緬梔子新娘》我是菜籽仔命

我希望女兒的生活比我好，把書念好，找份好工作，找個好男人嫁。不要像我這樣，一輩子在人家的腳下打滾，要愛情沒有愛情，要錢沒有錢。

張裕焯

菜籽，怎麼撒，怎麼活

水，來自於越南廣平省。2008年嫁一名住在高雄燕巢的男性。在此之前，她曾於2000年以工作簽證來到台灣三年，當時的工作是在台北照顧一名老太太，是家庭看護工。

怎麼會走入這段異國婚姻？

說來令人揪心。更早之前水在越南曾經有一段婚姻，並且與前夫生了一個女兒。但因為前夫不斷出軌，視這段婚姻如遊戲，因此，在女兒出生滿一歲後，夫妻兩人便離婚了。離異後，前夫很瀟灑的將女兒交給她撫養，自己逍遙自在去了。

那一年，她二十出頭，一個女人帶著新生的女兒，前途茫茫，只好返回娘家求助。回到娘家意味著得到幫忙照顧女兒的人手，好讓她安心外出工作，同時也代表她將要負起娘家部分的家計責任。接下來的幾年間，在故鄉始終沒有辦法找到一份穩定的工作以維持家庭開銷。終於在女兒將近十歲那年，決定離鄉到台灣來工作。

在台灣工作期間，她每個月定期把在台灣賺的薪資匯回家裡給母親與女兒過日子，扣除要還給銀行的借貸，以及繳給越南政府的稅金，每個月還有兩、三千塊錢可以運用，相較於越南當地的工資而言，這幾千塊確實也改善了家裡的財務狀況。工作近兩年之後，終於不需要再清還銀行債務與繳交越南政府的稅金，所賺的薪資才算是自己的。在台灣工作三年期滿回鄉前，輾轉得知前夫與新歡結婚，但不知道那位女性是不是當年介入她家庭的人。之後，又得知前夫與新歡生了兩個兒子，感覺上他的家庭生活蠻幸福的。而她對這個人與這件事的理解是：

「緣分啦！因為他帥，不然當時我怎麼會嫁給他？」。

問她：會在意嗎？

「唉呦！我中文不好，不會講啦！」

她用戲謔的語氣隱藏心裡的感受。

女兒十八歲那年，她經過同鄉朋友的介紹，認識了現任的丈夫，一位在高雄燕巢的台灣男性。

人家是望郎早歸，我是望夫成龍

2008年，她嫁給一位年紀大她五歲的台灣男性。丈夫原來是去越南觀光的，旅途中在友人的牽線之下兩人相識，隨後丈夫對她展開追求，為此還脫團在越南待上許久。

這男人長得很帥，交往的過程中他總是一襲西裝筆挺，談吐優雅，自述自己的大學學歷，與在台灣經營餐廳的工作，並表示希望可以跟她結婚一起在台灣生活。

在兩人一同規劃未來時，丈夫表示：因為手頭緊，希望她可以先行墊付台幣五十萬元的結婚費用，回到台灣之後夫妻兩人再一起還債。陶醉在愛情的當下，她就這樣向越南當地銀行貸款，接著便將女兒交給母親代為照顧，跟著這位男性來到台灣。

水。她說：「不要照我正面啦！被朋友認出來不好意思。」（圖：作者提供）

意外的是，一進到丈夫位於燕巢的透天厝，眼前出現的卻是滿屋子的垃圾。她隨意安頓好隨行的行李，便著手打掃，兩三天下來自屋內清出了四十幾包的垃圾。更意外的是，丈夫有一群奇怪的朋友，每天晚上會聚集在家裡一樓，抽菸、喝酒、甚是吸食強力膠，時而喧嘩、吵鬧，讓獨自待在二樓的她，將自己緊關在房間內不敢出門。他們每天晚上都來從不間斷，使得她成了白天放風，晚上入獄的受刑人，或像是丈夫養在家裡的寵物。

丈夫白天無所事事，跑得不見人影，而她因為人生地不熟也不敢跑遠，就這樣以家中存放的泡麵充饑，每天等著丈夫帶朋友回家，再把自己關進二樓的房間裡。直到第十四天晚上，當她正要入睡時，忽然聽到房門被重重的撞擊，因為不知道外面敲門的是誰，她趕緊自房內抵住房門深怕被撞開。結果一個用力，房門應聲而開使得她向前跌出。凝神、回頭一看，站在門口的竟然是醉眼惺忪的丈夫，接著丈夫責怪她為何不開門，一氣之下便將她趕出屋外。

當晚，她牽著家中的腳踏車在路邊遊蕩，身上毫無分文，一直到天亮後被村裡同是自越南嫁過來的同鄉撞見。這時丈夫的家庭，甚至整個村莊才知道她的存在。

「那個人自越南娶了太太！」

這消息成為村裡的大事。 婆婆知情後，將她安頓在舅舅的家中，並認真地交代她：我會請舅舅好好照顧你，但是妳絕對不要回去跟丈夫在一起，要不然兩人生了孩子誰養？ 這個交代，是真切的關懷，同時也令人心痛。自始她與丈夫，分住兩間房厝，相隔100公尺，接近卻又遙遠。這段期間，舅舅每天買便當給她吃，也會拿些錢給她花用，但是她不想成為一個白吃白喝的人，同時家鄉的債務還得要清償，因此在兩個月拿到居留證後，便到果園裡找了份工作打工。

燕巢出名的水果是蜜棗，她的工作便是穿著雨靴、戴著斗笠到果園裡種蜜棗。接著經過同鄉的引介，她到岡山的螺絲釘工廠去找了份正職的工作，一個月收入一萬八千元。這段期間，她一面工作，一面照顧中風的公公。每到發薪水的時候，她會拿一些錢給丈夫吃飯，但是丈夫無論拿到多少錢總是一下子就花光，換了滿身的酒氣回來，婆婆見到這種狀況，便囑咐她：不要再拿錢給丈夫，他有了錢早晚會喝死。

一段時間後，舅舅與舅媽夫妻看她辛苦，便去借了一筆錢幫她還債。三年後，輾轉認識一位在北部從事資源回收業的同鄉朋友，薪水待遇都不錯，她希望丈夫離開那些一起喝酒的朋友，便說服丈夫一同北上，從事資源回收工作。剛開始，丈夫果然酒喝的少了，工作績效雖然不好，但也看得出有在努力。但是幾個月後丈夫又開始喝酒，早上也喝，晚上也喝，一日晚上酒醉時，在路邊跌倒頭撞到電線桿，流了很多血，被送去醫院急救。

水在回收場工作的景象，她說：「回收這個工作很辛苦，做習慣就好。」（圖：作者提供）

幾天後，丈夫出院了。他說：自己沒辦法工作，不是個可以工作的人。

丈夫的態度，讓她萬念俱灰，霎時一股氣上來說：「我是絕對要待在這邊好好賺錢，你要回去喝酒還是要我？」。 不料，丈夫想了幾秒鐘後，隨即回答說：「我要酒。」，隨即嚷著要隨婆婆返回燕巢。自始，夫妻倆一南一北相隔兩地各自生活。

只希望女兒能過得好

幾個月前，越南的母親病危，她趕回見母親的最後一面。母親過世後，便帶著女兒過來台灣。女兒今年二十出頭，在越南完成大學學業，這是她這幾年辛苦工作的回報。來到台灣以留學生的身分申請了研究所，當下正就學於大學開設的語言學校。她說：

「我希望女兒的生活比我好，把書念好，找份好工作，找個好男人嫁。不要像我這樣，一輩子在人家的腳下打滾，要愛情沒有愛情，要錢沒有錢。」

訪談至此，筆者對她所認知的台灣印象感到好奇，她說：

「我感謝婆婆、舅舅、跟舅媽。台灣什麼都好，就是我老公不好。但是人生很奇怪，如果當時我不相信我老公，就不會遇到這麼好的一家人，遇到了卻不圓滿。這是不是命呢？」

未來呢？路要如何走下去？ 她說：

「有幾次我希望回去燕巢跟老公一起生活，但是他只會喝酒。看到這個樣子，我又回來了。沒見到他覺得他很可憐，見到他又會生氣，真是搞不懂，他為什麼不好好做人要這樣流浪？我其實也想要有一個家庭，但是顧及婆婆、舅舅、跟舅媽的感受，不願意跟他離婚。」

水在回收場工作的景象，她說：「女人，都希望有個家庭吧！」（圖：作者提供）

她認為這段關係裡，如果有一個人是最大輸家，那個人一定是婆婆，最難過的一定是婆婆。因為她為人子女，自己也是一個孩子的媽。 她想起了母親臨終前的景象：

「我媽媽過世前跟我說：『我很擔心妳們母女倆，我愛妳們，希望妳們能夠過得好。』這是她對我說的最後一句話。」

「天會亮啦！不管我們是否熟睡或正做著惡夢。」

門外夜色漸深，而我能想到對她說的，只有這句。