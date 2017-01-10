自由限時批》中國經濟先跪下一隻腿 企業家紛向川普輸誠！

阿里巴巴集團創辦人馬雲會見川普。（法新社）
◎杭東
再過幾天，川普就要就職第45屆美國總統。他現在最開心的事，就是主要的經濟敵人一中國，在他的「推特」大炮轟炸下，顯已豎起白旗，中國企業家紛紛前來輸誠，自願增加在美國的投資暨創造就業機會，使他「美國再強大」的願望，邁向新的里程碑！
根據著名的「地緣政治未來」（Geopolitical Futures, GPF）最新發表的分析報告，就指出，川普的美國貿易保護主義對中國的衝擊，大於北京報復措施對美國的影響。而據一項統計，美國2015年自中國進口商品的金額達到4830億美元，自中國2001年加入世貿組織（WTO）以來，美國每年都是中國最大的出口國，而其中不公平的交易爭議已然發生，且對中國不利；一旦美國終止自中國進口商品，這將使中國依賴出口行業的1500萬工人失業，對中國來說將是一場惡夢！GPF報告結論說：「如果美中爆發貿易戰，不論是美國或者中國，都會遭受損害，但最終美國會占上風。川普了解這一點，這也是他何以進逼北京，為美國爭取更佳談判結果的原因。」但「如果北京明白自己處於劣勢，或許會避免採取雙輸的策略。」
職是之故，阿里巴巴集團創辦人馬雲昨天會見川普的例子，就證明生意人的頭腦十分靈光。像馬雲就主動闡述一項新計畫，要在未來5年讓一百萬個美國小廠商登上這個電子商務平台，將商品賣給中國消費者。另一個中國安邦保險集團董事長吳小暉，則在去年底前與川普倚重的女婿庫希納（Jared Kushner，將在白宮扮演重要角色），就已私下會面多次（媒體傳聞談房地產投資案，但欲打通川普的政經人脈則是為真。不過美國媒體已在嚴格監督的家族參政事宜），希望能與川普晤談，期配合川普新政府的相關經貿措施合作等等。
儘管阿里巴巴集團旗下的淘寶網，在時隔4年後，於去年底，再因販售仿冒品充斥，被美國貿易代表署列入最新的市場黑名單（Notorious Markets List）（2012年當時連任的奧巴馬總統為穩定美中雙邊貿易，選擇給馬雲改善機會）；現換上川普則對中國經貿採強硬立場，並嚴批操縱匯率，製造美中巨大貿易逆差，搶走美國工人的飯碗。是「歷史上最嚴重的盜竊！」類如淘寶等又已被美方，列入「惡名市場」黑名單，馬雲自是憂心忡忡，故而搶先向川普輸誠（中國向是黨國掛帥，斷無企業可私人會晤外國元首的行動）。
復次，安邦擁有2850億美元（約9.1兆台幣）資產，是一家所有權結構神秘莫測的中國金融巨頭，而吳小暉曾是鄧小平的外孫女婿，前妻是鄧小平次女鄧楠的女兒鄧卓芮。安邦保險在2014年以19.5億美元（約593億台幣），買下紐約地標華爾道夫飯店，轟動一時。之後，美國政府對其資金來源不明十分關注，使擴張步伐受阻。此次吳小暉搭上庫希納，自是別有所圖，以抒緩不利中國企業的情勢。對川普則是正中下懷。
更重要的是，川普重組白宮全國貿易委員會，設立新的白宮「國家貿易委員會」（National Trade Council），以加速落實產業政策，並由對中鷹派的加州大學經濟教授納瓦羅（Peter Navarro）掌舵。納瓦羅著有「致命中國」（Death by China）一書，強烈質疑美國與中國的現行貿易關係。曾在2010年執導紀錄片「致命中國（Death by China）」，嚴厲批判中美貿易失衡以及自由貿易。
再者，川普亦深受納瓦羅的「致命中國」影響，川普還特別推薦「致命中國」紀錄片：「《致命中國》說得很對，這部重要的紀錄片用充分的事實、數據和洞察力，描述了我們與中國之間存在的問題。我強烈推薦大家觀看」。而川普在競選中反覆提到的如果他當選，要給中國進口的商品徵收45%關稅，便是納瓦洛提議的。故川普說納瓦羅有先見之明，「洞見全球化帶給美國勞工的傷害，並為重振中產階級指引一條活路」。
納瓦羅且在《致命中國》中，大量舉證中國利用監獄犯人充當奴工，大量生產有毒物品，以及大肆破壞生態環境、向世界輸出腐敗、操縱匯率、進行瘋狂的軍事擴張、肆意擾亂國際秩序等，呈現了中共統治下中國的真實面貌；同時，中國經濟在崛起的過程中採行許多不正當手段，以及對美國製造業和就業機會的戕害。復將販賣低價黑心產品獲得的大筆金錢建設更強大的軍警特務、網路警察、駭客，強化黨國專制的管控，並以經濟利益收買誘惑各國領袖、政客和商人、媒體等，戕害中國的人權，更有效地封殺言論自由和民主運動。
納瓦羅曾在《外交政策》雜誌（Foreign Policy），發表〈川普透過亞太強大願景實現和平〉（Donald Trump’s Peace Through Strength Vision for the Asia-Pacific）專文，就形容台灣「是亞洲民主的指標」，直指歐巴馬政府對台灣的態度「過分」，對中國則軟弱；更呼籲川普的新政府，應擬定更全面的武器交易合約，幫助台灣保衛自己對抗中國，並批判中國霸凌民主台灣。如今川普重用他以制衡中國經貿，自亦將等同扶助民主台灣的茁壯！
如今馬雲等中國企業集團紛向川普輸誠，可說是「一葉知秋」！正如近日中國經濟媒體所報導的：「盤點2016年的中國經濟，突然發現中國經濟進入了衰退，很多中國企業不好受，大多數則是在嚴峻的氛圍中苦苦支撐。….中國經濟發展這麼多年，迅速擺脫了貧窮，但始終未解決精神上、思想上的貧瘠。…2017年的中國是否會更加艱難？答案應該是肯定的」！
是以，在中國經濟退潮的時候，就可以知道有沒有穿褲子！