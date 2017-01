自由限時批》CIA讓張憲義出書露面的動機是………？！

前中科院核研所副所長張憲義在1988年叛逃到美國,他在新書中揭露台灣曾進行驚人祕密計畫,迫使美國強行介入,並終止台灣的核武研發計畫。(圖:遠足文化公司提供)。

◎東方亮

當美國新舊政府交替之際,國安團隊亦同樣換人; 而在國際媒體和美國情治單位卻頻傳俄羅斯藉網路侵駭干預美國大選 之時,28年前的CIA間諜、前中科院核研所副所長張憲義, 突於最近要公開出書亮相,其背後的動機,在在耐人尋味! 亦顯現川普未來的「聯俄制中」和「一中」政策, 或將會有重大變化的玄機。

其實,張憲義的叛國事實俱在,辯駁亦無多大意義, 就是換成任何國家也一樣無法容忍!因為他當時帶走的「核武研製」 絕密資料,已幫助美方徹底摧毀台灣的「核武夢」,不但台灣28年 來無法研製,更不可能擁有和使用;主要是他和當時的CIA局長李 潔明一起在美國國會作證,使台灣核武研製「罪證確鑿」, 只有完全廢掉一途,才符合美國的最大利益!同時, 此舉復對美國雷根政府在後冷戰時期,起了很大作用, 得以幫助後來尼克森政府與中華人民共和國建交鋪路( 當時美中同意擱置台灣問題,和平解決,自不容台灣推有核武破壞「 制蘇」大事),促使後來的「美中制蘇」大戰略成功, 更導致前蘇聯解體!

簡言之,現在張憲義再拿陳年往事,講台灣的核武如之何, 已失去意義;而像近日所爆料的:台灣曾計畫經國號IDF戰機裝載 研製的核彈頭導彈,對中國發動攻擊等等,只是軼聞, 且皆已成過眼煙雲;倘是為自己辯解,恐只有交付歷史裁判而已! 並不具意義。然何以他還要在此時此刻亮相,其背後的動機為何? 絕非只是「口述歷史」出書,那麼簡單, 這才是各方真正關注的所在!

再者,CIA是為美國利益從事情報、間諜工作,而其口頭禪是:「 一日CIA,終身CIA(退休亦是線民)」,並且是「 將祕密帶到墳墓裏」!所有的機密,永遠是機密,能說出來的, 不是「假機密」,便是另有所圖。所以張憲義敢公開亮相,沒有CI A高層同意是不可能的,就像過去他有好幾次可以露面, 都不被允准。此次雖只講自己如何當CIA數十年的間諜故事, 頂多可以編劇拍電影,意義不大,外界則傳聞恐是另有玄機!

然則,若看到歐巴馬政府近來動作頻頻, 包括批俄羅斯駭客影響美國總統大選, 或指川普與中國為敵不智等等,就是希望川普不要和普丁走得太近, 也不要急著調整「一中」政策等等;像前者,一度讓川普氣得跳腳( 甚至暗批CIA等機構捏造事實),還告訴「紐約時報」:「 這是政治迫害」,並稱中國於2014年後期和2015年初期已侵 入美國政府人事管理局(Office of Personnel Management)的電腦時,卻相對引起極少的關注。

接著,川普在與美國情治機構首長進行「具建設性」會議後, 他要求在本月20日就職後的90天內, 指派一個小組為他籌劃對抗網路攻擊的方案。更發表聲明指出,「 儘管俄羅斯、中國,其他國家, 及外部團體和人士一直企圖要突破我們政府機構、 企業和組織的網路基礎設施,包括民主黨全國委員會(Democr atic National Committee)在內,但對於這次大選結果, 絕對未產生任何效應。」(路透報導,針對美國情治首長指控俄國藉網路侵駭以影響2016 年美國總統大選,俄國一概否認)云云。

換言之,川普在全面更迭情治首長之時, 自亦引起各種人事磨擦和反彈;顯然川普用的國安團隊, 包括白宮國家安全顧問佛林(Michael Flynn)或國務卿狄勒森(Rex Tillerson)等核心成員,都和普丁關係匪淺, 自使即將在野的民主黨擔憂;所謂「安內攘外」, 川普自也立馬調整腳步,近日決定延攬反俄派大將、 甫卸任參議員的寇茲(Dan Coats)出任國家情報首長(Director of National Intelligence,DNI。 職司統籌整合美國十六個情報單位。(寇茲曾是參院台灣連線成員, 去年國會審查國防授權法案時,他提出自己的修正案版本, 要求美國解除軍事將領和助理國防部長以上層級官員訪問台灣的限制 ),以示平衡美國「聯俄、制俄」兩派立場。 而美國情報界也對寇茲出任情報界大家長表示歡迎, 希望川普能與被他痛批的美國情報界盡棄前嫌。

由於川普對中國的經貿、軍事等種切鴨霸行為一向不滿,而自稱呼「 台灣總統」蔡英文後,也對一向由中國「發號施令」的「一中」 表示要調整;搞得北京強烈反彈,「文攻武嚇」台灣, 軍演動作頻頻,惹火了川普,反批中共佔盡美國便宜還賣乖, 特別是南海、北韓的核武問題。結果歐巴馬政府又十分緊張, 苦勸不要對「一中」輕舉妄動,以維持現狀為宜。 但川普一向主見很深,不輕易更改,所以外界揣測CIA為何在新舊 政府交替之際,讓「台灣核武洩密者」張憲義亮相, 是否針對川普欲調整「一中」而來,讓他回憶所崇拜的雷根總統「 終結台灣核武」的往事,提醒他不要輕易調整。

美國歷任總統大多基於美國利益對台灣維持友好和保護, 像早期共和黨籍的艾森豪或的雷根,都助台有加; 然基於大戰略和地緣政治影響,不得不隨時調整「一中」政策。 例如雷根為了「聯中制蘇」,自使台灣利益受損(註: 當時美中建交的默契,是毛澤東或鄧小平,都承諾美方高層是「 和平」解決台灣問題,並未是放棄台灣,而毛、鄧都有「 一百年解決不遲」的說法,否則台灣早就被併吞了); 其實美方早已知曉「新竹核能研發計畫」(「桃園核武研發計畫」 係在1975年後,張憲義則是1976年留美返中山科學院核研所 任職),還暗中給予支持協助,後來翻臉摧毀, 是不容台灣擁核壞了「聯中制蘇」的大事之故!

如今川普又再提起「一中」,則是希望「聯俄制中」, 等於又翻轉美國37年來的「聯中制俄」,自使國安、 情治系統官僚難以一下「調整」過來。

總之,所謂美國的「一個中國」政策,跟吾人想的不太一樣。 從歷史觀察,在二戰前後,美國自羅斯福總統以降的「一中」 是中華民國,當時還併列為「四強」(羅斯福、史達林、 邱吉爾和蔣介石還曾會談)之一;之後國共內戰, 美國杜魯門總統一度放棄中華民國;若不是韓戰爆發, 美方被捲入和解放軍作戰,才有軍事聯防台灣(第七艦隊巡弋台海, 保衛台灣的「反共抗俄」);然自蘇聯崛起威脅美國, 而中華人民共和國盤據中國,所以開始籌劃「聯中制蘇」戰略, 將中華民國逐出聯合國,此時的「一中」則為中華人民共和國。

但時移境遷,自蘇聯解體為俄羅斯,而美國在37年間養壯了中華人 民共和國(2015年二月,五角大廈長期研究中國的專家白邦瑞( Michael Pillsbury)出版的《百年馬拉松── 中國取代美國成為全球超強的秘密戰略》(The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)已有詳盡論述, 指中國制訂了一項百年現代化的「戰略欺騙計畫」(Strateg ic Deception Program),試圖蒙蔽美國政府, 不知不覺地幫助中國實現由中共主導的共產主義體系, 替代美國主導的世界秩序。註:此「一中」指中華人民共和國), 現卻成了美國和川普的「心頭之患」,認為台灣還擁有「中華民國」 國號,當可用來「一中VS一中」。再與日俄聯手對付中共( 只要看歐巴馬的「反台獨」,是要老共承認「中華民國存在的事實」 ,當然北京不肯)

須知,美國人的反共是深受麥加錫主義長期性影響,而美國又有「 共濟社」的地下龐大反共力量(川普團隊不少成員,是與「共濟社」 關係密切)。與中俄之間是既聯合又反制,都是策略性的戰略、 戰術運用,完全視時勢變化作必要的調整,以維護其國家核心利益!

是以,現在川普的「一中」,就變得相當複雜;像美國有CIA, 潛入中國,老共也一樣共諜潛入美國。因此,新的一輪美中俄「 諜對諜大戰」,已然開始,而CIA的間諜張憲義, 雖是一根不起眼火柴,但卻可讓人看到另一點透亮!