高雄市電影館影展贈票活動》心的彼岸冒險

高雄市電影館

主題影展 An adventure of mind Film Festival

日期:1/1(日)-2/9(四)

「心的強大,才是真正的強大!」

高雄市電影館策劃「心的彼岸冒險」主題影展,選映數部心靈佳片,包括日本藍絲帶最佳導演西川美和新作《漫長的藉口》,用細膩的手法描寫偷情男子面對亡妻的心理狀態,娓娓道出愛一個人的美好與煎熬。而被譽為孤高作家佐藤泰志的函館三部曲最終章《愛情,突如其來》講述空虛的獨身男人與持續追求愛情的女子之間的故事,悽美又讓人揪心。被廣大影迷愛戴的《深夜食堂電影版》也在歲末推出第二集,獨有的溫馨小品步調,持續用療癒的食物溫暖觀眾的胃和心。

所謂人者心之器也,唯有從心出發,由「心」來面對未知的冒險,才能達到真、善、美、新的人生境界。

漫長的藉口

《 漫長的藉口》(Nagai iiwake )

西川美和 本木雅弘、深津繪里、黑木華、池松壯亮

日本Japan | 2016 | DCP |彩色color | 125min | 輔12 | 日語發音 Japanese | 中文字幕Chinese Subtitles

精湛的劇情架構和細膩的心理描寫,娓娓傾吐愛一個人的「美好」與「煎熬」,讓所有觀眾的內心深處都能產生共鳴。

★ 2016年日本本屋大賞第四位

★ 2016高雄電影節

人氣作家衣笠幸夫,得知妻子和好朋友旅遊途中車禍身亡的消息,當時他正在與外遇對象偷情,事後面對世人,只能偽裝為悲劇的主角。在調查意外事故的過程中,貨車司機陽一不禁痛哭失聲,原來他的妻子與幸夫的妻子是好友,一起遭遇不幸。因為工作的關係,陽一必須離家好幾天,在罪惡心的驅使之下,幸夫答應到家中照顧陽一年幼的孩子們:還在讀幼稚園的妹妹小灯,以及為了陪伴妹妹而放棄考國中的哥哥真平。膝下無子嗣的幸夫頭一次體驗到為了別人而活的喜悅,原本空虛的日子開始閃耀不同的光輝,妻子過世時未曾留下一滴眼淚的幸夫,這時終於學會了「愛」…。

1/3 Tue. 14:00

1/4 Wed. 19:00

1/6 Fri. 19:00

1/7 Sat. 19:00

1/11 Wed. 14:00

1/15 Sun. 16:30

愛情,突如其來

《愛情,突如其來》(Over the Fence)

山下敦弘 小田切讓、蒼井優、松田翔太

日本Japan | 2016 | DCP | 彩色color | 113 min | 輔12 | 日語發音 Japanese | 中文字幕Chinese Subtitles

如夢似幻的短暫夏天,柵欄的彼端是希望還是愛情呢? 白岩被妻子拋棄後,從東京回到了故鄉的函館。僅靠著失業給付過活的他,每天嗑著便利商店的便當及兩罐啤酒,渾渾噩噩地度過公寓及職業訓練中心兩點一線的生活。他覺得自己活著已經沒有一絲一毫的快樂,只能像這樣不斷工作著直到死去。然而有一天,在職業訓練中心一起學習的朋友代島帶白岩去了酒店,結識了年輕的酒店小姐聰。不顧世人眼光,率真的個性,危險又美麗的她立刻深深地吸引了白岩…美麗的、崩毀的、男與女的故事。

1/20 Fri. 19:00

1/22 Sun. 14:00

1/25 Wed. 14:00

2/2 Thu. 14:00

2/4 Sat. 19:00

2/8 Wed. 19:00

瑪麗娜之橋

《瑪麗娜之橋》( Marina)

史泰康尼斯 魯奇羅卡西歐、多納泰拉菲諾基亞羅、馬泰歐席夢尼 義大利 Italy | 2013 | DCP |彩色color | 124min | 輔12 | 義大利語發音 Italian | 中英文字幕Chinese English Subtitles

永世情歌傳唱六十年,比國史上最暢銷的金曲歌手。 貧困的樂天青年,生活在落後的義大利南方小鎮,他的父親為了給家人更好的生活環境,決定舉家遷往比利時的礦場工作,移民勞工之子的身份加上語言文化隔閡,讓他飽受歧視排擠,似乎天註定,只能跟隨父親在礦坑裡匍匐、從社會底層遠窺美麗的夢想幻影。從小酷愛手風琴,在老師教導下開啟他的音樂之路,卻受保守父親的強烈反對,只能偷偷在酒吧駐唱,再次邂逅了求學時心儀的女孩,彼此相約在瑪麗娜之橋私定終生,夢想與幸福,他能否奮力抓在手心?

1/4 Wed. 14:00

1/7 Sat. 16:30

1/10 Tue. 19:00

1/14 Sat. 16:30

1/18 Wed. 14:00

明天別來敲門

《明天別再來敲門》( A Man Called Ove)

漢斯霍姆 洛夫拉斯卡、芭哈爾帕爾斯 瑞典 | 2015 | DCP |彩色color | 116min | 保護6 | 瑞典語發音 Swedish | 中英文字幕Chinese English Subtitles

社區討厭鬼決定要向明天告別,一次次嘗試不同方式,奇事卻一件件發生。

★ 英國愛丁堡國際影展觀眾票選最佳影片

獨居的歐弗想告別世界,隔壁卻搬來惡鄰,意外激起了他的鬥志。但他死意堅定,一次次尋短,奇事卻一件件發生,不斷阻撓著他堅決的死意。歐弗曾受父母呵護,曾有恩愛妻子,曾有可愛孩子。他的人生雖是從一次次的增加走來,再往一次次的減少走去,但曾經擁有過的美好,卻永遠縈繞心頭。電影以片中「聽說人在死前,往事將彷彿歷歷在目…」的奇特經驗,將現實與回憶完美交織,父親的期望、妻子的關愛,他一生擁有的美麗與遺憾,就這樣溫暖重現,十分生動感人。

1/1 Sun. 16:30

1/3 Tue. 19:00

1/20 Fri. 14:00

1/22 Sun. 16:30

1/31 Tue. 14:00

哈拉夜未眠



《哈拉夜未眠》( Halal Love)

艾薩德弗雷卡 戴倫漢茲、羅德里格蘇萊曼 德國 | 2015 | DCP |彩色color | 95min |保護6 | 阿拉伯語發音 Arab | 中英文字幕Chinese English Subtitles

《分居風暴》黑色幽默版,狂掀一千零一夜桃色風暴。 苦命主婦艾娃蒂,一方面忙於照顧孩子與打理繁重家務,一方面疲於應付枕邊人夜夜求歡,於是提議老公討個小老婆,共同分擔甜蜜的負荷;明豔動人的嬌妻芭圖,帥氣老公竟是超級大醋罈,每每醋勁狂飆非要人盡皆知才肯罷休,還因此二度離婚,再離一次便無法在穆斯林世界復合;悲情小三露娜,成功與不相愛的原配離婚,和熱戀的有婦之夫展開短暫婚姻,卻也無法得到對方完整的愛,深陷另一情感膠著。三段令人又哭又笑的荒謬際遇,刻畫出世間男女的情愛浮世繪。三妻四妾的男人真的幸福?為愛奉獻一生的女人即將反擊!

1/10 Tue. 14:00

1/21 Sat. 16:30

1/24 Tue. 19:00

1/26 Thu. 19:00

2/1 Wed. 19:00

牧羊小英雄

《牧羊小英雄》( Little Mountain Boy)

薩維爾庫勒 強納森荷曼、彼得傑克林 瑞士 | 2015 | DCP |彩色color | 105min | 普 | 瑞士語、德語發音 Swiss¸German | 中英文字幕Chinese English Subtitles

捕捉山頭清澈乾淨的阿爾卑斯山絕世美景,彷彿一場洗滌煩惱、返璞歸真的電影之旅。 當冬春交替、乍暖還寒的時節,牧羊人家的小孩拿著牛鈴,漫步山頂將春天搖醒。熱愛動物的鄔斯里一家人原本在山腳下過著幸福平靜的生活,沒想到一場意外,讓他們瞬間失去所有。為了度過嚴寒的冬天,他們被迫變賣家產,最喜歡的山羊也被賣了,面對鄰居的訕笑,他決定鼓起勇氣,上山找大的牛鈴,幫助家人度過難關,一起迎接春天的到來。

1/19 Thu. 14:00

1/21 Sat. 14:00

1/22 Sun. 19:00

1/26 Thu. 14:00

2/1 Wed. 16:30

