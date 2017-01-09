自由限時批》當德州政要響應川普喊「蔡總統」，這還用再說嗎？！

辛文

當德州政要紛紛稱呼「蔡總統」之時，就比跟川普或其團隊見面，更具穿透力，具指標性意義！這下，老共又要崩潰了！因為德克薩斯州，不但曾經獨立過（德克薩斯共和國。亦稱孤星共和國，1836年一1845年），而且還出了好幾位美國總統（包括詹森、老布希、小布希等），地靈人傑，在美政壇的影響力，更是無與倫比！

此次小英總統出訪包含宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等4友邦，去程過境美國德州休士頓、回程過境加州舊金山，共9天。而她能否與川普或其團隊晤面，就引發國際媒體高度關注。

此事現已獲另一重要資訊，就是川普所屬的共和黨政要（包括內閣成員在內），莫不重視小英總統的過境訪問；所以低調與否並不重要，重要的是，該見的或電話的都連絡到了，還有意想不到的重大收獲，就是會面者一反往常，直稱「台灣總統蔡英文」，或「蔡總統」，非比尋常！

例如小英總統過境德州休士頓，市長特納（Sylvester Turner）就以高規格禮遇，而德州州長艾波特（Greg Abbott），剛訪澳洲回來，就立馬開了3小時的車來訪，其辦公室還發出新聞稿，標題特別註明：「州長艾伯特與台灣總統蔡英文在休士頓會晤」（Governor Abbott Meets Taiwan President Tsai Ing-wen in In Houston）」。另曾宣布參選總統的德州參議員克魯茲（Ted Cruz），是茶黨運動的代表人物之一，曾公開力挺美國總統當選人川普與蔡總統通電話。這次更在電視面前公開表示，他在與蔡英文會晤前，他與其他德州的聯邦議員都有收到中國信函，要求不要與蔡英文見面。但他說，那封信不具有說服力，中共的人沒有權力否決美國議員要與何人見面，美國沒有要求中國這樣做，中國也沒有立場要求美國要怎樣做。此乃以往罕見的現象，頗耐人尋味！

小英總統出訪包含宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等4友邦，去程過境美國德州休士頓、回程過境加州舊金山，共9天。而她能否與川普或其團隊晤面，就引發國際媒體高度關注。 （REUTERS）

同時，小英總統亦與美重量級參議員馬侃（John McCain）通電話表達謝意，而馬侃曾於2008年代表共和黨參選過美國總統，現參議院軍事委員會主席，去年6月曾率6人參議員團訪台，並催生美國國會最近通過的國防授權法案，放寬國防部官員訪台的限制等等。此外，並與特別前來休士頓致意的美國傳統基金會創辦人佛訥、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會，會中針對近期台海情勢及台美關係有深入討論。顯見收獲頗豐！ 由於德州在美國，是相當特殊的一個大州，地大物博，為全美第二大州（面積僅次於阿拉斯加；人口次於加州。2003年人口普查，德州約有一千一百多萬人。其中將近三分之一是拉丁裔（Latinos）。2012年人口估算，人口達到二千六百多萬）。並在美國政壇地位特殊，亦深具相當影響力（在美國南北內戰和重建時期之後，德州南方民主黨人持續執政達一個世紀，從1874年至1979年，民主黨一直是德州的執政黨。但自1980年代，雷根當總統後，德州逐漸成為共和黨的票倉）。

比較特殊的是，德州曾「獨立建國」，1837年還成立「德克薩斯共和國」，當時的美國、法國、比利時、荷蘭、尤卡坦共和國等都予承認；直至1845年美國政府宣佈，「德克薩斯共和國」願意加入美國聯邦的話，則將承認格蘭德河為其邊界。同年，「德克薩斯共和國」結束，加入美國成為美國的第28個州。 然則，德州民風慓悍，有自己的牛仔文化（大都喜戴牛仔帽，穿馬靴）。而在美國各州，也絕對看不到的景象，就是德州的公立機關，共懸掛六面旗，包括：德克薩斯共和國，墨西哥共和國，西班牙王國，法蘭西王國，美國南方邦聯和美利堅合眾國，以代表德克薩斯的歷史。

有時，在德州境內，看不到美國國旗並不奇怪，但是「孤星共和國」（德克薩斯共和國）的國旗，則永遠飄揚！所以，當地人有句口頭禪就是：「我們只是借用美國憲法而已」。 是以，這次當德州政要紛紛稱呼「台灣蔡總統」之際，媒體又爭相轉播，其意義自是不在話下，顯然，「英捷專案」已首傳捷報，使台灣未來在國際舞台上，將更上層樓！