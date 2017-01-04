飄零與人權》日常生活的勇氣

底層勞工往往得花上所有力氣、摒除所有困難，才或許能爭取出一條對勞工保障的修法、立法；但是，這樣的修法、立法，卻又常常因各式各樣的行政法規、各式各樣雇主／仲介的對策而削減其原意。如果勞工及運動者無法繼續，看見修法、看見日常生活中得繼續戰鬥的處境，那麼不僅已修的法無法落實、抗爭與戰鬥的視野與能力也將無法持續累積。

TIWA

12／26是被砍的12／25最後存在為「國定假日」的補假日。因為補假，使得12／26可以上街爭取權利的民眾增多，是件好事；然而，看見幾個挺砍假、當時不出來面對勞工的立委，在最後的補假日站上舞台，接收群眾的歡呼愛戴，則實在令人感嘆….。

立院這會期通過了2個與勞工相關的重大法案。一是，《就業服務法》52條修訂（廢除藍領移工需要每3年出國一日的規定）；一是，《勞基法修法》（正式砍了7天假和確定一例一休的工時機制）。這兩個坎坷的修法，對勞工來說，除了修法當下的贏輸外，後續的細則、辦法、執行等等，更是勞工權益是否真能被具體保障的試金石。

面對無國界的資方、親資的政權，勞工們也可能一再陷入被政黨及代議士耍弄的困境。（資料照，記者羅沛德攝）

砍假小甜頭的後續

從國民黨手中搶回的7天假，經過一年多的抗爭，還是在「黨意戰勝民意」的民進黨強勢操作下被砍了。然而，一年的多的抗爭，除了國假被砍外，對於「一例一休」的「休息日」加班費解釋、資淺者的特休規定等，似忽是在「高工時不變」的狀況下，成為抗爭出來的「小甜頭」。如，休假日加班的計算方式被訂正回正軌：非原主管機關的0.33、0.67，而為1.33、1.67；資淺者將可以有較多的特休，且不論原因，都必須在勞工未休時加發薪資等。

然而，修法後，透過細則、辦法、解釋等接踵而來的「搶權細節」，實則考驗著每位勞工（和工會）的智慧。

如，休假日老闆要你加班，然後請你找一天補休。這樣的安排，有無侵害勞工的權益？晚上6點下班，隔天晚上6點上班，中間的24小時，老闆說，這就是給你的「一休」（甚至「一例」），這樣的說法，你是否可以接受？而對於底層勞工，如同抗爭過程中所提的，這些加班費、特休假，是否真能領足、休足，也在在考驗著每位勞工的（和工會）的勇氣。提出要求的勇氣、申訴的勇氣和團結的勇氣。

廢除3年出國1日的後續

另一方面，2016／10／21 《就業服務法》52條通過廢除3年出國1日的修訂；11／5號生效；11／16勞動部也修訂了相關辦法和準則，整個修法算告一個段落。 除了到目前為止，勞動部尚未以各國語言清楚告知權益相關的各語勞工目前的新規定、就服站亦無任何雙語的資訊服務外；上有政策下有對策的仲介們，也在這短短的一個月期間內，用盡各種方式讓移工回國。如，原本可用續聘表格就可即時續聘的勞工，被告知「雇主沒有名額」，得回國後再來；原本雇主日前就表示願意續聘的勞工，在仲介的話語裡變成工作表現不佳、訂單不足等，不再續聘；更有仲介以「程序不及」為藉口、加上願意減後續國外仲介費用的幌子騙到勞工簽下回國同意….等等。

這些正在發生的個案，是在歡欣修法後、沒有媒體注意、沒有主管機關落實，而仲介實際上掌握移工工作的生殺大權時，讓「減少剝削」成為每個移工「看得到吃不到的」權益。

弱勢移工，能在「廢除3年出國1日後」真正不再被仲介抽取高額仲介費用者，到底能有多少？

法律，不一定保障弱勢

底層勞工得花上所有力氣、摒除所有困難，才或許能爭取出一條對勞工保障的修法、立法；但是，這樣的修法、立法，卻又常常因各式各樣的行政法規、各式各樣雇主／仲介的對策而削減其原意。如果勞工及運動者無法繼續，看見修法，也看見日常生活中得繼續戰鬥的處境的話，那麼不僅已修的法無法落實、抗爭與戰鬥的視野與能力也將無法持續累積。

面對無國界的資方、親資的政權，勞工們也可能一再陷入被政黨及代議士耍弄的困境。 一波激烈的抗爭過了、下波抗爭即將再起，法律有無修訂，或值得歡欣，但勞工與運動者們日常生活的勇氣、鬥爭與自我訓練，才真是勞工運動推動社會前進的重要基底。