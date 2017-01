自由限時批》中國經濟先跪下一隻腿 企業家紛向川普輸誠！

阿里巴巴集團創辦人馬雲會見川普。(法新社)

◎杭東

再過幾天,川普就要就職第45屆美國總統。他現在最開心的事, 就是主要的經濟敵人一中國,在他的「推特」大炮轟炸下, 顯已豎起白旗,中國企業家紛紛前來輸誠, 自願增加在美國的投資暨創造就業機會,使他「美國再強大」 的願望,邁向新的里程碑!

根據著名的「地緣政治未來」(Geopolitical Futures, GPF)最新發表的分析報告,就指出, 川普的美國貿易保護主義對中國的衝擊, 大於北京報復措施對美國的影響。而據一項統計,美國2015年自 中國進口商品的金額達到4830億美元,自中國2001年加 入世貿組織(WTO)以來,美國每年都是中國最大的出口國, 而其中不公平的交易爭議已然發生,且對中國不利; 一旦美國終止自中國進口商品, 這將使中國依賴出口行業的1500萬工人失業, 對中國來說將是一場惡夢!GPF報告結論說:「 如果美中爆發貿易戰,不論是美國或者中國,都會遭受損害, 但最終美國會占上風。川普了解這一點,這也是他何以進逼北京, 為美國爭取更佳談判結果的原因。」但「 如果北京明白自己處於劣勢,或許會避免採取雙輸的策略。」

職是之故,阿里巴巴集團創辦人馬雲昨天會見川普的例子, 就證明生意人的頭腦十分靈光。像馬雲就主動闡述一項新計畫, 要在未來5年讓一百萬個美國小廠商登上這個電子商務平台, 將商品賣給中國消費者。另一個中國安邦保險集團董事長吳小暉, 則在去年底前與川普倚重的女婿庫希納(Jared Kushner,將在白宮扮演重要角色),就已私下會面多次( 媒體傳聞談房地產投資案,但欲打通川普的政經人脈則是為真。 不過美國媒體已在嚴格監督的家族參政事宜),希望能與川普晤談, 期配合川普新政府的相關經貿措施合作等等。

儘管阿里巴巴集團旗下的淘寶網,在時隔4年後,於去年底, 再因販售仿冒品充斥,被美國貿易代表署列入最新的市場黑名單( Notorious Markets List)(2012年當時連任的奧巴馬總統為穩定美中雙邊貿易 ,選擇給馬雲改善機會);現換上川普則對中國經貿採強硬立場, 並嚴批操縱匯率,製造美中巨大貿易逆差,搶走美國工人的飯碗。 是「歷史上最嚴重的盜竊!」類如淘寶等又已被美方,列入「 惡名市場」黑名單,馬雲自是憂心忡忡,故而搶先向川普輸誠( 中國向是黨國掛帥,斷無企業可私人會晤外國元首的行動)。

復次,安邦擁有2850億美元(約9.1兆台幣)資產, 是一家所有權結構神秘莫測的中國金融巨頭, 而吳小暉曾是鄧小平的外孫女婿, 前妻是鄧小平次女鄧楠的女兒鄧卓芮。安邦保險在2014年以19 .5億美元(約593億台幣),買下紐約地標華爾道夫飯店, 轟動一時。之後,美國政府對其資金來源不明十分關注, 使擴張步伐受阻。此次吳小暉搭上庫希納,自是別有所圖, 以抒緩不利中國企業的情勢。對川普則是正中下懷。

更重要的是,川普重組白宮全國貿易委員會,設立新的白宮「 國家貿易委員會」(National Trade Council),以加速落實產業政策, 並由對中鷹派的加州大學經濟教授納瓦羅(Peter Navarro)掌舵。納瓦羅著有「致命中國」(Death by China)一書,強烈質疑美國與中國的現行貿易關係。曾在20 10年執導紀錄片「致命中國(Death by China)」,嚴厲批判中美貿易失衡以及自由貿易。

再者,川普亦深受納瓦羅的「致命中國」影響,川普還特別推薦「 致命中國」紀錄片:「《致命中國》說得很對, 這部重要的紀錄片用充分的事實、數據和洞察力, 描述了我們與中國之間存在的問題。我強烈推薦大家觀看」。 而川普在競選中反覆提到的如果他當選,要給中國進口的商品徵收4 5%關稅,便是納瓦洛提議的。故川普說納瓦羅有先見之明,「 洞見全球化帶給美國勞工的傷害,並為重振中產階級指引一條活路」 。

納瓦羅且在《致命中國》中,大量舉證中國利用監獄犯人充當奴工, 大量生產有毒物品,以及大肆破壞生態環境、向世界輸出腐敗、 操縱匯率、進行瘋狂的軍事擴張、肆意擾亂國際秩序等, 呈現了中共統治下中國的真實面貌;同時, 中國經濟在崛起的過程中採行許多不正當手段, 以及對美國製造業和就業機會的戕害。 復將販賣低價黑心產品獲得的大筆金錢建設更強大的軍警特務、 網路警察、駭客,強化黨國專制的管控, 並以經濟利益收買誘惑各國領袖、政客和商人、媒體等, 戕害中國的人權,更有效地封殺言論自由和民主運動。

納瓦羅曾在《外交政策》雜誌(Foreign Policy),發表〈川普透過亞太強大願景實現和平〉( Donald Trump’s Peace Through Strength Vision for the Asia-Pacific)專文,就形容台灣「 是亞洲民主的指標」,直指歐巴馬政府對台灣的態度「過分」, 對中國則軟弱;更呼籲川普的新政府, 應擬定更全面的武器交易合約,幫助台灣保衛自己對抗中國, 並批判中國霸凌民主台灣。如今川普重用他以制衡中國經貿, 自亦將等同扶助民主台灣的茁壯!

如今馬雲等中國企業集團紛向川普輸誠,可說是「一葉知秋」! 正如近日中國經濟媒體所報導的:「盤點2016年的中國經濟, 突然發現中國經濟進入了衰退,很多中國企業不好受, 大多數則是在嚴峻的氛圍中苦苦支撐。….中國經濟發展這麼多年, 迅速擺脫了貧窮,但始終未解決精神上、思想上的貧瘠。…2017 年的中國是否會更加艱難?答案應該是肯定的」!

是以,在中國經濟退潮的時候,就可以知道有沒有穿褲子!