自由限時批》中國經濟先跪下一隻腿 企業家紛向川普輸誠！

阿里巴巴集團創辦人馬雲會見川普。（法新社）

◎杭東

再過幾天，川普就要就職第45屆美國總統。他現在最開心的事， 就是主要的經濟敵人一中國，在他的「推特」大炮轟炸下， 顯已豎起白旗，中國企業家紛紛前來輸誠， 自願增加在美國的投資暨創造就業機會，使他「美國再強大」 的願望，邁向新的里程碑！

根據著名的「地緣政治未來」（Geopolitical Futures, GPF）最新發表的分析報告，就指出， 川普的美國貿易保護主義對中國的衝擊， 大於北京報復措施對美國的影響。而據一項統計，美國2015年自 中國進口商品的金額達到4830億美元，自中國2001年加 入世貿組織（WTO）以來，美國每年都是中國最大的出口國， 而其中不公平的交易爭議已然發生，且對中國不利； 一旦美國終止自中國進口商品， 這將使中國依賴出口行業的1500萬工人失業， 對中國來說將是一場惡夢！GPF報告結論說：「 如果美中爆發貿易戰，不論是美國或者中國，都會遭受損害， 但最終美國會占上風。川普了解這一點，這也是他何以進逼北京， 為美國爭取更佳談判結果的原因。」但「 如果北京明白自己處於劣勢，或許會避免採取雙輸的策略。」

職是之故，阿里巴巴集團創辦人馬雲昨天會見川普的例子， 就證明生意人的頭腦十分靈光。像馬雲就主動闡述一項新計畫， 要在未來5年讓一百萬個美國小廠商登上這個電子商務平台， 將商品賣給中國消費者。另一個中國安邦保險集團董事長吳小暉， 則在去年底前與川普倚重的女婿庫希納（Jared Kushner，將在白宮扮演重要角色），就已私下會面多次（ 媒體傳聞談房地產投資案，但欲打通川普的政經人脈則是為真。 不過美國媒體已在嚴格監督的家族參政事宜），希望能與川普晤談， 期配合川普新政府的相關經貿措施合作等等。

儘管阿里巴巴集團旗下的淘寶網，在時隔4年後，於去年底， 再因販售仿冒品充斥，被美國貿易代表署列入最新的市場黑名單（ Notorious Markets List）（2012年當時連任的奧巴馬總統為穩定美中雙邊貿易 ，選擇給馬雲改善機會）；現換上川普則對中國經貿採強硬立場， 並嚴批操縱匯率，製造美中巨大貿易逆差，搶走美國工人的飯碗。 是「歷史上最嚴重的盜竊！」類如淘寶等又已被美方，列入「 惡名市場」黑名單，馬雲自是憂心忡忡，故而搶先向川普輸誠（ 中國向是黨國掛帥，斷無企業可私人會晤外國元首的行動）。

復次，安邦擁有2850億美元（約9.1兆台幣）資產， 是一家所有權結構神秘莫測的中國金融巨頭， 而吳小暉曾是鄧小平的外孫女婿， 前妻是鄧小平次女鄧楠的女兒鄧卓芮。安邦保險在2014年以19 .5億美元（約593億台幣），買下紐約地標華爾道夫飯店， 轟動一時。之後，美國政府對其資金來源不明十分關注， 使擴張步伐受阻。此次吳小暉搭上庫希納，自是別有所圖， 以抒緩不利中國企業的情勢。對川普則是正中下懷。

更重要的是，川普重組白宮全國貿易委員會，設立新的白宮「 國家貿易委員會」（National Trade Council），以加速落實產業政策， 並由對中鷹派的加州大學經濟教授納瓦羅（Peter Navarro）掌舵。納瓦羅著有「致命中國」（Death by China）一書，強烈質疑美國與中國的現行貿易關係。曾在20 10年執導紀錄片「致命中國（Death by China）」，嚴厲批判中美貿易失衡以及自由貿易。

再者，川普亦深受納瓦羅的「致命中國」影響，川普還特別推薦「 致命中國」紀錄片：「《致命中國》說得很對， 這部重要的紀錄片用充分的事實、數據和洞察力， 描述了我們與中國之間存在的問題。我強烈推薦大家觀看」。 而川普在競選中反覆提到的如果他當選，要給中國進口的商品徵收4 5%關稅，便是納瓦洛提議的。故川普說納瓦羅有先見之明，「 洞見全球化帶給美國勞工的傷害，並為重振中產階級指引一條活路」 。

納瓦羅且在《致命中國》中，大量舉證中國利用監獄犯人充當奴工， 大量生產有毒物品，以及大肆破壞生態環境、向世界輸出腐敗、 操縱匯率、進行瘋狂的軍事擴張、肆意擾亂國際秩序等， 呈現了中共統治下中國的真實面貌；同時， 中國經濟在崛起的過程中採行許多不正當手段， 以及對美國製造業和就業機會的戕害。 復將販賣低價黑心產品獲得的大筆金錢建設更強大的軍警特務、 網路警察、駭客，強化黨國專制的管控， 並以經濟利益收買誘惑各國領袖、政客和商人、媒體等， 戕害中國的人權，更有效地封殺言論自由和民主運動。

納瓦羅曾在《外交政策》雜誌（Foreign Policy），發表〈川普透過亞太強大願景實現和平〉（ Donald Trump’s Peace Through Strength Vision for the Asia-Pacific）專文，就形容台灣「 是亞洲民主的指標」，直指歐巴馬政府對台灣的態度「過分」， 對中國則軟弱；更呼籲川普的新政府， 應擬定更全面的武器交易合約，幫助台灣保衛自己對抗中國， 並批判中國霸凌民主台灣。如今川普重用他以制衡中國經貿， 自亦將等同扶助民主台灣的茁壯！

如今馬雲等中國企業集團紛向川普輸誠，可說是「一葉知秋」！ 正如近日中國經濟媒體所報導的：「盤點2016年的中國經濟， 突然發現中國經濟進入了衰退，很多中國企業不好受， 大多數則是在嚴峻的氛圍中苦苦支撐。….中國經濟發展這麼多年， 迅速擺脫了貧窮，但始終未解決精神上、思想上的貧瘠。…2017 年的中國是否會更加艱難？答案應該是肯定的」！

是以，在中國經濟退潮的時候，就可以知道有沒有穿褲子！