自由限時批》藍中常委能扳倒洪秀柱嗎？！

國民黨21日原定召開中常會，並提報「106年4項黨職人員選舉作業期程及第20屆黨代表選舉辦法」，但有20多位國民黨中常委聯手杯葛，以不簽到出席的方式，要讓中常會流會，雖然最後湊足人數宣告開會，黨主席洪秀柱（中）發言時，台下仍有一大片空位。（資料照，記者廖振輝攝）

董森霖

國民黨的內鬥已然白熱化，大家一面手拉手演「鐵達尼」秀， 一面撕破臉上法院， 更有立法院黨團總召廖國棟在今天要求黨主席洪秀柱辭職、下台！ 如今本土派與郝（朱連）、吳系集結對抗「新黨化」的洪掌門， 能否如願扳倒？還值得持續觀察，但若此次扳不倒的話， 未來勢必夜長夢多！

國民黨中常委姚江臨等人昨委託律師提告洪秀柱， 請法院裁定上週中常會作法違背國民黨內規定，決議應不成立； 並另向法院聲請暫時處分，不得執行黨主席選舉案等，接著廖國棟、 郝龍斌、吳敦義分別在今天都有鷹派、鴿派的不同論調， 吳則顯得低調。

簡言之，以黃復興為主的洪派比較團結， 郝等系統和本土派力量則較分散，加上國民黨是列寧式的政黨， 其黨章，只有直選黨主席，並無罷免辦法； 而中常委則是由黨代表選出的中央委員所推舉而成，屬間接民選； 再者，黨主席掌握黨機器，人事、經費一把抓（如果老K哭訴無黨產 乏力為真，那麼何以有文宣、智庫、動員抗爭等的能量？） 所以今天高級黨工敢「令」中常委們開會再討論！足見告也沒用， 還可用「黨紀」開鍘，何況過去連李登輝都可開除黨籍， 中常委們又算老幾？！（此次「洪衛兵」還把王金平列為「戰犯」， 看來時日不多矣）

國民黨從來都是「一言堂」，幾時「民主多元」過？！ 像馬英九兼任黨主席時，還另立黨政協調小組，取代中常會功能！ 而洪經過「換柱」過程，刻骨銘心，如今一樣如法炮製，更在參加「 洪習會」前，把馬吳的「一中各表」羞辱一番，要他們少指三道四！ 及至「國共論壇」恢復，還找來黃復興的陳鎮湘當副主席，而「 首席」副主席詹啟賢也一樣「稍息」（藉「黨產」辦事不力冷落， 現出國度假），大大提振黃復興的勢力，相對使本土派今後在黨內， 顯然不起作用而凋落矣。

此次所謂的提前選舉黨主席， 實是為黃復興黨代表席次和地方黨部併選舖路。 因為併選可稀釋本土派黨代表的票源， 讓黃復興背景的黨代表數量倍數成長，勢必壓縮本土派空間（註： 前次全代會通過的「地方黨部主委直選」案，推遲半年多不執行， 原因在直派地方黨部主委，可配合黨中央擴增黃復興代表席次， 以落實黨主席的權威，如同「習核心」）。

依上屆為例，國民黨黨代表共有1147席， 其中黃復興黨部黨代表有102席， 黃復興黨代表占全部黨代表比例不到十分之一， 而國民黨內黃復興黨員卻有近九萬， 幾乎占了全數黨員的近三分之一。 若能將黃復興黨代表席次併入各縣市黨代表合併選舉，採「 同一票匭、統一計票」，自然可倍增黨代表席次。

然則，人算不如天算，洪派人馬因傲慢，又操之過急，毫無章法， 才將陽謀曝光，讓國民黨的「爛泥」之說，益發臭不可聞！ 未來的宮廷鬥爭爛戲碼，恐怕看的人會越來越少，更乏味可陳了！