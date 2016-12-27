自由限時批》藍中常委能扳倒洪秀柱嗎？！

國民黨21日原定召開中常會，並提報「106年4項黨職人員選舉作業期程及第20屆黨代表選舉辦法」，但有20多位國民黨中常委聯手杯葛，以不簽到出席的方式，要讓中常會流會，雖然最後湊足人數宣告開會，黨主席洪秀柱（中）發言時，台下仍有一大片空位。（資料照，記者廖振輝攝）
董森霖
國民黨的內鬥已然白熱化，大家一面手拉手演「鐵達尼」秀，一面撕破臉上法院，更有立法院黨團總召廖國棟在今天要求黨主席洪秀柱辭職、下台！如今本土派與郝（朱連）、吳系集結對抗「新黨化」的洪掌門，能否如願扳倒？還值得持續觀察，但若此次扳不倒的話，未來勢必夜長夢多！
國民黨中常委姚江臨等人昨委託律師提告洪秀柱，請法院裁定上週中常會作法違背國民黨內規定，決議應不成立；並另向法院聲請暫時處分，不得執行黨主席選舉案等，接著廖國棟、郝龍斌、吳敦義分別在今天都有鷹派、鴿派的不同論調，吳則顯得低調。
簡言之，以黃復興為主的洪派比較團結，郝等系統和本土派力量則較分散，加上國民黨是列寧式的政黨，其黨章，只有直選黨主席，並無罷免辦法；而中常委則是由黨代表選出的中央委員所推舉而成，屬間接民選；再者，黨主席掌握黨機器，人事、經費一把抓（如果老K哭訴無黨產乏力為真，那麼何以有文宣、智庫、動員抗爭等的能量？）所以今天高級黨工敢「令」中常委們開會再討論！足見告也沒用，還可用「黨紀」開鍘，何況過去連李登輝都可開除黨籍，中常委們又算老幾？！（此次「洪衛兵」還把王金平列為「戰犯」，看來時日不多矣）
國民黨從來都是「一言堂」，幾時「民主多元」過？！像馬英九兼任黨主席時，還另立黨政協調小組，取代中常會功能！而洪經過「換柱」過程，刻骨銘心，如今一樣如法炮製，更在參加「洪習會」前，把馬吳的「一中各表」羞辱一番，要他們少指三道四！及至「國共論壇」恢復，還找來黃復興的陳鎮湘當副主席，而「首席」副主席詹啟賢也一樣「稍息」（藉「黨產」辦事不力冷落，現出國度假），大大提振黃復興的勢力，相對使本土派今後在黨內，顯然不起作用而凋落矣。
此次所謂的提前選舉黨主席，實是為黃復興黨代表席次和地方黨部併選舖路。因為併選可稀釋本土派黨代表的票源，讓黃復興背景的黨代表數量倍數成長，勢必壓縮本土派空間（註：前次全代會通過的「地方黨部主委直選」案，推遲半年多不執行，原因在直派地方黨部主委，可配合黨中央擴增黃復興代表席次，以落實黨主席的權威，如同「習核心」）。
依上屆為例，國民黨黨代表共有1147席，其中黃復興黨部黨代表有102席，黃復興黨代表占全部黨代表比例不到十分之一，而國民黨內黃復興黨員卻有近九萬，幾乎占了全數黨員的近三分之一。若能將黃復興黨代表席次併入各縣市黨代表合併選舉，採「同一票匭、統一計票」，自然可倍增黨代表席次。
然則，人算不如天算，洪派人馬因傲慢，又操之過急，毫無章法，才將陽謀曝光，讓國民黨的「爛泥」之說，益發臭不可聞！未來的宮廷鬥爭爛戲碼，恐怕看的人會越來越少，更乏味可陳了！