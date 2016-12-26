兩岸與國際》中國即將面臨戰略前院失陷的命運

當前習近平對東北亞的政策已讓中國在此區面臨進退失據的窘境。而外交關係的惡化以及掌控能力的弱化，將使習近平腹背受敵。一方面要安撫內部的鷹派聲浪，確保十九大的權力佈局平順，另一方面又要面對敵對勢力對其治理能力的懷疑。而「中國vs.美日韓」這種的外交生態是否持久？會不會掀起中國的不安全感與民族主義的浪潮？

顏建發／健行科大企管系教授

朝鮮半島一直是中國的戰略前院，卻也始終是近代史上的夢魘。而除了朝鮮與韓國這兩個主體外，捲入朝鮮半島的外力勢力之角力，二戰後主要有二：一邊是中國，一邊是美國。不過，在美國2009年推動重返亞太政策後，美國的角色不斷提升，成為各方勢力的聚合點，中國則處於江河日下，而眾叛親離的窘境。眼前看，中國在東北亞的影響力在下降，美日韓的整合機會加大，於是形成「中國vs.美日韓」在安全上的對峙。這種的外交生態是否持久，會不會掀起中國的不安全感與民族主義的浪潮，以及這些捲入國彼此後續的互動如何，皆關係到朝鮮半島的局勢，值得注意。

有很長的一段時間，朝鮮和中國是鐵哥們，關係極為密切，但隨著中國日益富強，關係也在疏遠中。中國與朝鮮固有難兄難弟的革命情感，雙方經濟地位的起落，疏離了雙方人民彼此的觀感與情誼。政治關係始終立足於社會關係；社會關係變差了，政治關係要好起來不易。唇與齒最親，卻也免不了摩擦。在金正日過世前，朝鮮和中國的領導層終究維持著表面的好關係，但2011年12月金正日過世後，金正恩與習近平從未謀面，相反地，習近平與朴槿惠直到2015年9月已進行了6次的會談。中國重「韓」而輕「朝」，親疏關係立判。

2011年12月金正日過世後，金正恩與習近平從未謀面，相反地，習近平與朴槿惠直到2015年9月已進行了6次的會談。（REUTERS）

在川普當選而對中國採取敵對政策時，曾有中國是否玩朝鮮牌來對付美國的討論，但機會應該不大。畢竟，金正恩與習近平的互信基礎很弱，而自2011年以來雙方的關係，每下愈況。金正恩親中派的姑丈張成澤於2013年12月遭到處決，以及北京欲以其兄長金正男取而代之的傳聞，皆可以判斷出，中國與朝鮮關係的難以迴轉。而川普固稱金正恩為「壞傢伙」，卻表示準備和金正恩邊吃漢堡邊會談；今（2016）年6月，北韓國家媒體稱川普為「聰明的政客」，並說他將是美國選民的正確選擇；美朝關係出現緩和的態勢。就美朝中三角關係而言，中國顯然趨遠。

在美韓中三角關係上，中國也出現趨遠的態勢。

自2014年5月便傳出美國想把韓國拉入由美國主導的防禦系統的訊息，始終未能如願，但北韓的激越的行為卻不費工夫地提供了美國一個口實。在2016年初金正恩連續測試導彈而習近平拒接朴槿惠電話，令韓中關係生變，而2月23日中國駐韓大使邱國洪威脅「如果韓國部署薩德系統，會給韓中關係帶來負面影響」，傲慢的言詞，激怒了韓國朝野。7月8日美韓正式宣布決定在駐韓美軍基地部署薩德。自是日起，中韓惡化關係進入新階。其後中方對韓國各種軟性的經貿制裁讓中韓關係，似已無迴旋空間。

今（2016）年12月9日朴槿惠總統被國會彈劾而停權後，中國媒體也跟著落井下石，或是期望新總統在薩德議題上有所轉向。但12月21日韓國代理總統黃教安出席國會的問政會議時已清楚表態，出於國家安全上的考慮，應儘快部署薩德。中國外交部部長助理錢洪山表示，「此舉將破壞地區和平穩定與戰略平衡，更損害中國的戰略安全利益。這有違中韓戰略合作夥伴關係的基本宗旨，也傷害了中國人民的感情，中方對此不會坐視。」自此，可以明確地說，美韓中三角關係上，中國在邊緣化。

韓國代理總統黃教安（右２）出席國會的問政會議時已清楚表態，出於國家安全上的考慮，應儘快部署薩德。（AP）

再看日韓關係，由於去（2015）12月28日韓日在慰安婦上取得協議，日方對慰安婦罪行公開道歉，並撥款協助韓國成立支援慰安婦的基金會，日韓關係有新的進展。今年11月23日韓國政府批准了韓日《軍事情報保護協定》，自此，韓日的軍事關係進入新的階段，韓國可以充分利用日本通過衛星、高性能地面雷達、 預警機、海上巡邏機收集的情報填補空白，日方則可以獲得韓國對朝監聽獲得的情報。美日韓三位一體的軍事同盟，更為成型。中國所擔心的亞洲版的北約，已惡夢成真。

總體而言，在東北亞，中國和日本、朝鮮、韓國各自關係的距離在加大，而關係的品質也在惡化當中。同時，美國與中國在此區的對立也在加深，中國更居劣勢。而如果再將川普「聯俄制中」的思維再納入，中國的處境更淒涼。今（2016）年12月15日普欽拜訪安倍晉三，固然所謂的北方領土（北方四島）爭議依舊未解，但雙方在放寬日本北方四島前島民自由訪問北方四島一事達成協議，算是突破。

2015年12月28日，韓日在慰安婦上取得協議，日方對慰安婦罪行公開道歉，並撥款協助韓國成立支援慰安婦的基金會，日韓關係有新的進展。（REUTERS）

日俄關係正朝積極與建設性的方向前進。而視日本為宿敵的習近平，其「聯俄穩（抗）美」的政策看來已然鬆動。中俄關係如再惡化，中國在東北亞的外交圈將更勢孤。總體而言，雖然中國的影響力在退潮，但不管如何，歷史上，朝鮮半島乃中國傳統的戰略前院。歷史上，中國為此兵家必爭之地不知打過幾場惡戰，不知犧牲多少生命財產，甚至賭上國家的發展。中國不可能任著朝鮮半島往美日的懷抱送。中國畢竟是東北亞的在地大國，且朝鮮半島鄰近京畿，豈能等閒視之！

只是，當前習近平對東北亞的政策既要面子，又要裡子，時而強硬，時而軟弱，前倨後恭的表現，已讓中國在此區面臨進退失據的窘境。而外交關係的惡化以及掌控能力的弱化，將使習近平腹背受敵：一方面要安撫內部隨之而起高漲的鷹派聲浪，以確保明（2017）年底十九大的權力佈局平順，另方面則要支應其一手掀起的政治惡鬥風潮下，敵對勢力對其治理能力的質疑。在暗潮洶湧下，當前掌權的文革世代會否掉入當年慘烈鬥爭的歷史輪迴，值得關注。