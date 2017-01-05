伊朗與西亞世界》戈巴契夫與西亞世界

主流觀念中，1991年蘇聯解體代表共產主義失敗，從表象來看似乎確實如此，但耙梳整個歷史脈絡後，就會發現那只是資本主義宣傳下的主流觀點，並非事情發展的全貌。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

1991年蘇聯解體，冷戰終結，造成這個結果其中一個環節就是西亞世界。二次大戰之後，國際局勢立即進入美蘇冷戰的模式。兩國高層反反覆覆地對談與對立，其影響力強得讓國際局勢沒有其他的發展方向與空間，直到1985年戈巴契夫（Mihail Sergeyevich Gorbachov）擔任蘇聯總書記才改變這個局面，蘇聯與西亞世界的關係也因此產生相當大的變化。而阿富汗，就處於這變化的中心位置。

自1955年以來成立的「中部公約組織」（Central Treaty Organisation），組織以英美兩國為首，加上土耳其、伊拉克、伊朗、巴基斯坦等成員。若攤開地圖來看，從黑海到中亞地區，出現圍堵北方蘇聯共產勢力的區塊。儘管這並不代表成員中的伊斯蘭國家都成為所謂資本主義國度，但土耳其與伊朗擺脫蘇聯在黑海、高加索、裏海的壓力一致，至少在利益依存下，伊斯蘭國家與資本主義國家就產生了這樣的合作條件。但伊拉克在1958年發生革命，讓反西方的政府掌握政權，「中部公約組織」也就缺了一角。

戈巴契夫於1985年起擔任蘇聯總書記，改變了美蘇冷戰的局面。（圖：網路）

20年後，1979年伊朗的何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府成立，同樣站在反西方的立場，這讓「中部公約組織」正式走入歷史。然而，伊斯蘭國家的反西方立場，並不代表他們加入共產勢力，所以對蘇聯而言並沒有幫助。

1948年之後，巴勒斯坦地區因為以色列建國爆發戰爭，聯合國與美國都傾向於支持以色列，使得鄰近的阿拉伯國家無力改變以色列已然存在的事實。美國以及「中部公約組織」，不僅圍堵蘇聯，也對以色列示好。而此時，主張反西方帝國主義的埃及總統納賽爾（Gamal Abdel Nasser），堅決不加入任何與西方為伍的陣營，致力與同樣反西方的敘利亞庫瓦特利（Shukri al-Quawatli）政府合作，這讓蘇聯找到可以在西亞地區拓展勢力的機會，提供軍火讓埃及與敘利亞對抗以色列及美國。

美蘇冷戰的戲碼，此際也在西亞世界上演。然而，問題在於美國逐漸取得優勢，以色列藉著美國的協助，在1967年的戰爭中從敘利亞奪得了戈蘭高地（Golan Heights），也從埃及手上拿走了西奈半島（Sinai Peninsula），這等於是埃敘與蘇聯的挫敗。到了1973年埃及對以色列的戰爭，蘇聯陣營仍然沒有取得勝利。這使得當時埃及總統沙達特（Anwar Sadat）轉向與以色列交好，並在1978年與以色列展開和談。而和談的目的是為了取回西奈半島。於是，蘇聯頓時在西亞世界失去埃及這樣強大的朋友，只剩下敘利亞可以互相取暖，只是敘利亞並不具能力幫助蘇聯在西亞取得優勢。

1978年，沙達特（中）與以色列展開和談，目的是為了取回西奈半島。（www.historycentral.com）

對於蘇聯來說，西亞可能只剩下阿富汗可以合作了。

阿富汗在整個20世紀中，無論在任何情況下都保持中立，美蘇冷戰的壓力再如何令人窒息，阿富汗政府都沒有改變立場，這是阿富汗處理對外關係的智慧，無論是不是因為能力不足。總之，捲入兩強對峙的漩渦裡對國家絕對沒有太多好處。只不過，阿富汗的左派勢力終究在1978年年底取得政權，轉而與蘇聯密切合作。然而，卻不是所有左派人士都同意此後阿富汗完全依靠蘇聯，阿明（Hafizullah Amin）便是這樣的角色。對蘇聯來說，當1979年阿明開始主導政權時，阿富汗就像是蘇聯才剛得到手的寶物卻在轉眼間溜走了。

同年12月，蘇聯入侵阿富汗，開啟了美蘇冷戰再次陷入嚴重對峙的時期。

美國總統雷根（Ronald Reagan）在80年代中開啟了「戰略防禦計畫」（Strategic Defensive Initiative, SDI），不僅要發展反飛彈系統，還要加強太空競賽。可是企圖心過大，後來也沒有確實執行。當時，在《星際大戰》（Star Wars）等科幻電影廣受歡迎的氛圍之下，雷根的計畫也讓人戲稱為是「星球計畫」（Star Wars Programme）。儘管幾年下來蘇聯沒能打下阿富汗，美國卻也沒佔到優勢。事實上，美蘇冷戰早有疲累的現象，像是1968年布拉格之春（Prague Spring）打擊了共產主義，而美國在越南不僅完全失敗，也遭受國內反戰氣氛衝擊。80年代蘇聯在阿富汗的戰局，如同美國在越南一樣，找不到台階可下。

1979年當阿明（左）開始主導阿富汗政權，同年12月，蘇聯入侵阿富汗，開啟了美蘇冷戰再次陷入嚴重對峙的時期。（sportsouvenir.ru）

就在此時，蘇聯出現了戈巴契夫。他在1985年起擔任總書記，這時的蘇聯正處於在阿富汗戰爭毫無斬獲的時期。戈巴契夫提出「新思維」（New Thinking）試圖在消除全球戰爭的威脅性同時，也達到全體的安全。但這套說法並不具有摒棄共產主義的意涵，而是要創造更好的環境來發展共產主義。

從阿富汗撤軍、與美國重啟對談，是戈巴契夫在80年代後期最重要的工作。他也確實把想法執行下去：蘇聯軍隊陸續撤出阿富汗，同時也與美國終止武器競賽。只不過，由於蘇聯每年在阿富汗投下天文數字的軍事費用，早已拖垮國內經濟，這也使得阿富汗問題成為戈巴契夫改革的重要層面。

在主流觀念中，1991年蘇聯解體代表共產主義失敗，從表象來看似乎確實如此，因為所有共產主義籠罩下的國家都有民生凋敝的問題，也不斷有共產世界的人奔向資本世界。但耙梳整個歷史脈絡後，就會發現那只是資本主義宣傳下的主流觀點，並非事情發展的全貌。

換個角度思考，儘管戈巴契夫看似讓蘇聯在冷戰中「敗戰」，但卻是「活化」了冷戰自70年代以來僵滯的局勢。沒有戈巴契夫，蘇聯也許在90年代都還無法從阿富汗撤離。回頭再看看美國，雖然90年代起擁有了世界唯一霸主的地位，但21世紀就立即受到阿富汗蓋達組織（Al-Qaeda）的攻擊，旋即陷入了10幾年來在西亞的戰爭。

也許，美國才是冷戰結束之後真正的輸家。