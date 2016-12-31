自由限時批》洪秀柱連任，柯文哲連任….會有新氣象嗎？！

董森霖

洪秀柱這回使出「洪荒之力」，連假髮也脫了泣訴，感動了黃復興，果不其然，把中常委打敗了。除了黨主席提前選舉原案通過外，雖暫擱黃復興黨部黨代表併入地方黨部的增計，但卻成功地將地方黨部主委直選停擺，阻制了本土派的力量連結，無異使連任機率大增！除非郝龍斌抱持「成功不必在我」的胸襟，改挺吳敦義，否則兩敗俱傷。（因為王金平已經明示，吳是最好的黨主席人選） 至於，2018的六都市長改選，柯P儘管在民調和施政都落後的情勢下，但終將因洪連任後國民黨的實質性分裂，及民進黨內部派系鬥爭的隱憂，且目前出現的名單亦僅張善政，尚可一搏（朱立倫轉戰北市機會趨零），然實力不足，恐只是「曇花一現」，加上柯P有執政優勢，自使連任增添了成功的因素。

如果洪秀柱能連任黨主席，柯P也有機會連任台北市長，但他們會分別帶給國民黨、台北市的新氣象嗎？這恐怕是2017年伊始，值得各方省思的課題。（記者廖振輝攝）

如果洪秀柱能連任黨主席，柯P也有機會連任台北市長，但他們會分別帶給國民黨、台北市的新氣象嗎？這恐怕是2017年伊始，值得各方省思的課題。而即將在2018年改選的其他五都及地方縣市長選舉，也都涉及「新秀」和「連任」的競爭，優劣或勝負互見。姑且不提。 然則，台灣年年都忙著部署選舉，等於年年都在操弄「選舉」，政客黨派亦都忙著政治利益的算計，有誰真正關心人民的民生經濟福祉？！即便當選後，能符民望和勝任者畢竟不多，大都忙著走下一步！例如縣市議員的下一步是立委或縣市長，六都市長的下一步，也大多不離總統大位或閣揆。如此這般，如跑馬燈般，周而復始；就算選上任何一個位子，滿腦子不是連任，便是下一步如何走。鮮見有何落實福國利民的福祉，泰半把民調或政績，用「數字」解讀，以「過關」心態作評價，人民有無真正感受到，則是另一回事。導致諸多的興利除弊、願景、理想、目標，反成了「作文比賽」，講寫得天花亂墜，結果市民、人民或黨員一樣過苦日子，不是嗎？！

像洪秀柱能在國民黨「爛泥」中脫穎而出，乃因她選擇一條捷徑，就是附和黃復興和新黨的意識型態，且得到「洪習會」的加持，因勢利導瓦解了本土派的勢力（現連黨代表通過的地方黨部主委直選案，一樣停擺），讓國民黨回到「中央集權制」（可利用黨紀整肅異己），這就是為什柱柱姊要「脫假髮」向黃復興「披肝瀝膽」的主因？激發黃復興的向心力和支持的力道，讓其他權貴大老和本土派「驚恐畏懼」（「洪衛兵」當天在中常會外集結，便已提出鬥爭名單，其中首要者是「藍皮綠骨」的王金平），終讓中常委撤告和解，柱柱姊因而「反敗為勝」，邁向「連任」之路矣。

簡言之，洪秀柱並未提出任何創新理念的改革論述和路線，或讓國民黨能有脫胎換骨的目標理想，只是選擇運用權術和手段，以爭奪黨主席權位（沒有黨產，但有「黨權」，可和中共來往，「和平促統」，並可掌握各項選舉的提名權），遂個人（或少數）的政治利益意圖。所以，只有「權謀」，不見「理想」！而她的連任自然會造成國民黨的實質性分裂，此反而大增柯P連任的機會！ 談到柯P在北市執政，堪稱毀譽參半，亦已非「政治素入」，而是「滑頭政客」；利用他語言的「直白」，反成了有利的「護身術」，光是一個大巨蛋，就搞得烏煙瘴氣，連台北農產都不能成事，當初信誓旦旦的「除弊」，通通沒下文，遑言其他「建設」！民調、政績都直直落，他都當成「吃補藥」，都沒關係。為什麼？

她的貼身機要蔡壁如說得好：「這樣不會讓他太驕傲，懂得謙虛，不然目中無人，亂講話，徒然製造困擾」。可見柯P做什麼不會錯，錯的是大家都冤枉他了，何其「無辜」哉！（這點不像「毛澤東」，倒像「劉備」） 今天在台灣的民選公職人員，不論說學逗唱，或操弄政治權謀，明的暗的都各有一套，就是沒把人民福祉當回事，無怪台灣最流利的一句話，就是：「政治是高明的騙術」！無怪連台灣的詐騙集團都舉世聞名，顯然「師出政門」也！