候選人，也就是共同民主黨前黨魁文在寅，恐怕會在韓中民族主義的對抗過程被犧牲掉。他去年10月9日曾呼籲政府應暫停在朝鮮半島部署薩德反導系統。

不管如何，本質上，薩德的部署乃韓國的內政，是家務事。2016年7月10日中國外交部長王毅便曾公開說過，「韓國在自己國土內部署什麼武器，完全是韓國國家主權內政範圍」。以過往經驗看，凡介入人家的家務事者，其結局都不怎麼好。中國對台灣進行了幾十年的統戰與鬥爭，也介入選舉，結果台海兩國關係卻越走越遠。所謂的「以經促統」、「以商圍政」琳琅滿目，但回頭看兩國關係並沒有趨近。

中國共產黨迷信唯物論，總以為物質利益可收買人心，武力威脅可怯懦人志，殊不知，獨立與自由之可貴，豈是蠅頭小利所能換取！中國共產黨即使買得動「個體」，卻買不動「集體」。中國介入越多，所得的反效果越大。

中國外交部長王毅（右）在去年曾公開表示，「韓國在自己國土內部署什麼武器，完全是韓國國家主權內政範圍」。圖左為韓國外長尹炳世。（EPA）

中國共產黨人自詡是統戰高手，然而，自習近平2013年擔任國家主席以來，僅四年的光陰，幾已槓遍週邊所有的國家。即便號稱接受中國460億美金投資的巴基斯坦，當2013年5月中國首次提出「中巴經濟走廊」時，其國內輿論一面倒地叫好，然隨著時間的推移，短短的3年之間，巴國的主流媒體也已逐漸傳出現對中國的疑慮與敵意，而不少在野政黨近來也此起彼落地發動小規模反中遊行示威，讓原本綿密的巴中關係也漸趨惡化。

中國共產黨向來有「柿子挑軟的吃」的行為傾向，但幾年內鬥遍那麼多的國家：蒙古、朝鮮、韓國、日本、台灣、越南、新加坡，倒是歷史上罕見的。與中國對立，這些國家多數會選擇靠向美日。

中國既是孫子的故鄉，也是阿Q的發源地。當孫子攻心為上的兵法失效後，接下來也就是阿Q粉墨登場之時。一旦薩德確實部署完成後，木已成舟，那時，中國恐怕也只能加以吞忍與粉飾。

不然，中國還能有甚麼選擇呢?