政治的日常》改變時代的日本人：為薩摩富強而懸命的島津家兩兄弟 （上）

整場「由羅騷動」與其是說齊彬跟久光之間的鬥爭，還不如說是齊彬跟父親、由羅和調所廣鄉之間的鬥爭。以這兩位兄弟的關係來說，久光其實很敬重哥哥，齊彬也對久光的能力多所肯定，兩人在齊彬終於登上家督職位後言歸於好，再度攜手合作。

李拓梓

島津齊彬和久光這對同父異母兄弟，是幕末的薩摩能夠躍升為雄藩的關鍵。齊彬是島津家第十四代當主，當時日本最大規模現代化工廠群落「集成館事業」的創始者。而久光雖然沒有當上藩主，但他的實質影響力比藩主還大，他是第十五代藩主茂久的生父，也是負責輔佐藩主的「後見役」，因此在當時有「國父」的稱呼。

在這對兄弟的雄才遠略、勵精圖治之下，薩摩是當時日本最早走向現代化的地方，也因此才能從最邊緣的小藩，躍升為維新的重要力量，影響日本政局至今。今日在位的明仁天皇的母親，也就是裕仁天皇的皇后，便是光久女兒的女兒。

不過這對兄弟看似立場一致，其實卻曾經有過一段恩怨，也造成了幕末薩摩藩政的不穩定。

兩兄弟的父親齊興，很早就選擇正室所生的長子齊彬為繼任者，但齊興晚年很寵愛的側室由羅，卻讓齊興老來得子，生下了久光。由羅備受寵愛，當然希望世子的位子可以由久光繼承，耳根子軟的齊興似乎真的被由羅所說動，這讓年紀老大卻遲遲無法繼位的齊彬如芒刺在背。老藩主齊興最重要的幕僚，叫做調所廣鄉，廣鄉的行政能力很強，又是多朝元老，當齊興不在薩摩的時候，薩摩的大小事務幾乎都由廣鄉處理。偏偏廣鄉對齊彬有愛花錢的刻板印象。

其實，當年廣鄉之所以能夠登上家老高位，是因為他收拾了老藩主島津重豪的殘局。重豪是薩摩走向現代化的始祖，他對西洋事務非常有興趣，不僅曾經親自到長崎見識荷蘭人的先進，也在薩摩成立西式學校「造士館」，並且設置了觀察宇宙的天文台和蘭醫學院。現在鹿兒島最熱鬧的地方「天文館通」，就是當年重豪設置天文台「明時館」的所在。

這些現代化措施，造成大量財政支出，也讓薩摩的財政出現很大的問題。調所廣鄉除了採取比較緊縮的財政收拾殘局，也努力開創收入來源，他以薩摩的地利之便，偷偷打破幕府的鎖國政策，和琉球王國進行走私貿易。讓薩摩的財政因為收支平衡，而有所改善。廣鄉最憂慮的，就是齊彬接掌藩主職務，又開始為現代化花大錢，會打破他好不容易平穩下來的藩內財務狀況。廣鄉的想法跟希望家督由久光繼任的齊興、由羅一拍即合，他們對齊彬百般刁難，再加上齊興長壽，也無意退位，讓已經四十好幾的齊彬遲遲無法登上藩主職位，心裡非常怨嘆。

調所廣鄉像。（維基百科）

繼承不了的齊彬決定要開始給父親壓力，他的第一個行動就是要除掉調所廣鄉。在江戶因為能力超群而關係良好的齊彬，把廣鄉偷偷跟琉球貿易的事，告訴在江戶擔任將軍最重要幕僚的好朋友，老中阿部正弘，阿部立即命令徹查，廣鄉也因此決定以自殺負責，讓齊興痛失左右手。

但也差不多在這時，齊彬家卻發生了奇怪的事情，他的幾位孩子莫名其妙的猝死，家臣們紛紛傳說是因為由羅詛咒的原因。這些情況讓齊彬派藩士忍無可忍，於是密謀要暗殺齊興跟由羅，以政變的方式促成齊彬繼位。但是此事未成，就被藩內破獲，齊彬派的幾位重臣高崎五郎右衛門、近藤隆左衛門、赤山靭負被要求切腹，牽連者達五六十人，大久保利通的父親也是因為這件事而被流放，讓家裡經濟陷入困境。這起發生在1849年的政爭，被稱作「由羅騷動」，齊彬一次痛失三位重要幕僚，家督繼承之勢搖搖欲墜。

不過長期在江戶，關係良好的齊彬當然不是等閒之輩，他再次動用人脈，找支持自己的盟友向幕府投訴，讓在江戶的老中阿部正弘找到理由追究齊興藩政管理不當，讓薩摩陷入政爭混亂的責任。阿部以將軍的名義，做出要求齊興退位的暗示，齊興於是含恨退位，齊彬終於逼退父親，在1851年登上薩摩藩主的職位。

日本最早、最大規模的西式工廠「集成館」，最盛時期有一千五百名員工，最重要的遺產「反射爐」，讓薩摩在煉鋼上有突出之處。圖為仙巖園反射爐遺址。（By 小池 隆wikimedia.org）

有趣的是，整場「由羅騷動」說是繼位之爭，久光的角色卻很尷尬。檯面上殺來殺去的都是父親、母親跟哥哥，好像都沒他的事。所以說，這起騷動，與其是說齊彬跟久光之間的鬥爭，還不如說是齊彬跟父親、由羅和調所廣鄉之間的鬥爭。以這兩位兄弟的關係來說，久光其實很敬重哥哥，齊彬也對久光的能力多所肯定，兩人在齊彬終於登上家督職位後言歸於好，再度攜手合作。齊彬也將久光的兒子茂久列為未來最可能的繼承人人選。齊彬的能力很好，是公認的事實。如果他能力很差，也不可能驚動當時的幕府老中阿部正弘出面幫齊彬處理繼承問題。他繼任之後，果然開始全力推動薩摩現代化的進程，日本最早、最大規模的西式工廠「集成館」，最盛時期有一千五百名員工，最重要的遺產「反射爐」，讓薩摩在煉鋼上有突出之處，同時，住海邊的薩摩人，也因為西化而擁有獨立建造西式帆船的能力。

當然，最重要的，就是失去左右手的齊彬，為了重新找到可靠人才，開始不計出身，用人唯才的大力提拔出身下級武士的西鄉隆盛、大久保利通等對藩政改革充滿幹勁的「精忠組」人。齊彬的努力，培養出一大批維新人才，也得到後來出任維新重臣的舊幕臣勝海舟「度量遠大」的評價。 同時，齊彬也回報阿部正弘等盟友的幫助，以實力派的外樣大名之姿，積極參與幕府的內部政治。他希望推動能力較佳的一橋家養子慶喜接任將軍，於是跟他的大恩人阿部正弘配合，甚至想盡辦法把養女篤姬嫁給十三代將軍家定，希望能夠從內部跟外部同時施壓，讓將軍決定把位子交給慶喜繼任。

齊彬為了重新找到可靠人才，開始不計出身，用人唯才的大力提拔出身下級武士的西鄉隆盛、大久保利通等對藩政改革充滿幹勁的「精忠組」人。（圖：網路）

不過，人算不如天算，首先是他最堅強的盟友阿部正弘過世，繼任的井伊直弼以大老之姿，直接決定了將軍的職務由出身紀州的家茂出任，已經為慶喜接任機關算盡的齊彬，還是無法完成願望。這場將軍繼承之爭，讓一大堆支持慶喜的諸侯，包括慶喜本人在內，都被井伊處以「謹慎」，也就是禁止登城，在家反省的警告。

1858年，體弱多病的十三代將軍家定過世，齊彬也在同年死去，並且死因不明，算算一共只在位七年。依照他的遺言，久光的兒子茂久繼承了家督的位置，當時還在世的齊興，再一次成為後見職。薩摩的藩政歸於保守，似乎無法避免。不過齊興已經老了，他的影響力顯然不如久光，而且他第二年就過世了，1858年，久光理所當然成為後見役，薩摩的改革派再一次佔了上風。（待續）