文青別鬼扯》蛋頭的智商 ＆ 蛋蛋的哀愁

雞蛋使用一次性包材的政策雖然會增加包裝成本，但卻能提高台灣的食安與畜產品的品質。至於它所衍生的環保問題，只需使用可分解的環保材質即可。若在重複使用的問題上打轉，就真的毫無意義了。

文青別鬼扯

鬼王以前在美國唸書時，班上剛生完小BABY的大陸同學曾跟鬼王抱怨：為了照顧BABY，她特別把爸媽從老家接到美國協助幫忙。然而，過去曾苦了大半輩子的老人家，許多育兒觀念與年輕人發生衝突就算了。更讓她無法忍受的是，老人家連嬰兒紙尿布都要省，用過的尿布還會泡水沖洗，掛在陽台晾乾，日後重複使用。鄰居對他們家陽台上懸掛晾乾的紙尿布，紛紛嘖嘖稱奇。

鬼王聽完同學的抱怨後，還真不知該如何回應，只好對她說：「同志啊，令尊令堂還真是環保小尖兵耶！」講完怪怪的真實故事後，我們回到正題。今天FB上大家都為了G蛋的問題而吵翻了。依據《動物傳染病防治條例》，從12/24開始，裝載生鮮禽蛋都應使用一次性的容器或包材。也就是說，傳統雜貨店或餐飲店再也不能使用塑膠容器裝的箱蛋了。

還好神奇寶貝的蛋不怕禽流感，不然帶那麼多顆在身上，勢必要用一次性包材惹。（圖：取自網路）

關於這項新政策，【文青別鬼扯】絕對是舉雙手雙腳單棒完全贊成。大家都知道，從【文青別鬼扯】成立後，就多次批評台灣的G蛋問題：

【文青別鬼扯】---「GG的蛋在地上」



【文青別鬼扯】---「盤蛋！盤蛋！盤蛋！」



當一次性包材容器早已是世界主流，且許多東南亞國家（泰國、菲律賓）都在推盤蛋，台灣卻一直習慣用塑膠蛋箱（就是大家在早餐店、小雜貨店看到的那種）當作裝載G蛋的容器。這類G蛋佔了總產量至少七成。一堆蛋放在一起，非常容易產生交叉污染。而這些蛋箱拿回蛋雞場後又繼續使用，清潔消毒狀況也很糟，前一批雞蛋遺留下的病菌則繼續與下一批雞蛋作伴。

因此，農委會現在開始要禁止使用散裝箱蛋，當然是好事啊。

但台灣就是個莫名其妙的地方，大家都吵著關心食安，但每天卻被各種詭異的食安謠言嚇到漏尿，然後常在莫須有的「零檢出」概念上打轉。當政府推出真正能維護食安的政策時，卻又一堆人出來反對。今天就有許多鄉民和團體發表意見批評，而大家批評的點不外乎以下幾項：

1、擾民，為難小商家，這分明是圖利廠商的政策

2、不環保。一次性容器與包材用了就丟，實在是TMD不環保。

關於影響小商家做生意的部分。鬼王實在搞不懂，這到底有啥困擾可言？原本是一箱20斤的箱蛋，改成六～七盤30顆的盤蛋，這有啥困擾可言？（況且台灣一堆小商家小攤販平常做生意連發票都沒開，稅有沒有繳，我們也不清楚。為何每次只要影響他們做生意一下，就好像要遭天譴？鬼王實在搞不懂）

而相關報導也指出，蛋商說這會增加成本，只需將塑膠蛋箱清洗、消毒乾淨即可。這樣的說法也讓人無法認同。保障食安當然會增加成本啊！況且這樣的成本均攤下來，一顆雞蛋根本不到幾毛錢。雖說改用一次性容器會增加成本，但這時我們就得追問了：你們清洗、消毒蛋箱，必須用掉大量的清水與消毒液，同時還要烘乾，這些難道都不需要成本嗎？是不是因為過去根本都沒洗，或是都亂洗，幾乎毫無成本。所以當政府要求使用一次性容器，會讓人覺得突然增加許多成本呢？

再來關於環保的問題。維護食安當然要兼顧環保，但當「食安」與「環保」若發生衝突時，到底何者才是最重要的？用膝蓋想也知道，當然是食安啊。

食安涉及到個人健康與公共衛生，撇開個人健康不談就算了，去年光是禽流感風暴，整個台灣家禽業的損失加上政府補貼就高達50億。若在乎環保，大可用紙盒或PLA材質的容器即可，至少不會產生永遠也無法消滅的垃圾。

但如果執著於重複性使用，堅持要能重複使用才是環保的最高標準最高境界，那你乾脆連醫療廢棄物都重複回收使用算了。紗布棉花用完記得洗乾淨消毒晾乾，下次流血時記得再拿出來包紮。去醫院最好自備針頭，打完針記得帶回家泡在酒精內，下次上醫院時再放進包包。還有還有，最好市面上從此禁止販賣棉花棒、拋棄式刮鬍刀、橡膠手套、衛生棉……………………………….。啊，說不完啦。

最後還是要寫個結論一下：【文青別鬼扯】早就呼籲推廣盤蛋、使用一次性容器，所以對這次農委會的政策，絕對舉雙手雙腳單棒贊成。這項政策雖然會增加包裝成本，但卻能提高台灣的食安與畜產品的品質。至於它所衍生的環保問題，只需使用可分解的環保材質即可。若在重複使用的問題上打轉，就真的毫無意義了。

本文經授權轉載自文青別鬼扯 蛋頭的智商 ＆ 蛋蛋的哀愁