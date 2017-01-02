魔幻拉美》巴拿馬運河畔的昔日祕密

除了往返貨輪外，巴拿馬運河沿岸風光旖旎。昔日在此曾有一所酷刑實驗室，美國竟然各種酷刑的訓練師。川普口中的水刑、或杜特蒂想將人推下直升機的手法，在這所酷刑實驗室裡不知演練過多少遍！

陳小雀

美國禁止多年的水刑（waterboarding）、或其他更殘酷的偵訊方式，因川普（Donald Trump，1946-）有意恢復而引發各界討論。同樣，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，1945-）表示曾親自動手將貪官推下直升機，駭人言論引起一陣譁然。

當前的民主國家不僅重視人權，更反對虐囚，即便戰俘亦有人權，而有《日內瓦公約》的共識。然而，美軍虐囚事件層出不窮，惡名昭彰，每當美軍在伊拉克阿布格萊布（Abu Ghraib）、或在古巴關塔那摩（Guantánamo）基地的軍事監獄爆發虐囚事件，國際社會無不嚴加撻伐。歐巴馬（Barack Obama，1961-）總統試圖在任內關閉關塔那摩基地裡的軍事監獄，卻受到國會阻撓。川普有意恢復水刑、或杜特蒂欲將人推下直升機之類的言辭，令人想起二十世紀中葉發生在拉丁美洲的殘暴審訊技巧、以及屠殺可疑分子的凶狠手段，而戕害人權的拉美軍官均來自同一所酷刑實驗室，美國竟然是各種酷刑的訓練師。

二十世紀中葉發生在拉丁美洲的殘暴審訊技巧、以及屠殺可疑分子的凶狠手段，而戕害人權的拉美軍官均來自同一所酷刑實驗室，美國竟然是各種酷刑的訓練師。（Hasta la victoria final）

這所酷刑實驗室名為「美洲學院」（Escuela de las Américas），於1946年成立，座落在巴拿馬運河區的加通（Gatún）湖畔。戶外風光旖旎，室內醜陋不堪；那麼，為何美國會選擇這裡建立酷刑學院？ 巴拿馬地峽連接南、北美洲，也分隔了大西洋與太平洋，極具戰略地位。1902年，美國接替法國進行巴拿馬運河開鑿計畫，為了讓工程順利進行，美國於1903年慫恿巴拿馬脫離哥倫比亞獨立，並與巴拿馬新政府簽約，取得日後經營運河權利。1914年，運河終於完工並正式啟用。自1914至1999年間，這條運河屬於美國的財產，而運河區也成為美國的屬地。

加通湖位於運河區，為一人工湖，運河全長七十七公里，加通湖的水道占了三十公里。美國就在自己的屬地上建立軍事學院，就近監視南北美洲，培訓拉丁美洲軍官如何緝捕「顛覆分子」，並傳授審問和逼供技巧。課程有：反叛亂作戰、軍事情報、非正規作戰、叢林戰、心理戰、審訊技巧等。在冷戰時期，拉丁美洲成為美國反共與維護區域安全的忠貞盟友，從這所學院畢業的拉美軍官，於是將所學用來對付游擊隊與左派分子。 結果，在中美洲長達數十載的內戰中，超過三十萬人死於戰火；在南美洲的「禿鷹行動」裡，約四萬人失蹤、五萬人被害、五十萬人遭監禁，因恐懼而流亡他國者數以萬計。諸多殘酷審訊技巧、甚至處決手段均紀錄在學習手冊中，其中，《暗殺研究》（EL Estudio del Asesinato）及《酷刑手冊》（EL manual de Kubarck）已曝光，內容令人不寒而慄。美洲學院除了有「酷刑學院」之稱外，也被諷刺為「暗殺學院」。

加通湖位於運河區，為一人工湖，運河全長七十七公里，加通湖的水道占了三十公里。（維基共享）

一般而言，軍警會在清晨衝進可疑分子家中，在迅雷不及掩耳的情況下，將人緝捕關進幽閉地牢。清晨讓人毫無防備，容易造成緊張與精神壓力。軍警就在嫌疑人心理極度恐慌下刑求逼供。水刑係南美軍政府最愛的酷刑之一，將活人從飛機上推進下、或扔進河裡也是常見的手法。 據統計，有六萬名拉美軍官在美洲學院受訓，以哥倫比亞、尼加拉瓜、智利、玻利維亞、薩爾瓦多等國人數最多；其中，哥倫比亞將近一萬人。畢業生之中有十人後來當上總統，三十八人擔任國防部部長，七十一人晉升為軍隊司令。個個無不服膺軍校誓詞：

吾乃美洲學院的精神，與其他男子漢並肩，極力防範美洲遭赤化。

1980年以降，拉美國家紛紛回歸民主體制，約有四百九十六名軍官被控侵害人權；不過，並非所犯下戕害人權罪行的軍官皆受到審判。1984年，美洲學院遷址於美國喬治亞州貝寧堡（Fort Benning）基地，更名為「美國陸軍訓練與條例司令部」（U.S. Army Training and Doctrine Command）。1996年關閉，但隨以「西半球安全合作學院」（Western Hemisphere Institute for Security Cooperation）之名重新開課。

如今，美洲學院原址已改建為索爾梅利雅大飯（Hotel Sol Meliá），下榻在飯店的旅客，望著波光粼粼的湖水、啜飲著香醇蘭姆酒時，是否知道運河畔的昔日祕密？