政治的日常》改變時代的日本人：為薩摩富強而懸命的島津家兩兄弟（下）

「大政奉還」就在久光決議轉向，接受西鄉隆盛的建議，跟宿敵長州結盟的情況下完成了。而整個大政奉還跟維新，也因為薩摩這個轉向的決定，而有了新的發展。只是在西南戰爭中，他並沒有支持西鄉，還因為其對政治的失望和無為，安安穩穩度過餘生。

李拓梓

前情提要

久光所面對的時代，是最為挑戰的時代。當時的政治環境非常紛亂，日本外有列強，內部尊王攘夷派、公武合體派的衝突一觸即發。久光一掌握實權，首先做的事，就是要讓藩論一致。他經過一番懇談，讓齊彬時期就已經展露頭角的西鄉隆盛和大久保利通等人決心繼續為他效命，但對於同屬「精忠組」，卻不願意跟光久一派合作的人，他也毫不猶豫的採取鎮壓的手段。

1862年，久光率兵北上勤王，知悉久光決意採取「公武合體」立場的部分前「精忠組」人，在伏見的「寺田屋」策劃暗殺傾向公武合體朝臣的行動。久光知悉此事，便派人前往勸服。在勸服的過程中雙方引發衝突，過激人士有馬新七等多人戰死，部分尊王派成員像是大山巖、西鄉從道等人經過勸說，決定投降，也獲得久光的原諒。

當時已經決心改走「公武合體」路線的朝廷，因此而對久光充滿信任，久光於是有機會跟哥哥齊彬一樣參與幕政。 不過，久光很快就發現，幕府是扶不起的阿斗。儘管在他的努力下，幕府啟動了一系列的改革，本來被要求謫居的一橋慶喜也如久光所要求，再一次以「將軍後見職」的職務開始綜理朝政。這段時間被稱作「文久改革」，但很多問題，不改革都沒感覺，改起來才會覺得礙手礙腳。主張更傾向現代化腳步、支持開港貿易的久光，一次又一次跟比較保守的幕府實際權力掌握者慶喜，發生嚴重的意見不合。這些衝突，都讓久光感到對幕府越來越失望。

島津久光像。（http://www.ndl.go.jp/portrait/datas/106.html）

在這段期間，久光在藩政管理上也受到很多挑戰，最重要的，就是他經歷了一場驚濤駭浪的對外戰爭。那是1862年的「生麥事件」所造成的，他的出巡隊伍，在橫濱附近斬殺了幾位誤闖隊伍的英國商人，引起英國方面嚴厲的譴責。 久光認為自己沒錯，因此跟忍無可忍的英國軍隊，在第二年打了一場「薩英戰爭」。不過瞎貓碰上死耗子，英軍過於輕敵，在砲戰中居然被久光打敗了。戰勝的久光雖然得到全國的崇拜，但他自知打贏只是運氣好，最好是乘著打贏的優勢，快快跟英國人簽了和約，希望藩內從齊彬以來一直在持續的現代化工程不要被打斷。 1864年，慶喜跟久光之間的衝突越來越無法收拾。

儘管久光仍然指揮部隊在「禁門之變」中跟會津藩合作，將長州打為「朝敵」，但他對慶喜不推動改革，卻執著於討伐長州，以及轉傾向鎖國的態度，越來越無法忍受。久光深知，這樣下去，幕府跟薩摩之間的衝突會變得不可避免。在這樣的背景下，他打開了薩摩無限可能的機會之門，也讓幕僚西鄉隆盛有機會去和宿敵長州人談合作，讓後來的「薩長同盟」有了啟動的機會。 因為久光的轉向，原來有機會打敗長州的幕府，處境竟然一夕變得有如風中殘燭。即使本來被認為英明的慶喜最後還是在1866年繼承了將軍職位，依然無法改變幕府的處境。

1862年日本武藏國橘樹郡生麥村（現橫濱市鶴見區）發生武士砍殺外國人事件，稱為生麥事件，後導致7艘英國軍艦炮轟鹿兒島，史稱薩英戰爭。（維基共享）

最終，「大政奉還」就在久光決議轉向，接受西鄉隆盛的建議，跟宿敵長州結盟的情況下完成了。而整個大政奉還跟維新，也因為薩摩這個轉向的決定，而有了新的發展。 維新後的久光，意見還是蠻多的，但這一次，他從進步派變成了保守派。他昔日的屬下大久保利通、西鄉隆盛、大山巖等人，現在都跟他平起平坐，這讓他顯然適應不良。於是，他對所有的改革都持保留態度，尤其是事關土地金錢利益的「廢藩置縣」政策，讓領土被迫歸還皇室的久光，對新政府非常不滿。他雖然一度因為聲望不錯，而出任「左大臣」職務，但因為他對所有的改革都持反對態度，導致他被大久保等人排擠，這個位子上的久光既無權力，也做不久。 退休後的島津久光回到鹿兒島，但是他只是抱怨抱怨政府，真的要他起來造反，他也不太想參與。

1877年，在新政府不得志的西鄉隆盛帶頭發動「西南戰爭」，但是昔日的老大久光並沒有支持西鄉，為了躲避戰火，他還一度跑去櫻島小住。新政府為了嘉許他這種逃避的態度，亂事平定之後，還頒發了「公爵」的爵位給他。這樣的態度，顯示了他對政治的失望和無為，也讓這位繼承哥哥遺志，權傾一時的雄藩領導者，最後決定採取視而不見的態度，安安穩穩地度過餘生。