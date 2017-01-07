自由開講》國際空間就在夾縫中

黃易

新的一年又捎來新的好消息。日本長久以來對台灣的外交窗口「公益財團法人交流協會」，今年元旦起更名「公益財團法人日本台灣交流協會」，為台日關係添足了話題性。上月川普用「台灣總統」稱呼蔡英文、現在日本政府將「日本」、「台灣」放在同等的地位使用，直觸中國最敏感的神經，但都指出了台灣在外交上新的可能。

日本長久以來對台灣的外交窗口「公益財團法人交流協會」，今年元旦起更名「公益財團法人日本台灣交流協會」，為台日關係添足了話題性。（記者黃耀徵攝）

自60年代以來，邦交國如骨牌般的一個一個倒下，剩下的邦交國，幾乎都是在地圖上找不太到的小島國家或是經濟發展有問題的香蕉共和國，這些國家除了在聯合國憋扭的幫我們說話，提醒大家「中華民國」擠不進來聯合國大會外，就是收我們的善款提供我們一個積陰德的管道。儘管被中國拿走了，也用不著傷心。

馬政府亟欲達到的「活路外交」在蔡政府新的格局中前景變得更樂觀。蔡政府有勇氣接受川普以「台灣總統」稱謂、避談中國要求的「九二共識」，順著國際局勢的轉變，取得成績。

台灣唯有抓準中美之間的矛盾，見縫插針，才有外交上的生存空間。在南海仲裁案之後，菲律賓在南海主張上獲得國際法庭背書，菲律賓身為美國的盟國，美國當然樂見其成。但菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後，傾中反美行動引起了美國的不安。當美國意識到太平洋西岸的危機，台灣的地位更被凸顯。

不僅如此，中國近來的行動各個都讓美國人拉緊神經。除了近來的遼寧號出航外，去年十一月習近平首開先例到訪南美洲三個國家厄瓜多、秘魯以及智利，這三國是南美接壤太平洋的第一線，從十九世紀以來一直是美國堅強的戶門。當中國表現對美國侵門踏戶的野心，無論遠東地區或是南美州，美國人絕對不會示弱。

這一年來，兩岸關係生變，卻換來日韓遊客，中國遊客的經濟神話不攻自破；國際局勢改變，凸顯台灣在防堵中國上的重要性。局勢瞬息萬變的新外交時代裡，越是傾中、越難凸顯台灣和中國的不同，一但台灣社會不能持續輸出「台灣不願妥協於中國」的訊號，國際地位便會逐漸削弱。

打電話給川普、正名外交機構，這樣的「游擊戰」外交才能真正走出「活路」。

（自由業）

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