緬梔子新娘》落入市井的緬梔子

人家的先生，願意扛起家裡大小的一切，好讓她們每天漂漂亮亮的到處玩，這是人家的命，我不會去羨慕。我只知道要爭一口氣不要讓人看不起。

張裕焯

緬梔子，俗稱：雞蛋花。普遍生長在東南亞的熱帶地區，偶爾在台灣也會見到。她很質樸、低調，不被視為高貴的花卉，卻掩飾不住那濃烈的清香，尤其在寂靜的夜晚，落入台灣的土地上，儘管遠離原生地，她自始能頑強的生存著，正如她的花語：孕育的新生。

英，其意為：花

桃園火車站後站商圈是越南、菲律賓、印尼、泰國等東南亞人士聚集的所在，於大林路、延平路、與建國路交錯的範圍裡，獨具異國風情，是個相當活絡的市場。就在距離車站不遠的地方，有一間特殊的店面，是家叫Candy studio的婚紗店，那裡陳列各式女性服飾、皮件精品，內部設置攝影棚、化妝間。老闆娘說：「我這家婚紗店，無論是喜宴會場、婚紗出租、彩妝，所有跟婚禮相關的事都提供服務。」，走訪的當下，店裡來了幾位越南籍女性，和一位活潑亂跳年約五歲的小男孩，女性們以越南的家鄉話談笑著。

2016年底婚紗店開幕與同鄉好友合影。（圖：作者提供）

婚紗店一樓的精品區。（圖：作者提供）

這家店的老闆娘：英，來自越南義安省，二十四歲那年以「外勞」身分初次踏入台灣，三年後為了愛情留下來，現在是兩個男孩的媽媽，勇於追夢的堅強女性。她身在一個是文風興盛的家庭，父親是國稅局的公務員，退休後攻讀醫學院同時取得西醫與漢醫的資格，在義安的住家開了間診所，母親是退休的國中教師。家中五個孩子，兩個弟弟與妹妹為現任國稅局公務員，另外兩個弟弟則為醫生。

她說：「弟弟妹妹都在學業上很有成就，自己身為家中長女，反而不愛讀書，我喜歡做生意。」。 十五歲那年，未經父親的同意便自行休學，在家鄉街上開了家婚紗店，結果父親跑到店裡把她拉回師專上課。在越南，若家中有人在學校擔任教師，多半可以庇蔭一名子女進入學校教書。當時，父親就是抱著要她當國中老師的期待引導她。然而，師專畢業那一年，她對台灣的工作機會心動了。

我是戀愛結婚的

2000年前後，台灣一度面臨電子業缺工的問題，越南當地的仲介打著台灣薪資較高的名義四處招募外勞。她估算：「我若進入學校教書，一個月賺一千元，但若到台灣工作，則可多賺點錢。家中五個孩子，除了自己之外，其它的弟妹陸續要讀大學，這樣下來日子始終不好過。」，因此她來到台灣。 那一年二十四歲，她來台灣受僱於一間電子工廠擔任品檢員的工作，兩年期滿要回國之前，受到一位台灣男士的熱烈追求，告訴她：「我願意一起照顧妳的家，只要妳留下來。」，之後每個月自薪水袋拿一萬塊交給她。直到三年期滿，她接受了這位台灣男士的求婚，婚前故鄉的父親相當不捨，質問她：

「越南沒有男人了嗎？妳一個人在台灣生活行嗎？我的女兒啊！」。

婚禮籌備階段，她要丈夫寧可去借錢辦婚禮，也絕對不要拿公婆的錢，因為這牽涉到女性的尊嚴。遠自越南嫁來台灣的女孩，常常被譏笑說是買來的。

新婚第二年，英懷了大兒子，因為丈夫需要工作，待產的她只好就近買東西來吃，偏偏附近買得到的補品只有當歸鴨麵線，於是整個懷孕期間幾乎都在吃當歸鴨麵線，「吃太多，現在看到就怕。」。

月子做了三十天，因體諒丈夫一個人賺錢很辛苦，英便回到電子工廠上班，同時為了工作必須得將新生的孩子託付給婆婆照顧。每個禮拜一早上把孩子帶去婆婆的住處，週五晚上再帶回家，而大兒子不好帶，因此週末她也不得休息。直到半年後夫妻倆拿了三十萬元的積蓄付了房子的頭期款，才讓切心的父母親自越南過來看孫子。

「我不能讓家裡知道自己在台灣過的很辛苦，這樣會讓我爸爸媽媽傷心。」。

2008年，英懷上第二個兒子，待產期間她回到家中接了工廠PC板檢修代工的工作，好的時候一個月收入可達到十萬元。 產後她到天主教會設立專門服務外勞及外配的NGO機構上班，這份工作的薪資雖然比過去的工作都低，但讓她有準時下班回家照顧小孩的時間，頂多再接幾份翻譯社的工作貼補。日子過得很精省，除了一個月交兩萬塊給丈夫之外，自己還可以存下四千元。因為婚後家中的財務都由丈夫管理，她也心甘情願，畢竟家鄉的文化就是夫妻倆的財務統一交由一人管理，以支付家庭裡大小的開支。

愛人啊！ 相愛容易相處難，當丈夫對她的情感逐漸自愛情轉化為某種義務或責任，是很可怕的。

2013年後，她用這段日子以來的積蓄，與友人合資在內壢開了一家越南小吃店，開店是她的夢想，但是這夢想卻背離了丈夫的期待，因為丈夫一再表示要她當個朝九晚五的上班族。接著她發現丈夫日漸冷淡、神秘、暴躁、充滿秘密，像是漸行漸遠的陌生人。對女人而言，家是一切，男人的臂膀不理所當然的必須保護她與兩個寶貝兒子嗎？但現實的婚姻裡，似乎沒有人應該是怎麼樣，變了就變了。

或許是男性的自尊心往往在妻子表現自我時，就會現出脆弱的一面吧！

夫妻兩人曾經約定，為了維持家計，在責任上需分工：丈夫負責償還房子的貸款，而她負責供給兩個兒子就學，以及課輔、鋼琴等才藝班的學費。只不過，自從丈夫開始鬧彆扭之後，竟歇斯底里說：所有一切都屬於他，房子、孩子都是他的，連她的一切都屬於他。

這段話如果出自情人的口中，也許會令人感到安心，但在那張暴怒的表情下，除了深覺委屈，也對這個男人長久付出感情心有不甘。

「我還愛他嗎？多希望我還愛他。」

生活裡一再發生摩擦，讓她很痛心，她說：「我要的不多，只要他跟我說一句：『妳很辛苦，我願意分擔。』這一切便都值得，問題是他連騙我都不願意。」。 這樣的日子久了，她從感到不服氣但也逐漸學會了「不計較」。

女人要獨立

對她而言人生沒有退路，就算台灣成為必須離開的傷心地，她也絕不可能返回娘家向父母親哭訴，因為她知道父母親將比她更絕望。所以也只能咬緊牙根往前走了。

2016年初小吃店轉讓出去之後，年底便開了這間婚紗店。見面時，她對筆者說：

「小吃店是我的夢想，這間店也是我的夢想，十五歲那年我就開過婚紗店了。」

英與新娘合影。（圖：作者提供）

婚紗店的攝影棚。（圖：作者提供）

英稚氣的笑容底下，雙眼充滿著生命的韌性。 婚紗店的生意熱絡，她三兩日便得往外縣市跑。對她而言，做一件自己喜歡的事，是最幸福的。同時努力工作的背後，意味著積極承擔孩子生活的責任，也為了不讓家鄉的父母擔心。「人家的先生，願意扛起家裡大小的一切，好讓她們每天漂漂亮亮的到處玩，這是人家的命，我不會去羨慕。我只知道要爭一口氣不要讓人看不起。」，這是她對人生的詮釋。

爭一口氣，這句話嚐過人生滋味的人才會懂。這段訪問的隔日，她即將啟程前往屏東，明明昨天才從大老遠回來的。這堅韌的生存意志，就像是越南的緬梔子吧！