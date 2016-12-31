自由開講》追思前萬通銀行吳創行董事長尊賢先生

丁桐源

適逢今年12月29日是前萬通商業銀行 吳創行董事長尊賢先生百齡冥誕。筆者就讀大學時，承 張麗堂學長推荐，得以擔任其公子家教；才有幸與 尊賢先生家族結善緣和共事近40年。並蒙 尊賢先生的愛護、培植、提攜和信任，推薦參加第一銀行考試，入行工作30年；始有機緣追隨 尊賢先生籌創萬通商業銀行，委以常務董事兼總經理重任。 尊賢先生不僅是一位慈善企業家，亦是擁有28年銀行金融實務的銀行家。玆臚列 尊賢先生的行誼風範，供世人參借。

財團法人吳尊賢文教公益基金會由企業家吳尊賢先生及其家族於民國70年成立。吳尊賢先生創立基金會是本於取諸於社會用諸於社會的精神，以盡其回饋國家、社會之熱忱。（圖：吳尊賢文教公益基金會）

企業文化的傳承

一、企業文化：有形與無形，台南幫的企業文化是無價之寶

二、企業經營信條（一） 吳修齊董事長的三守一成「守法、守信、守時和誠心」（二） 尊賢先生的「勤儉誠信、穩健踏實」（三） 高清愿董事長的三好一公道「信用好、品質好、服務好和價錢公道」

三、誠誠實實的做事，規規矩矩的做事「賺有道德的錢，做有意義的事」，取之社會、用之於社會。

四、大愛精神「國家是大家的國家，社會是大家的社會，銀行經營應以國家社會利益為前提，參予公益活動，用以回饋社會」。

五、萬通銀行經營理念「守法、誠信、穩健、效率、創新」。

六、用人最高原則「品德、健康、學識、合群」；知人善任，疑人不用、用人不疑。

七、嚴禁員工收受客戶禮物及宴請招待。

八、充分授權，信任專業經營，將所有權與經營權劃分，使經理群得發揮專業智能，有積極作為精神，為公司奉獻。

處世準則與經營哲學

一、謙虛的本性與不求聞達的胸懷，是一位非常成功的慈善企業家。

二、「事在人為」無論國家、企業或銀行都是〝成功在人、失敗也在人〞。

三、「誠信與敬業」一分耕耘，一分收穫；吃得苦中苦，方為人上人，是做人做事成功的基本。四、追根究柢，解決問題「不是沒辦法，而是方法未想到」。

四、「不失敗為成功之母」做事只許成功，不許失敗的決心和精神。

五、堅毅超人的意志力：

（一） 用意志力經營健康，耳聰目明，精神奕奕，44年如一日，以打高爾夫球治療糖尿病，球技精湛；一生有過四次一桿進洞（Hole in one） 和打出77桿低於年齡的創紀錄。 （二）好學不倦，活到老要學到老，做事專注、細心和用心的敬業精神；如銀行稽核報告書和內控報告書，均一一詳閱檢討眉批。

六、銀行業是社會公器，企業要獲利，銀行也獲利，但不忘回饋社會。故在萬通銀行公司章程明訂：「銀行年度經營結算後，應就稅前盈餘提撥一％作為回饋社會公益」。甚至 尊賢先生每年薪金亦全數捐予慈善機構。

九年心血全年無休經營萬通銀行，成為「同業楷模」

一、超人智慧與卓越領導能力，肩負起籌創萬通銀行；「即使政府只核准一張新銀行執照也要上榜」，「只要萬通銀行能被核准設立，就算要折我壽也在所不惜」。激勵全體萬通人抱持「全命以赴、使命必達」的決心。歷經堅辛2.2年的籌設，無論人員、行舍、電腦設備、資訊系統、會計制度和內部控制制度樣樣完備。終於1991年12月30日，率先其他新銀行同業，將總行營業部等共七個營業單位同日開業，在我國金融史上寫下新一頁。此舉，也建立了我國金融自由化和國際化政策的新里程碑。

二、萬通銀行經營的優勢：

（一） 台南幫企業文化形象良好 （二） 人才齊備、品德好又富有業務知識 （三） 以客為尊，優質服務品質，取代價格競爭 （四） 主攻中小企業為核心客戶群，穩定增加利差 （五） 電腦資訊系統、人才優異，銀行業務全部電腦化，如客戶印鑑電腦核對系統等 （六） 洞燭先機，贏在第一，效率創新金融產品 （七）協助700多家客戶建立「企業資金管理系統」與銀行連結成「金流」 （八） 流動性存款支存、活存餘額永居第一名，存放款利差高於同業0.8％，有助提升營業利益 （九） 開發電子銀行、信託業務及外匯保証金交易業務，提升附加價值，增加手續費收益 （十） 統一超商設1250台ATM，神速擴增小額信貸業務、信用卡融資業務，大幅增加手續費收入。

三、銀行實收資本126億元、股東2.7萬戶；積極推動銀行股票上櫃、上市承諾。遵照政府規定，新銀行股票先上櫃，二年後始能轉上市交易。萬通銀行上櫃股票代號5802，是第一家於1995年5月18日以15.28元掛牌上櫃交易；1997年5月23日以股票代號2828，也是第一家轉上市交易新銀行股。萬通銀行經營績效良好，信用評等佳，每日股票交易有量有價，深獲投資人青睞，一度被稱〝上櫃股王〔電子股在上市市場交易〕〞。1997年1月23日在上櫃市場創下38.1元史上紀錄。

四、金融業龍頭台灣銀行，於1997年1月21日由林副總經理率高階主管人員242位，分五梯次前來「觀摩取經」，並贈予「同業楷模」獎牌。

五、「守法守信、正派經營」的銀行，於1995年連續三年榮獲中央銀行，評定為國內銀行「內部控制」第一名的銀行。

六、重大授信案件之審議，常以人生豐富的歷練與商場經驗，洞察秋毫，明確指示以保持良好授信品質。故1998年國內金融風暴發生時，逾放比率為全國銀行第三低的銀行。

七、營業廳設計歐式典雅安全櫃檯，兼有保護客戶和行員安全效用，可防範歹徒有搶劫銀行動機。遂被台北市警察局指定為銀行同業觀摩示範銀行。

八、視員工如己出，某經理人視網膜剝落， 吳董事長得知，人在美國以國際電話緊急聯繫，安排赴台大就醫，返國後數次赴醫院探視。此種「溫馨之愛」感召全體萬通人。

九、尊賢先生於1998年4月以「年事以高，健康第一」為由，於股東大會後辭卸董事長職務；九年來犧牲奉獻，用盡生命力和熱愛精神經營萬通銀行，每年業績穩健成長；是唯一未有過現金增資的新銀行，盈餘轉增資，資本額達166億元、股東4.5萬戶，營業單位初具規模35家及香港萬通財務公司等等。尊賢先生的榮退，令全體萬通人萬般不捨，其敬業精神為世人所敬佩。

人生以追求「五福臨門」為目標，此即「健康、長壽、富貴、好德、善終」。尊賢先生的大愛精神和傳奇人生事蹟，是真正享有「善終」的一位慈善企業家；1999年6月8日與好友球敘後，回府上小憩休息後，毫無病痛，安祥地與世長辭，享壽84高齡。此真正是一般人最嚮往的境界「善終」，也是一種至高無上的「止於至善」。35年前成立「財團法人吳尊賢文教公益基金會」，為讓愛傳下去，每兩年舉辦，頒發「吳尊賢愛心獎」；18年前捐建「台大尊賢館」，館內「愛心世界展覽館」，用以彰顯善行義舉；發行「愛心世界」季刊，以發揚愛心，改善社會風氣。

值此吳董事長尊賢先生百齡冥誕，以此文作為追思、感恩的最佳禮敬。

（前萬通銀行常務董事兼總經理）