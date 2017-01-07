自由限時批》老面孔選黨主席，給誰看？！

董森霖

今天有年輕國民黨黨員在電視上失望地說：「都是老面孔在選，了無新意！」真是百年老店的「暮鼓晨鐘」！讓人無言。現連老共都批老K是「爛泥」，然這些老面孔卻依然鬥得你死我活，除了爭（黨）權奪利（布局2018或.2020大選），賣力演出現在的「新三國演義」戲碼（就是洪秀柱、郝龍斌和吳敦義的「三統鼎立」。也就是國民黨三個「統派」爭「一中」之寵），並非演給台灣看（儘管有人噁心、厭惡，並不重要），而是演給習大大看！

今夕何夕，況且江山代有人出，怎麼一到了老K醬缸，卻永遠是「後浪死在沙灘上」，也永遠是那幾個老面孔上上下下，撈盡金權利益（亦都沾黨產，只要查名冊，就一目了然），現在還緊抱「人民公敵」剩餘的黨產殘渣不放，根本不管黨工死活（卻要他們向政府爭，簡直莫名其妙），但只要抓住黃復興黨部票源，就是黨權的保障，何管本土派（連地方黨部主委直選亦擱置）之有？！

年輕國民黨黨員在電視上失望地說：「都是老面孔在選，了無新意！」這是百年老店的「暮鼓晨鐘」！（記者陳志曲攝）

而黃復興又是什麼重要角色？只要看絡繹於途中國的退將，不是乖乖「聽訓」（習大大在紀念孫文大會演講等等），便是「國軍共軍都是中國軍」，凡是對岸所言（根本忘了蔣介石、蔣經國的反共遺訓），不僅「唯命是從」，還唱衰台灣無視國法（退休俸卻一文不減），甚而由退將率團參加的國共論壇，竟越俎代庖「違法」簽約等等，不一而足。

諸此，無異是「欺師滅祖」（兩蔣的恩寵栽培）的行為，忘了到現在還拿台灣人民納稅錢的退休俸，卻三番兩次跑去中國奉承敵人（現在還是民主的「中華民國」，國號未改跑去中國批台灣，就是「叛國通敵」的行為），怎會得到台灣2300萬的信任和尊敬？！又如何能立足台灣？！

然則，國民黨屬於列寧式政黨，在民主改革、創新能力層面，雖與民主政治有段距離，但絕不是外省族群的政黨，在蔣經國時期就是「族群融合」的「反共愛台」政黨！而黃復興過去亦一直扮演「忠黨愛國」的中流砥柱，如今卻成了「親共反台」的逆流，連「三民主義統一中國」的理念皆付闕如，致遭無孔不入的老共侵門踏戶，恣意妄為，遑言什麼國家、責任、榮譽？！如今又被中共退將批是「爛泥」，卻無一黃復興退將敢勇於駁斥，令人不齒！

簡言之，今天的國民黨早已不是過去的國民黨，更不是兩蔣的信徒（慈湖謁陵，是黨權鬥爭的必要手段）；不但不「反共」，而是比賽誰是中國共產黨的「最愛」！

只要看從馬英九執政到大敗，不但不見改革和理念，卻是不斷批鬥綠營，甚至踐踏台灣；面對欲「武統台灣」的老共，卻是細聲細語，百般「呵護」，拚命把「各表」作為「一中」的「護身符」，好像老共不會「統一台灣」似的，天天給台灣吃紅丸迷幻藥，或是給青蛙下「溫水」（買台、窮台並進，紅蘿蔔、棒子兼用），一旦台灣驚覺亦已落入赤焰，萬劫不復矣！

再者，國民黨敗選至今，從未見有改革反省，天天只會批民進黨或本土，不遺餘力；卻對「天朝」中共，非僅不敢置喙，反拼命抱習大大大腿為尚，連國共論壇亦淪為「一中論壇」，特別是洪秀柱參加「洪習會」後，有如經過一番加持，在黨內行情看漲，成了「紅柱派」，幾使國民黨淪為共產黨在台灣的支部，黨內大老竟噤若寒蟬，變成外界的「想當然耳」，國民黨在台灣還有立足的價值嗎？！

如今國民黨一心想奪回政權，在民主國家政治是正當的行為。然則，今天卻把民進黨看成頭號敵人，與往昔的「萬惡共匪」、要「統一台灣」的敵人，當成「同路人」，怎麼不會予人聯想，是欲聯手消滅民主台灣，又豈能謂之是民主台灣的政黨？！試想美國民主、共和兩黨輪替，根本不可能聯合敵人來消滅美國，這是何其嚴重的叛國行為！

復次，這次參選黨主席者，除了吳敦義接地氣，是蔣經國一手栽培，拾級而上至副總統之尊，算是「本土派」的統派（目前王金平公開支持，馬英九暗中相助）；餘如郝龍斌曾是新黨主席，現為國民黨副主席，統派色彩濃厚（有傳聞是與吳分進合擊，瓜分黃復興票源）；而洪秀柱則因核心幕僚「極統」，又有「洪習會」與黃復興的因緣，且有黨的「執政優勢」，所以贏面較大，「紅柱派」在黨內更是「如日中天」！

也就是說，吳洪郝三人聲勢相當，各有支持者，誰能脫穎而出，習大大態度反成了關鍵，因為國民黨依賴老共甚深，至誰出線，黨仍會再分裂，無乃意料中事。

是以，誰能勝出？卻未必是國民黨或台灣之福，因為沒有改革理念和目標，及彰顯台灣優先的作為，何況對中共能否保持距離，又不傷害台灣，更須主動向國人宣示表明，否則就與「中國共產黨台灣支部」選「支部長」無異？！