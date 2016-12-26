Lin bay 好油》最會溝通的政府？最會溝通的豆腐？傻傻～分不清楚

很多人最愛罵慣老闆整天只會偷工減料Cost down，眼中只有利潤不在意品質，奇怪ㄟ，選用塑膠蛋箱重複利用不就是Cost down又不在意品質嗎？罵別人的時候都特別帶勁，要漲價時漲一毛都不行，那麼，國內早就有許多使用一次性包材的蛋商，為什麼他們就能競爭？ 法律該引導的是產業進步還是保障落後的生產模式呢？

Lin bay 好油

蔡總統當選之後，曾多次強調她所領導的政府會是『史上最會溝通的政府』，不過，從政黨輪替後多次事件處理看來，號稱最會溝通的政府看起來好像和前朝馬政府沒什麼兩樣。

12月23日中午，各家媒體陸續刊登「未使用一次性包材裝雞蛋將罰款」的新聞，由於農委會《動物傳染病防治條例》早於103年12月24日修正，其中第十四條第四項的內容就是「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」。法令制定時，已給予兩年改善期，希望蛋商漸漸改用一次性的包材。兩年時間過去，台灣目前約有50%左右的雞蛋已經開始使用一次性的包材，但還有將近五成尚未使用。

只不過，這樣一個與時俱進的好政策瞬間就被這個號稱「最會溝通的政府」給搞爛了。

首先，一個影響如此重大的政策上路，竟然選在星期五發新聞稿，結果就是當媒體想要追新聞時，公務人員下班了，然後接著周休二日，在問不到官員與承辦的情況下，媒體當然直接殺市場去問盤商了。這個管理辦法的實施影響最大的就是這些不願意改善的盤商，想也知道，訪問他們之後所做出來的新聞會有多正面？

大家都知道，隨著網路時代的來臨，媒體的處理新聞講求的是時效，這和過去紙本為大的情況截然不同。報紙報導看不見民眾的回應，先不論各家電子媒體報導下方滿滿的讀者回應，更多的意見早就隨著社群工具無遠弗屆了，在這樣的快媒體時代，官方幾個小時不回應可能就會重傷，更何況是一個周末相應不理？

果不其然，當晚電子新聞下方留言都是一片罵聲，不是罵政府擾民，就是罵政府北七。這個政令宣導的處理徹徹底底公關上的災難，農委會難道不知道這件事會造成多大的影響？政策正式實施前幾個月相關的宣傳跟說明在哪裡？更何況，農委會又不是沒有科學資料佐證，中央畜產會的這篇研究很清楚說明了改用一次性包材的影響與好處，資料都傳便便了，為什麼不據此製作易懂的圖文說明與消費者溝通呢？不是最會溝通的政府嗎？自己喊爽的吧！

雞蛋使用一次性包材的廠商難道沒有競爭力嗎？（圖：作者提供）

與消費者溝通的重要性－消費者的支持才是改變的驅力

農業是產業，也是一門科學，現代化農業會漸漸走向科學化以改善供應鏈、提升食品生產管理等。如今，消費者有更多的知識去辨別不同的產品，當然會希望購買方便、安全、健康的食品，同時也會開始注重食品的生產過程，當整個生產流程走向更安全化的管理時，自然就會造成整個供應體系的改變，但也會引起守舊勢力的反抗，因為「不變」才是對他們利益的最大維持。因此，相形之下，消費者的支持就至關重要，消費者的通路的要求才是改變整個產業的驅力。

過去當主管機關規定市場內不能私宰活雞時，一堆雞販跳出來罵官員蛋頭，不懂民眾需求，還說民眾以後會不想買雞肉，但站在消費者立場，在市場裡面殺雞把環境搞得臭又髒，消費者真的喜歡？這樣的雞肉真的衛生？經過這幾年，還有消費者想回到以前允許私宰的市場嗎？

我國市場水準與巴基斯坦並駕齊驅。（圖：作者提供）

主管機關在一次性包材的政策上路時，沒有做任何消費者溝通，也不主動說明這樣的改變為什麼會更好？將讓整個供應體系產生甚麼樣的進步。也因為政府單位的不積極，媒體在問不到官方說法後，也只能刊登對於使用一次性包材的各種負面批評，例如，應該輔導業者消毒塑膠蛋箱、這樣也不會改善禽流感等、此舉嚴重提升成本、一次性包材不環保等等。

反對雞蛋一次性包材，同理可證...。（圖：熱心網友製作）

尤其看到許多人批評這個政策將會提高雞蛋的價格，就令人覺得很有趣。

很多人最愛罵慣老闆整天只會偷工減料Cost down，眼中只有利潤不在意品質，奇怪ㄟ，選用塑膠蛋箱重複利用不就是Cost down又不在意品質嗎？罵別人的時候都特別帶勁，要漲價時漲一毛都不行，那麼，國內早就有許多使用一次性包材的蛋商，為什麼他們就能競爭？ 法律該引導的是產業進步還是保障落後的生產模式呢？

禽流感需要系統化的改革，而且每一步都很重要

在WTO的體系下有個「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定」（SPS agreement），SPS的主要目標是保護人類和動物健康以及植物衛生狀況，我們有義務阻止傳染病的散佈，在這個規則下就有《陸生動物衛生法典》（Terrestrial animal health code）中更明確的規定。當然，要杜絕禽流感，光靠容器的改善是不可能的，需要的是全面性的計畫與作為，但如果連第一步都踏不出去，怎麼會有下一步呢？

路上隨時可見的運雞車。（圖：作者提供）

雞籠衛生堪慮。（圖：作者提供）

以禽流感管理為例，可以區分幾大項目：

1.畜舍清潔與殺菌、運輸清潔與殺菌。 2. 獨立生物安全體系（Compartmentalization）建立。 3. 病蟲害管理與非疫狀態維持。

只要有一個環節沒做好，就可能會導致禽流感發生，全世界都走向使用一次性包材的方式運送雞蛋，這是因為蛋箱的清潔與管理難以確實執行所致。兩年前法令通過後，主管機關也給了業者兩年的時間緩衝，但依舊有一半的業者選擇了以拖待變，再透過民意代表向主管機關施壓。

當把法律的實施視做測風向之舉，再因為民粹壓力下做出調整，這樣的政策品質會好才有鬼。

使用一次性包材是禽流感對應中的一環，相關其他改善的作業也正在執行中，但是，若一次性包材無法推動，就可能讓其他的改革工作功虧一簣。

喔，對了！我們還有個最可恥、保持了19年世界第一的紀錄：口蹄疫。難道也要個每年冬季都爆發的本土性禽流感來湊一雙嗎？新政府對於食安只喊出了十倍檢驗這種可笑政策，但對食安改革的推動，更重要的是持續與民眾溝通，讓民眾知道現今的食品供應鏈需要做出什麼改變，而不是像獵巫一樣，每次都找人出來祭旗。

在各國都已開始迎向食品防衛（Food Defence）的趨勢時，台灣還停留在落後的產銷系統不肯改變，政府不但缺乏長遠的規劃也缺乏與民眾溝通的能力，使用一次性包材明明是正確的方向與作為，但政令宣導卻是就災難一場！

如果蔡政府還搞不清楚溝通的重要性，還在看風向來決定要轉哪個彎，再好、再具說服力的政策也挽救不了民眾信心。