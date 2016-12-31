無以酩狀》Princess Marina：《瑪麗娜之橋》因為我就是忘不掉妳的笑容

在陌生環境中要尋求歸屬感是件困難的事，貧富差距帶來的挫折又容易讓人失志；要怎麼去爭取自己的一片天空似乎只剩下奮力不懈一途，雖然我們有權力能作夢，但是最後生活只會逼我們向現實妥協。這時候我們只能一邊努力一邊期待幸運，等到一個願意聽你為她而唱的瑪麗娜。

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以一首義式情歌《瑪麗娜（Marina）》風靡歐美的比利時歌手洛可．葛蘭納達（Rocco Granata），幼時與家人從義大利淳樸山城移居至比利時，成長歴程因為文化與語言隔閡，在追求夢想過程備受考驗，這樣的故事加上愛情與家庭戲劇元素，拍成了電影《瑪麗娜之橋（ Marina）》。

《瑪麗娜之橋》將比利時歌手洛可的故事翻拍成電影。（圖 ：Eyeworks Film & TV Drama）

因為剛搬遷到比利時，聽不懂北部法蘭德斯（Flanders）的佛萊明語，無法好好跟心儀的女孩攀談，也無從得知芳名；直到成年後，某日在酒吧裡演奏，看到湊巧前來聽歌喝酒的女孩，即興以瑪麗娜為名為她獻唱一曲，後來才知道女孩真正的名字。這首《瑪麗娜》後來也收錄到洛可的單曲裡，據說歌詞中副歌「no, no, no, no, no...」是因為錄製專輯時歌詞並未完整，便以此替代（這樣也可以打混過去！）。

比利時歌手洛可．葛蘭納達（Rocco Granata）。（圖： nieuwsblad.typepad.com）

劇情裡提到廣播裡傳來義大利貴族之女－寶拉與比利時王子阿爾貝二世結婚的消息，讓洛可一家人在餐桌上打趣地說現在他們是比利時人了（雖然這位寶拉王后始終不會說佛萊明語）。聽不懂佛萊明語的母親到雜貨店裡不再只買義式食材，改買比利時人常吃的菊苣（荷語：Witloof，英語：Chicon ）為家人料理；這道被認為是比利時經典的奶油焗菊苣火腿捲，會將水煮的菊苣用火腿或培根捲起，淋上白醬再加點起司，放入烤箱內略烤至金黄。這部電影裡一樣是用餐場景，從陰暗的工寮到明亮的屋子，餐盤內的義大利麵換成菊苣火腿捲；不管在哪裡 ，吃的是什麼，一家人能聚在一起哪裡都能是家。

比利時經典菜餚－奶油焗菊苣火腿捲。（圖：Bart Sablon）

一樣是遠嫁的案例，1934年時，最後一位嫁進英國王室的外國公主－來自希臘的瑪麗娜公主，從她以後迄今，英國皇室的新娘皆來自民間。雖然丈夫肯特公爵意外早逝，她依舊照常履行皇室職務出訪各地，曾代表英女王探訪過香港；活躍於許多社交場所，擁有許多榮譽頭銜。

1937年，調酒師哈利．克拉多克（Harry Craddock）等人成立的英國調酒協會，出版的《 U.K.B.G Approved Cocktails》當中記錄一款由安德魯．克拉克（Andrew Clark）以這位公主命名的調酒－「瑪麗娜公主（Princess Marina）」。 使用等量的老湯姆琴酒（Old Tom Gin）、水蜜桃白蘭地（Peach Brandy）、麗葉酒（Lillet） 加上少量水蜜桃糖漿後搖製；偏甜的口感是顯著果香帶著絲毫草本氣息。

Princess Marina以琴酒、麗葉酒與水蜜桃白蘭地調製。（圖 ：TasteSpotting）

一樣是比利時傳統特色，但是這部電影裡卻沒有人在喝的杜松子酒（Genever）也來自法蘭德斯大區。關於杜松子酒目前已知最早的文獻是1552年安特衛普的醫師－菲利普斯．赫曼尼（ Philippus Hermanni）著作《Constelijck Distilleer Boek（康斯特里克蒸餾書）》，以及1560年代，法國新教胡格諾派避居當時法國北部法蘭德斯（現今比利時三大區之一）留下關於杜松子酒紀錄。

比利時林堡省首府﹣哈瑟爾特（Hasselt）的杜松子酒博物館。（圖：blog.toerismevlaanderen.nl）

二戰後比利時煤礦極需開採人力，於是從義大利輸入礦工移民。1956年8月8日，在比利時卡齊爾森林礦發生一起重大礦難，遇難的262人中有136名義大利人；災後比利時政府逐漸重視勞工安全，比利時人也開始關心義大利移工狀況。但是礦坑災難不斷，義大利決定拒絕比利時礦工招募，使得比利時轉向西班牙輸入人力。即使礦工移民生活相當辛苦，一些義裔礦工之子們仍舊奮力追夢；除了電影裡提及的歌手洛可，還有2011年上任的歐洲第二位出櫃同志領袖－迪賀波。

由美國明尼阿波利斯的Eat Street Social餐廳調酒師，同時也任職於Bittercube苦精品牌，擁有義大利血統的馬可．薩皮亞（Marco Zappia），想發出一款「礦工之子（The Miner’s Son ）」。使用1.5盎司蘇格蘭調和威士忌（Scotch Blended Whisky）、0.75盎司薄荷茶、0.5盎司糖漿、0.3盎司檸檬汁搖製；清涼且帶有威士忌桶陳香氣。喝起來毫不沈重的口感，似乎在說：誰規定礦工之子必定就該有什麼模樣？

調酒The Miner’s Son與調酒師Marco Zappia。（圖： Mpls.St.Paul Magazine）

在陌生環境中要尋求歸屬感是件困難的事，貧富差距帶來的挫折又容易讓人失志；要怎麼去爭取自己的一片天空似乎只剩下奮力不懈一途（當然還有幸運）。電影雖然以少年洛可追夢與追女仔為題，穿插父子親情衝突、移工與勞工安全，都有些想法發人省思；雖然我們有權力能作夢，但是最後生活只會逼我們向現實妥協。這時候我們只能一邊努力一邊期待幸運，等到一個願意聽你為她而唱的瑪麗娜。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）