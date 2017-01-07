無以酩狀》Wild Turkey：《末路狂花》上天總是絕人之路

塞爾瑪與露易絲在男權至上的年代裡，只能靠著一把槍來捍衛自己；遇到波折後即使對彼此生氣也不會選擇拋棄，她們損傷男性尊嚴正如同她們遭男人們鄙視一般。向來被視為男人專屬的威士忌，看似傻妞的塞爾瑪，用一口接一口的野火雞波本證明，沒有誰能決定女人就該偏好什麼或者用什麼方式來生活。

縮梭

執導過《神鬼戰士（Gladiator）》、《美國黑幫（American Gangstr）》如此男人味十足的 電影前，導演雷利．史考特曾經於1991年拍攝過另一部堪稱女性主義代表的《末路狂花（ Thelma & Louise）》。劇情講述兩名各自擁有人生課題的女人：18歲就結婚但是被丈夫嚴管欺凌的塞爾瑪，曾經在德州發生不願透露創傷的餐廳女侍露易絲；兩人個性看似天差地遠，卻始終彼此相依。

《末路狂花》被視為女性主義經典電影（以前自拍好辛 苦...沒有鏡頭可以看）。（圖：Pathé Entertainment）

姐妹淘原本只是想去郊外小屋散心玩樂，卻意外槍殺前來搭訕試圖強暴塞爾瑪的男人，兩個人展開一路向南逃亡墨西哥計劃。沿途出現的男人幾乎是沒有個好東西：偷光她倆積蓄又偷心的曾經小鮮肉布萊德彼特，多番巧遇出口淫語穢言的油罐車司機，看似威挺卻輕易被挾持而哭喪求饒的警察。面對釋出好意的男人，像是男友與試圖討保兩女的警官，露易絲仍然無法卸下心防信任。

喝酒誤事，如果真要怪罪的話，就從塞爾瑪到酒吧裡點的一杯純飲「野火雞波本威士忌（Wild Turkey Bourbon Whiskey）」加一瓶可樂開始；當然，被塞爾瑪說服之後，露易絲也跟著點了杯老是不知道怎麼讓人教小孩的瑪格麗特（Margarita），還追加純飲一杯金快活龍舌蘭（ Jose Cuervo Tequila）。

露易絲點的酒，是不是也透露她想逃往墨西哥的想望？

喝Wild Turkey Shot的塞爾瑪（左），喝Margarita的露易 絲（右）。（圖：Pathé Entertainment）

現今的野火雞酒廠沿革自1850年代開始，酒廠名稱為「老摩爾（Old Moore）」，1888年改由當地同時經營多間酒廠的愛爾蘭移民湯瑪斯．瑞皮（Thomas B. Ripy）買下，替許多威士忌批發商代工製作多款波本威士忌；19世紀中末期，除了肯德基州路易維爾為波本威士忌重鎮，此處的安德森郡亦為肯德基州波本首屈一指產區，不僅包括勞倫斯堡的瑞皮家族，另外還有道林家族（Dowlings）、瓦特費爾與弗雷澤家族（Waterfill & Frazier）、布朗家族（ Browns）等等。當然還有一些來自肯德基州波本郡，但是波本威士忌名稱的由來並不於此。

老摩爾酒廠於1891年拆毀後重建，另名為「老核桃木之泉（Old Hickory Spring）」，發售多款系列威士忌、與其它商販或酒廠合作；像是伯漢酒廠（Bernheim）或威勒酒廠（Weller） 都會自不同酒廠購買原酒來調和出它們自家的最終產品。

Wild Turkey酒廠吸引許多遊客前往參觀。（圖： popularmechanics.com）

1902年，湯瑪斯．瑞皮去世後，老核桃木之泉酒廠被其它酒廠併購，這段期間內，瑞皮之子將酒廠再更名為「瑞皮兄弟（Ripy Brothers）」，直到美國禁酒令（Prohibition，1920﹣1933 年）時關閉酒廠。雖然禁酒令結束後四年，申利公司（Schenley Company）協助瑞皮兄弟復廠，地點卻不再是原址，名字也改為「大道酒廠（Boulevard Distillery）」；瑞皮兄弟仍舊持續與其它公司簽訂合約生產代工威士忌，其威士忌品牌包含老喬波本（Old Joe）、J.T.S.布 朗波本（J.T.S Brown）等。

19世紀初在紐約布魯克林創立的奧斯丁．尼古拉斯（Austin Nichols）食品公司在禁酒令結束沒多久，發覺酒類市場龐大商機，決定於1938年開始只專攻葡萄酒與烈酒生意，肯德基州波本威士忌也列名其中。當時奧斯丁．尼古拉斯公司的總裁－湯瑪斯．麥卡錫（Thomas McCarthy）喜好偕同友人至長島郊外狩獵野火雞，便在1942年正式選擇以野火雞替自家威士忌命名。

Wild Turkey系列產品。（圖：wildturkeybourbon.com）

1949年，大道酒廠改由古爾德家族（Goulds）取得經營權；1954年9月10日，後來成為美國威士忌傳奇人物，彼時僅19歲的吉米．羅素（Jimmy Russell）進入該酒廠工作，跟隨蒸餾師厄尼斯特．瑞皮（Ernest W. Ripy Jr.）學習製酒。1972年，奧斯丁．尼古拉斯公司自古爾德家族買下大道酒廠；1970年代末期，波本威士忌被認為過時，1976年酒廠嘗試以蜂蜜調味波本酒（Wild Turkey Honey Liqueur）挽救市場。

1980年，法國酒業集團保樂力加（Pernod Ricard）買下酒廠，2009年再由義大利金巴利集團（Campari）購得。這段期間，首席蒸餾師吉米．羅素從未放棄傳統波本威士忌製酒理念，經歴1980年後期的波本復興迄今，吉米與其子艾迪．羅素（Eddie Russell）倆始終為美國威士忌堅持努力。

Wild Turkey首席釀酒師Jimmy Russell（喝酒養生？）。（圖：The Bourbon Review）

連塞爾瑪搶劫商店時，還不忘請店員打包幾瓶野火雞威士忌。

2015年七月，提供道地義大利披薩與美味調酒的邁阿密現代餐酒館（La Moderna），其調酒師羅斯堤．克爾凡（Rusty Cerven）以這部《末路狂花》為題，發想出同名調酒「末路狂花」－混合多明尼加白色蘭姆酒（Brugal Extra Dry Rum）、浸泡過朱槿花的艾普羅藥草酒（ Aperol）、椰子蘇打水與新鮮草莓，最後再注入義大利普塞珂氣泡酒（Prosecco）；充滿各 種柔美花果香味又帶著強烈的蘭姆酒性格，隱約苦韻隨著氣泡竄昇。

調酒師Rusty Cerven與La Moderna的招牌特調－Thelma & Louise。（圖：miaminewtimes.com）

一連串事件使得塞爾瑪和露易絲走向必然的選擇，在講求男權至上的年代，她們只能靠著一把槍來捍衛自己；遇到波折後即使對彼此生氣也不會選擇拋棄，她們損傷男性尊嚴正如同她們遭男人們鄙視一般。向來被視為男人專屬的威士忌，看似傻妞的塞爾瑪，用一口接一口的野火雞波本證明，沒有誰能決定女人就該偏好什麼或者用什麼方式來生活。

今晚，妳要不要也來一杯野火雞威士忌看看自己不同的模樣？

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