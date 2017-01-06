自由開講》「殘殺自己」的政策！

陳木炎

衛生福利部於106年1月4日預告修正《菸害防制法》草案，內容洋洋灑灑，包含：素面包裝、禁止香味料、擴大警示圖文、擴大室內禁菸等，企圖展現官方反菸的決心。

衛生福利部於4日預告修正《菸害防制法》草案。（記者林彥彤攝）

不過，其中一項規定：未來免稅商店或離島免稅購物商店販賣的菸品，要課徵菸品健康福利捐，不再適用《菸酒稅法》、《離島建設條例》。官方修改的理由是因為目前《關稅法》或《離島建設條例》設置之免稅商店或離島免稅購物商店，所販賣之免稅菸品，約為全年菸品總量的一成，這嚴重打擊「以價制量」的菸害防制意旨，為了避免免稅低價菸品恣意流通，傷害「以價制量」的菸害防制意旨，所以刪除第六項免徵文字，並增訂第七項，明定免稅商店或離島免稅購物商店，其販賣的菸品，必須課徵菸品健康福利捐。

免稅店的菸品每包增加20元的健康福利捐，就可以達到「以價制量」的目標？真的如此嗎？

如果全世界的免稅店只有台灣有賣菸，我們的官方說法就成立了，但事實並非如此！

如果一樣的東西在台灣買，每包要多付20元，旅客當然會選擇在國外的機場買好免稅菸再帶回台灣。依官方的說法，免稅店一年賣出的菸量是菸品總量的十分之一，也就是說，免稅店一年賣出約1.6億包的香菸，若以一包菸60元計算好了，就是約100億元的營業額。

而這百億營業額，將在我們國家的政策的強迫下，要求台灣免稅店業者「拱手」讓出。掉了百億營業額的台灣免稅店會裁掉多少員工？

衛生福利部擬定這項政策的官員，腦袋到底在裝甚麼？

（台灣菸酒公司工會全國聯合會秘書長）

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