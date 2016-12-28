酸青週記》同志們，我們只能高興一天

修民法，是婚姻平權的最後一哩路，但是卻是打擊歧視的第一哩路。婚姻平權為什麼如此重要？因為它不只是讓同志獲得同等機會受到國家的保障，也讓同志擁有平等選擇的權力，它更是消解歧視的契機。

范綱皓

12月26日，立法院傳出了好消息。司法與法制委員會將四個版本的「民法修正案」審查完畢，最終以（一）尤美女、許毓仁、時代力量之修正整合版本（包括五條條文：971-1、972、973、980、1079-1條），與（二）蔡易餘提案之修正版本（於民法中，另立第八章同性婚姻之三條條文），兩個版本送出委員會。

繼2006年蕭美琴提出《同性婚姻法》、2012年尤美女、2013年鄭麗君提出「民法修正案」，婚姻平權相關法案終於經一讀過後，順利送出司法與法制委員會，將在明年下個會期再戰二讀。

繼2006年蕭美琴提出《同性婚姻法》、2012年尤美女、2013年鄭麗君提出「民法修正案」，婚姻平權相關法案終於經一讀過後，順利送出司法與法制委員會。（記者張嘉明攝）

情緒是真的、眼淚是真的

聽到立法院內傳出好消息，我在濟南路上，看到許多長期在社會上奮戰的同志團體，以及所有支持婚姻平權的朋友們，都一起見證了這歷史性的一刻。大家的情緒從忐忑到踏實，無不歡欣鼓舞，有人甚至激動地相擁而泣。 出委員會是婚姻平權相關法案走得最遠的一次，無論版本好壞，對台灣來說，都值得在歷史上記上一筆。在立法院的另一端，是一大群穿著白衣，忘了「神愛世人」的反同團體，與堅定地反對修民法的民眾，聚集在中山南路上。他們大概也哭了，而且他們的情緒應該更滿、更真實。他們真的害怕婚姻家庭的定義、父母的稱謂要被改變了、擔心全台灣都要變同性戀、恐懼愛滋感染的機率要上升了（段宜康在委員會中的發言，徹底打臉這些謠言與抹黑）。

他們的恐懼，足以害他們失去理智，直接朝著警察攻擊，好幾度被警察制伏，用（不符合警方執勤規定的）塑膠束帶捆綁他們的雙手。在法案出委員會的那一刻，他們轉移陣地至凱道，包圍總統府，高喊「蔡英文下台！」。

喊吧！把你們的情緒都喊出來！哭吧！大家想哭就哭吧！ 哭完，要記得法案只是出委員會而已，明年下一個會期的二讀，三月、四月時，還要繼續打戰。

戰什麼？：立專法、修民法還有得戰

最終委員會送了兩個版本的「民法修正案」出去，但是委員會也附帶決議，未來若有與婚姻平權相關的「民法修正案」或「專法」，將會與委員會決議的版本併案協商。在委員會審查會前，法務部部長邱太三透過媒體表示，明年二月將會提出《同性伴侶法》提供立委們參考，提案的進度則依據立法院相關的立法進度如何來決定。

過去，趙天麟也曾說過，預計在下個會期提出《同性伴侶權益保障法》，許淑華則「宣稱」要以所有人都適用的「伴侶法」，直接保障同性伴侶的權益。 雖然所有的「專法」至今未見任何實質的文件出現，但是所有跡象都顯示，「立專法」的聲音仍然佔有一席之地，下一個會期出現「專法」的機率非常高，反對修民法的反同團體，也能持續操作「反修民法、另立專法」的風向，兩方勢必再戰立法院。

同志團體對行政部門的監督將會升高

對挺同、挺平權的人來說，將法案送出委員會，是從十月同志大遊行開始，十一月的國會路線受挫，十二月轉進街頭路線，舉辦三場大型集會遊行後，所獲得的階段性勝利，暫時得以休養生息，稍喘一口氣。接下來法案將會交送朝野協商，可能還要再等三、四個月，甚至冷凍更久，在這一段期間，怎麼樣也不能鬆懈。

在立法院的另一端，是一大群穿著白衣，忘了「神愛世人」的反同團體，與堅定地反對修民法的民眾，聚集在中山南路上。他們大概也哭了，而且他們的情緒應該更滿、更真實。（記者黃耀徵攝）

法務部的立場為何？

11月17日，邱太三說明年二月要提同性伴侶法，11月28日法務部次長陳明堂又說沒有在擬同性伴侶法。昨天12月26日邱太三又再度表示明年二月要提同性伴侶法，12月27日行政院發言人徐國勇改口說沒有收到要提專法的訊息。兩個月內，行政部門對於婚姻平權的政策立場轉彎了那麼多次，令人難以捉摸，到底要提專法，還是支持立法院修民法的決定？如果支持修民法，又是支持哪一種修法的方式？

身兼總統與黨主席的蔡英文，出委員會以前，同志團體以禮相待，符合你不喜歡衝突、凡事都讓社會「好好地談過一輪」的個性，給你足夠的時間整合黨內的意見，期望你下令行政部門向社會溝通，說出你當初所秉持「我是蔡英文，我支持婚姻平權」的進步價值。還有三個月，立法院休會，總統、行政部門首長們，是不是可以好好地認真來面對婚姻平權這一題艱困的考題？同志們還在等你們一起走上婚姻平權、修改民法的最後一哩路。

民法不修，歧視不休

修改民法前，政治人物最好想想，為什麼婚姻平權如此重要？它不只是讓同志獲得同等機會受到國家的保障，也讓同志擁有平等選擇的權力，它更是消解歧視的契機。挺同、反同兩方陣營短兵相接聚集在立法院外，歧視就血淋淋地發生在街頭上。挺同志工在善導寺捷運站出口發放手舉牌、貼紙，就被穿著白衣服的反同人士連續辱罵，並被拍打掉手上一大疊的手舉牌。寫著「民法不修，歧視不休」的手舉牌，就這樣散落在林森南路上。 同時，在挺同會場的濟南路上，旁邊就是開南工商。不知道什麼原因，該校學生朝著坐在馬路上、手拿彩虹旗、頭綁彩虹布條的同志，丟了一大袋水球。各種不友善的狀況，還在現實生活中上演。

兩個月內，行政部門對於婚姻平權的政策立場轉彎了那麼多次，令人難以捉摸，到底要提專法，還是支持立法院修民法的決定？如果支持修民法，又是支持哪一種修法的方式？為什麼當了官之後，連話都說不清楚呢？（圖：網路）

民法修了，歧視就會停止了嗎？當然不會。但是，我們這個社會應該要知道，2003年第一次同志大遊行，有些同志走上街頭時，還要戴口罩，可是12月10日世界人權日的25萬人，26日委員會的審查，濟南路上的3萬人，幾乎沒有人帶著口罩、把臉遮住。我們看到的是，這個社會有越來越多非同性戀朋友，貼上貼紙、別上彩虹徽章，表態「我支持婚姻平權」。同志也將更有勇氣，跟大家一起冒著出櫃的風險，走上街頭，爭取屬於自己應得的權利。 修民法，是婚姻平權的最後一哩路，但是卻是打擊歧視的第一哩路。

同志們！哭完之後，把眼淚擦乾，向整個社會宣告打擊歧視的決心，是接下來幾個月的重要工作。政治人物們，同志們替你們撐開了社會輿論，希望你們可以妥善運用這股力量，把民法修了吧！別讓同志的眼淚白流了，他們已經等了幾十年了。