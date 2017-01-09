魔幻拉美》連接大西洋與太平洋：巴拿馬運河

在大航海時代，西班牙帝國有意在中美洲找尋合適地點興建運河，避免改用陸運穿越中美洲的不便、或省去船隊得繞過合恩角的時間，以縮短橫越兩大洋的行程。不過西班牙興建運河的計畫由美國於二十世紀完成……

陳小雀

西班牙帝國進行大西洋與太平洋之間的貿易達兩百五十年之久。自1520至1776年間，箝制了美洲殖民地與西班牙之間的大西洋航線，又自1565至1815年間，壟斷從馬尼拉到墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）的太平洋航道。

大西洋航線方面，西班牙每年春、秋各有一次船隊，分別航向墨西哥的委拉克魯斯（Veracurz）和巴拿馬的波托韋洛（Portobelo）。太平洋的貿易則由「馬尼拉大帆船」（Galeón de Manila）負責運輸。從西班牙運來的乳酪、陶器、蜂蠟、服飾、鐵件、家具等，必須經過陸路，穿越墨西哥，才能由「馬尼拉大帆船」運到東方。同樣，「馬尼拉大帆船」從東方運來的絲綢、刺繡、瓷器、漆器、象牙等珍寶，也得藉陸運長途跋涉，才能從委拉克魯斯裝船，橫渡大西洋送至歐洲。

換言之，大西洋與太平洋航程之間，因地形之故，仍有一段必須依賴陸路，而陸路運輸常引起匪盜宵小的覬覦，運送過程險象環生。

西班牙每年春、秋各有一次船隊，分別航向墨西哥的委拉克魯斯和巴拿馬的波托韋洛。太平洋的貿易則由「馬尼拉大帆船」負責運輸。（www.ocesaronada.net）

西班牙帝國尚有一條南美洲航線，從西邊的巴拿馬港起航，途經祕魯利馬，一路南向，穿過麥哲倫海峽、或繞過合恩角（Cabo de Hornos），來到東邊的布宜諾斯艾利斯，再由布宜諾艾利斯航向西班牙。同樣受制於地形，巴拿馬至波托韋洛之間距離僅九十六公里，但在巴拿馬運河開鑿之前，船隊必須繞一大圈。

在大航海時代，西班牙帝國有意在中美洲找尋合適地點興建運河，避免改用陸運穿越中美洲的不便、或省去船隊得繞過合恩角的時間，以縮短橫越兩大洋的行程。墨西哥、尼加拉瓜和巴拿馬都是西班牙殖民當局考慮興建運河的可能地點，不過西班牙興建運河的計畫一直未付諸行動。

拉美各國獨立後，法國外交官菲迪南．德．雷賽布（Ferdinand de Lesseps，1805-1894）因成功參與蘇伊士運河興建工程，而計畫開鑿巴拿馬運河，並於1880年風光主持動工典禮；孰知，巴拿馬當地的瘧疾與黃熱病猖獗，奪走兩萬兩千名工人生命，造成工程延宕，導致法國跨洋運河國際公司（Société Civile Internationale du Canal Interocéanique de Darien）破產而退出興建計畫。

法國外交官菲迪南．德．雷賽布因成功參與蘇伊士運河興建工程，而計畫開鑿巴拿馬運河，並於1880年風光主持動工典禮；孰知，巴拿馬當地的瘧疾與黃熱病猖獗，奪走兩萬兩千名工人生命，造成工程延宕，導致法國跨洋運河國際公司破產。（www.basiccarpentrytechniques.com/）

運河開鑿地屬熱帶溼熱氣候，容易滋生蚊蟲。1881年，古巴醫生卡洛斯．芬萊（Carlos Finlay，1833-1915）發現黃熱病是由病媒蚊所傳播。然而，他的研究遲了二十年才受到重視，甚至被嘲笑多年，以致法國運河公司未能即時採取預防措施，造成工人大量死亡。美國延續巴拿馬運河的興建工程之後，採用芬萊的防疫建議，派遣昆蟲學家前往巴拿馬撲滅蚊子，得以控制黃熱病疫情。

運河工程十分艱巨，許多原住民勞工與中國苦力投入運河開鑿工程，據統計，勞工死亡人數逾五千六百人。經過多次嘗試，才設置船閘平衡河道水位，而使運河於1914年順利完工。但是，根據美、巴於1903年所簽訂的合約，運河屬於美國的財產。美國為了確保運河控制權，以運河中心線向兩側各延伸8.1公里，劃成運河區，為美國屬地，總面積1,380.5平方公里。運河區總督由美國任命，懸掛美國國旗，近百年來，不少美軍在這個熱帶天堂度過愜意日子。

巴拿馬運河連接大西洋與太平洋，巴拿馬地峽聯結南、北美洲。（Technology and Operations Management）

巴拿馬國土硬生生被運河切成兩半，巴拿馬人不得進入運河區，為了捍衛國家主權，而爆發多次流血抗爭。

1997年，巴拿馬總統托里霍斯（Omar Torrijos，1929 - 1981）與美國卡特（Jimmy Carter，1924- ）總統簽署合約，運河區自1980至1999年間則改由美、巴共管，並於1999年才連同運河一併歸還巴拿馬。 運河歸還後，運河區不再部署美軍保護船艦通行，酒吧、餐廳取而代之，吸引當地人、觀光客紛至沓來，觀賞船隻通過運河的景象。巴拿馬找回民族自尊，也將運河經營得相當成功，船隻通行費收入占國民生產毛額的百分之二十，使巴拿馬變得富裕，並於投入十年（2006-2016）光景完成擴建工程。

巴拿馬運河連接大西洋與太平洋，巴拿馬地峽聯結南、北美洲，這名副其實的商業樞紐激起尼加拉瓜興建乾運河的計畫。